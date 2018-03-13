Госсовет Китая объявил о плане создания нового банковско-страхового регулятора

ПЕКИН, 13 мар - ПРАЙМ. Госсовет Китая предложил объединить полномочия банковского и страхового регуляторов страны и создать новый Государственный комитет по управлению и контролю за банковской и страховой деятельностью, следует из распространенного во вторник утром текста проекта реформы.

Речь идет об объединении комитета по управлению и контролю за банковской деятельностью и комитета по управлению и контролю за страховыми операциями.

"Финансы - ядро современной экономики. Необходимо уделять повышенное внимание предотвращению возникновения финансовых рисков и обеспечению финансовой безопасности страны", - говорится в тексте документа.

Цель реформы - решить существующие вопросы в распределении надзорных полномочий и предотвращение возникновения системных рисков.

Новый орган будет находиться в непосредственном подчинении Госсовета.

Основными полномочиями нового ведомства станет надзор за банковской деятельностью и сферой страхования, обеспечение законных финансовых прав потребителей, обеспечение финансовой стабильности и предотвращение опасных рисков финансовой системы.

Система финансовых регуляторов в Китае крайне разобщенная, каждое ведомство действует само по себе. После обвала на фондовом рынке страны в 2015 году власти Китая усилили контроль над финансовой системой, особенно в сфере страхования.

В апреле прошлого года в отношении главы комитета по управлению и контролю за страховыми операциями было начало расследование по подозрению в нарушении партийной дисциплины, формулировка, которая в Китае обычно используется в антикоррупционных делах. С тех пор ведомство осталось без руководителя.

Как следует из текста проекта реформы, оба надзорных комитета будут расформированы, а часть полномочий, в том числе по выработке юридических нормативов в банковской и страховой сферах, будут переданы в ведение Народного банка Китая (ЦБ).