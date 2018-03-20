Директор РЭЦ Беляева: Африка ждет бизнес из России для баланса с Китаем

МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ, Вероника Буклей. Российский экспортный центр в этом году планирует активно расширять международное присутствие, заключать соглашение с партнерами из Африки, углублять партнерство с Ближним Востоком, Латинской Америкой и работать на уже ставшим традиционным азиатском направлении. О том, какие компании поедут с РЭЦ в тур по Африке, кто хочет постоянно присутствовать на рынке Ирана и странах, где появится РЭЦ в ближайшее время, в интервью агентству "Прайм" рассказала управляющий директор по международному развитию группы компаний РЭЦ Анна Беляева.

- Расскажите, пожалуйста, какие цели ставит перед собой РЭЦ на 2018 год по международному развитию?

- РЭЦ в этом году будет продолжать развитие на международном направлении в комплексном формате: мы планируем как открытие новых точек присутствия за рубежом, так и участие в форумах, конференциях, деловых советах и так далее.

Мы идем в те регионы, где видим либо уже значительные объемы российского экспорта, либо большой потенциал для продвижения бизнеса. Мы открыли представительства уже в девяти странах, это Белоруссия, Таджикистан, Казахстан, Азербайджан, Вьетнам, Узбекистан, Китай, Иран, Аргентина. Сейчас это формат представительств.

Часть из них мы будем переформатировать в "Торговые дома РЭЦ", то есть такие "представительства плюс" с дополнительной инфраструктурой для организации выставочных павильонов (шоурумов), рабочих пространств для экспортеров, дегустационных площадок и так далее. Мы уже открыли в качестве пилота шоурумы в Шанхае, Дубае и Хошимине и сейчас планируем развивать этот опыт в других странах нашего присутствия.

- В каких странах планируется открыть такие дома в ближайшее время?

- У нас есть планы по открытию представительств в Индонезии и на Ближнем Востоке, в том числе рассматриваем возможность расширения инфраструктуры шоурума в Дубае.

Будем трансформировать нашу точку присутствия в Аргентине, которая сейчас функционирует на базе торгпредства России. В то же время рассматриваем возможности открытия дополнительной точки в Латинской Америке. Скорее всего, это будет Мексика.

Другое перспективное направление – Африка. В арабской ее части это может быть Египет, другая точка – в одной из стран южнее Сахары, например, ЮАР.

Что касается других форматов, мы наращиваем взаимодействие с аналогичными международными институтами развития и продвижения экспорта. В прошлом году мы подписали соглашение с японским экспортным агентством NEXI, с австрийским ОеКВ.

Еще ряд соглашений заключили с другими ЭКА (Экспортно-импортное агентство) в рамках БРИКС и в странах ЕАЭС. Взаимодействие ведется, в том числе, в многостороннем формате – на основе отдельных платформ для обсуждения специфических вопросов поддержи экспорта и продвижения совместных бизнес-проектов. С ЭКА стран БРИКС такая платформа была создана по инициативе ЭКСАР в 2015 году, с ЕАЭС мы запустили такой формат в 2017 году.

- Какие страны планируете посетить с бизнес-миссиями в этом году? Какие темы стоят на повестке?

- На этот год запланировано большое количество деловых миссий в различные страны. Например, недавно очень успешно прошла поездка в Таиланд. Более 50 российских компаний и 200 представителей тайского бизнеса приняли участие во встречах. Рассчитываем, что такие встречи позволят увеличить количество новых контрактов – это и есть задача РЭЦ в деловых миссиях. В дальнейшем мы можем оказывать финансовую и нефинансовую поддержку нашим экспортерам и иностранным покупателям их продукции с использованием возможностей РЭЦ, ЭКСАР и Росэксимбанка.

Также у нас есть планы по проведению деловых миссий во Вьетнаме. Вьетнам - одна из первых стран, где мы будем менять формат представительства в Торговый дом и переносить основную точку из Ханоя в Хошимин, где сосредоточен основной бизнес. В апреле пройдет деловая миссия, приуроченная к этому событию.

В мае у нас запланирована бизнес-миссия в Иран, где мы также будем расширять представительство – там появятся площади для временного размещения российских экспортеров, чтобы они могли проводить переговоры с иностранными контрагентами и встречаться с потенциальными импортерами. Мы уже получили подтверждение от пяти российских компаний, которым интересно такое присутствие. Сейчас это производители в железнодорожном секторе – одна из отраслей, которая очень перспективна для нашего сотрудничества с Ираном.

