Рогозин прокомментировал заявление Альфа-банка об обслуживании предприятий ОПК

МОСКВА, 4 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин, комментируя заявление зампреда совета директоров Альфа-банка по обслуживанию предприятий оборонно-промышленного комплекса, сообщил, что банк просил, но так и не получил разрешения работать со средствами гособоронзаказа.

Ранее первый зампред совета директоров банка Олег Сысуев сообщил "Эху Москвы", что один Альфа-банк уведомил оборонные предприятия, что перестает обслуживать их из-за санкций.

"Не даю этическую оценку заявлению руководства Альфа-банка о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за "риска санкций". Просто обращаю внимание на то, что Альфа-банк действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа", - написал он в Facebook FB.