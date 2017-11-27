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Греф рассказал, как изменится портфель Сбербанка при экономическом росте 4%


МОСКВА, 24 дек /ПРАЙМ/. Глава Сбербанка SBER Герман Греф рассказал в интервью газете Financial Times, как вырастет портфель Сбербанка, если экономический рост составит 4%.

"Представьте себе экономический рост в 4% вместо 2%. Наша розничная торговля вырастет на 22%, а корпорации будут расти на 12-13%. Речь пойдет совсем о других цифрах", - сказал Греф.

Сбербанк основан в 1841 году, является крупнейшей кредитной организацией в РФ по объему активов. Около 70% населения России пользуются услугами банка. Сеть Сбербанка состоит из более чем 17 тысяч подразделений в 83 регионах РФ.

Основным акционером банка является Банк России (50% уставного капитала плюс одна голосующая акция). По величине активов, согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 ноября 2017 года занимал первое место в банковской системе РФ с активами в 23,924 триллиона рублей.

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