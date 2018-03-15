Глава Google в РФ Кузнецов: Мы видим тренд на легализацию онлайн-контента

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ, Надежда Цыденова. Последние несколько лет технологические корпорации уверенно занимают первые строчки рейтинга самых дорогих компаний. Одна из таких компаний - Google - в 2017 году стала второй после Apple по капитализации с показателем 782,7 миллиарда долларов. Насколько интернет-гиганту интересен российский рынок, какие сервисы в ближайшее время компания планирует запустить в России, как Google борется с пиратством и противоправным контентом в сети, а также об отношении к регулированию интернет-отрасли в РФ, рассказал в интервью агентству "Прайм" управляющий директор Google в России Дмитрий Кузнецов.

- Расскажите, пожалуйста, о деятельности Google в России. Какая стратегия у компании на данном рынке? Какова доля российского рынка в общей выручке компании?

- Google в России работает больше десяти лет. Сейчас наши два самых крупных отдела - это продажи и маркетинг, их основные задачи - это запуск и продвижение продуктов для пользователей и бизнеса.

Если население России составляет всего два процента от численности населения планеты, то во внутреннем ранге Google наша доля повыше, чем эта цифра. И, хотя это не самое высокое место в абсолютном выражении, мы получаем много внимания в силу того, что у нас есть очень интересные перспективы, которые мы хорошо реализуем. Это касается как роста пользования нашими продуктами, так и выручки, которую мы можем генерить.

Россия - технологически продвинутый регион, у нас высокообразованное население, много технически подготовленных специалистов. Мы видим, что в производстве и потреблении услуг у нас очень хорошие показатели относительно тех стран, которые традиционно считаются более развитыми с экономической точки зрения.

-Не планируете ли расширять штат или, напротив, сокращать?

- Штат у Google в целом не очень большой. Если мы посмотрим на организацию компании, у нас два больших подразделения. Одна часть занимается разработкой и программированием, вторая - бизнес-операциями. В России у нас представлена вторая часть. У нас офис на сегодняшний день около 130 человек.

Бизнес у нас достаточно хорошо растет. Я думаю, что мы пропорционально росту будем увеличивать количество людей. Потенциал мы видим хороший.

- Какие новые проекты вы рассматриваете в России? С какими новыми технологическими продуктами можете выйти на рынок в ближайшее время?

- Основная часть проектов - это репродукты (обновление сервисов), эволюция наших продуктов и сервисов. Безусловно, мы запускаем и новые технологии. Россия в этом смысле достаточно высоко находится в списке приоритетов, поэтому многие продукты мы тут запускаем одновременно с США, Великобританией. Какие-то адаптации продуктов и определенные местные кастомные версии мы даже специально разрабатываем для России.

Из наиболее заметных новинок мы некоторое время назад запустили Google Assistant (умный персональный ассистент, виртуальный помощник) и сейчас мы его готовим к запуску в России. И, наверное, это будет такой очень заметной вершиной для нас.

Еще одна важнейшая вещь для нас в текущем году - это проект "Бизнес класс" - федеральная программа для микро- и малого предпринимательства, которую мы реализуем в партнерстве со Сбербанком SBER. На данный момент проект действует в 27 регионах России. За 2017-2018 годы планируется подключить к программе более 40 субъектов России. В основе бесплатного курса — практические занятия с опытными экспертами, которые помогают предпринимателям вывести существующее дело на новый уровень или открыть компанию с нуля.

- Взаимодействует ли Google с российским интернет-регулятором - Роскомнадзором? Ведомство регулярно направляет интернет-компаниям запросы об удалении противозаконного контента (пропаганда терроризма, экстремизма, детской порнографии, суицидов и т.д.). Сколько таких запросов поступило в Google за последний год и сколько из них вы исполнили?

- Мы работаем со всеми регуляторами, в том числе с Роскомнадзором. На наш взгляд, достаточно продуктивно. Вообще, наш принцип в каждой стране - соблюдать законодательство той страны, в которой мы работаем.

