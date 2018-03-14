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Арбитраж рассмотрит требование экс-главы Промсвязьбанка отменить решение ЦБ о санации


МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по заявлению бывшего председателя правления Промсвязьбанка PSBR и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева, требующего признать незаконными приказы и предписание ЦБ в рамках санации банка.

Ананьев, в частности, требует признать недействительными предписание от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказ от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) функций временной администрации и приказ от 12 января 2018 года об уменьшении уставного капитала Промсвязьбанка.

Ананьев ранее заявил газете "Ведомости", что не планирует судиться с ЦБ из-за введения в банке временной администрации, хотя считает решение регулятора о санации ошибочным. Он также сообщал, что ЦБ в декабре 2017 года предписал Промсвязьбанку в течение трех дней доначислить резервы (по данным СМИ, на сумму около 100 миллиардов рублей) и что невыполнение этого предписания стало основанием для решения о санации Промсвязьбанка.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через нидерландскую Promsvyaz Capital B. V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря 2017 года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию ФКБС. В рамках этого механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля.

Заявление Ананьева, поданное от лица Промсвязьбанка, поступило в арбитраж Москвы 14 февраля. В тот же день обращение а суд с аналогичными требованиями к ЦБ подал основной акционер Промсвязьбанка - Promsvyaz Capital B. V., оно также будет рассмотрено 14 марта. На предварительном заседании по заявлению Ананьева суд рассмотрит его ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме. Арбитраж Москвы в феврале отказался принять обеспечительные меры в виде приостановления действия оспариваемых Ананьевым актов ЦБ.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал десятое место среди банков России с активами в 1,378 триллиона рублей.

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Санация Промсвязьбанка

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