Еще на ближайшие месяцы мы планируем деловую миссию в Монголию – это июнь, совместно с Минпромторгом России будем организовывать мероприятия в рамках визита представителей ряда российских ведомств в страну.

- Насколько активно РЭЦ развивает африканское направление?

- Это направление у нас в особом фокусе. В конце прошлого года РЭЦ стал одним из акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанка). В результате Россия сейчас занимает третье место из числа стран-акционеров вне африканского региона. Участие в капитале банка позволит нам эффективно выводить российских экспортеров на рынки Африки и снизить финансовые риски в регионе.

- Обсуждаются ли уже конкретные проекты в рамках партнерства с Афрэксимбанком?

- Обсуждение велось и до этого. Уже есть несколько текущих проектов в работе в продвинутой стадии.

Вот сейчас в марте мы встречались с нашими партнерами из Афрэксимбанка в их головном офисе в Каире. В результате нами был выработан целый пакет шагов, направленных на укрепление сотрудничества и предметное продвижение российской продукции на африканские рынки. Из ближайших мероприятий - на апрель запланирована совместная деловая миссия с участием российских компаний авиационной отрасли в ряд африканских стран.

А в июле будет очередное годовое собрание акционеров, в котором впервые будет участвовать Россия. Конкретные участники еще обсуждаются, но мы уже достигли договоренности об организации брендированного стенда "Made in Russia". Думаю, это позволит нам хорошо заявить о себе как среди африканских партнеров, так и среди наших партнеров из других регионов.

Вообще, изучаем самые разные возможности по развитию экспортного потенциала РФ в Африке. Надеюсь, что в ближайшее время мы сможем рассказать о них.

- Какие страны вы планируете посетить в рамках деловой миссии?

- Сейчас мы рассматриваем несколько стран – на первом этапе это будут Кения, Уганда и Нигерия. В этот раз в качестве отраслевой специфики деловой миссии выбран авиастроительный сектор – у нас уже есть пул заинтересованных компаний.

Дальше будем, конечно, рассматривать и другие отрасли по продвижению в Африку. Многие африканские страны сейчас находятся в процессе модернизации, поэтому они активно ищут зарубежных партнеров, которые могли бы поделиться технологиями, оборудованием и т.д. Российский опыт участия и успешной реализации крупных инфраструктурных проектов вызывает реальный интерес в Африке и ценится, тем более что наше предложение является действительно выгодным с точки зрения соотношения цены и качества. Африканские партнеры не скрывают, что хотели бы видеть на рынке больше российского бизнеса для баланса с китайским. Мы слышим это практически во всех странах.

- Насколько приоритетен для российского экспорта регион Ближнего Востока?

- По Ближнему Востоку у нас уже реализован ряд инициатив. В конце прошлого года прошла деловая миссия в Абу-Даби, мы увидели большой интерес в различных отраслях: по нефтегазовому оборудованию, пищевой промышленности. Достаточно большое количество предложений мы получаем по организации совместных отраслевых кластеров. Не только из ОАЭ, но и из региона в целом. Как я упоминала ранее, в конце прошлого года мы открыли в Дубае шоурум с российской пищевой продукцией, думаем над расширением формата и будем развивать это направление.

- В прошлом году Россию посетила делегация из Саудовской Аравии во главе с королем. Придал ли визит импульс сотрудничеству с этой страной?

- Экономика стран Залива активно развивается в целом ряде высокотехнологичных отраслей: коллег интересует IT, кибербезопасность, пищевая промышленность. Российские производители готовы предложить действительно конкурентные решения в этих секторах, а мы готовы их в этом всячески поддерживать.

Что касается организации собственной точки присутствия, пока таких планов нет – на данном этапе достаточно имеющихся возможностей, в том числе в ближневосточном регионе.

- Планирует ли РЭЦ открывать точки присутствия в США или Европе?

- Пока таких планов нет, но это никак не связано с политической конъюнктурой. Более перспективным инструментом на этих рынках считаю различные партнерские форматы, направленные на содействие экспортной деятельности российских компаний.

Во-первых, у нас есть большая программа, в рамках которой мы аккредитуем агентов по продвижению российского экспорта в различных странах – это и юридические, и физические лица. На сегодняшний день у нас аккредитовано более 20 агентов в 65 странах мира.

Другой вариант – это взаимодействие с зарубежными институтами, аналогичными нашему. Например, по ряду вопросов мы обсуждаем форматы сотрудничества с Российско-германской внешнеторговой палатой, с итальянским агентством ИЧЕ и организациями содействия торговли других стран, заинтересованными в развитии бизнес-партнерства между национальными и российскими компаниями.