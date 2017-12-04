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В Сбербанке посоветовали, как уберечь деньги от кибермошенников


МОСКВА, 3 янв /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER дает рекомендации, как уберечь свои деньги на счете от кибермошенников, главный совет - быть бдительными, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Первое: мы никогда не звоним и не говорим своим клиентам, что их карта будет приостановлена через час или через два, поэтому им необходимо провести какие-то действия. Если вы получаете такие звонки - они бывают, к сожалению - то это точно дело рук мошенников", - рассказал Кузнецов.

"Моя рекомендация простая - нужно положить трубку и перезвонить в колл-центр. Колл-центр даст вам точную информацию, что происходит. Второе - если вы получаете смс-сообщения, что ваша карта будет заблокирована, и вас просят перезвонить по такому-то телефону, то знайте, что Сбербанк не шлет таких сообщений", - напомнил топ-менеджер Сбербанка.

Далее необходимо посмотреть, с какого номера приходят смс-сообщения, например, мошенники манипулируют с номером Сбербанка 9-00.

"Есть мошенники, которые камуфлируются под номера банка. Поэтому я рекомендую всегда внимательно смотреть, с какого номера вы получаете смс", - заключил он.

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