Что касается конкретных запросов, мы, конечно, не комментируем их публично. Мы каждые полгода публикуем глобальный отчет о запросах, которые мы получаем от государственных органов - Google Transparency Report.

Хотел бы обратить внимание, что на YouTube, например, у нас есть внутренняя система контроля за контентом - система флагов. Каждый пользователь, который видит, что какой-то контент, по его мнению, противоречит закону или правилам сообщества YouTube, может отметить его флажком. И в течение 24 часов все такие запросы рассматриваются.

То есть там, где нам указывают на какие-то противоправные вещи, однозначно трактуемые и связанные, например, с терроризмом, наркотиками, детской порнографией, мы сразу же этот контент рассматриваем. Недавно мы объявили о том, что к концу 2018 года глобальная команда, которая занимается рассмотрением такого контента, еще существенно вырастет.

- За последние годы в России принято множество законов, касающихся регулирования интернета. На ваш взгляд, в РФ эта сфера более зарегулирована, чем, например, в США, Европе?

- IT, интернет – это достаточно новые сферы и социальной, и экономической жизни. И поэтому какого-то абсолютно устоявшегося взгляда на то, что стоит регулировать, нет нигде. И мы вырабатываем этот взгляд как раз по ходу развития самих технологий.

Я бы, наверное, не стал сравнивать Россию с другими странами. Мне кажется, что та среда, которую для нас создает регулятор сейчас, позволяет работать. Нам хотелось бы, может быть, больше возможностей для диалога.

Аналогичные процессы происходят и в других странах. Я бы не стал говорить, что Россия – какой-то совершенно уникальный кейс, и не стал бы сравнивать с какими-то экстремальными кейсами, которые в мире есть. Мы не экстремальный кейс.

- В мире в последнее время участились случаи подросткового насилия, которые многие связывают с активностью определенных групп в соцсетях и влиянием интернета в целом. Отслеживает ли Google различные запросы, связанные с поиском таких вещей? Как? Действительно ли выросло количество таких запросов? Как вы на них реагируете?

- Достаточно много сейчас примеров того, как люди с неблаговидными целями, а иногда и с опасными целями пытаются использовать возможности технологий для распространения своих взглядов. Я бы не стал здесь ставить технологии во главу угла именно как проблему. Проблема, наверное, все-таки в злоумышленниках. И работа, наверное, с этими людьми должна быть приоритизирована.

Мы со своей стороны, как я уже сказал, большое внимание уделяем вопросам качества наших сервисов. Не только контент, но и реклама должна соответствовать местному законодательству и правилам Google. Ну и если пользователи обнаруживают “плохую” рекламу, они также могут сообщить нам об этом.

Если говорить о теме детской безопасности, она для нас имеет максимальный приоритет из всей темы регулирования и безопасности. У нас нулевая толерантность вообще к каким бы то ни было проявлениям неприемлемого контента для детей, не говоря уже о педофилии.

- Насколько остро в РФ стоит проблема пиратства? Улучшилась ли ситуация за последние годы?

- Тема легального контента очень важна для нас. Наверное, самым близким к теме сервисом является YouTube, где есть такая технология, которая называется Content ID. Участники программы Content ID могут помечать принадлежащий им контент таким образом, что система его всегда может отследить. И правообладатель всегда может быть в курсе, что кто-то правомерно или неправомерно решил использовать весь или часть его контента. При обнаружении нелегальной копии контента мы даем правообладателю право оставить его как есть, запретить его использование или монетизировать.

Алгоритм поиска может понижать в ранжировании сайты с пиратским контентом. Кроме того, мы сами стараемся разрабатывать такие возможности для потребления лицензированного контента, которые у пользователя бы отбивали охоту пользоваться нелегальным.

В целом, мы видим тренд на все большое обеление, всю большую легализацию онлайн-контента. Но мы считаем, что здесь все-таки и кнут, и пряник действуют. Не только регулирование, запрет имеют значение, но в том числе и адекватные альтернативы, чтобы люди могли воспользоваться легальным контентом удобно и за небольшие деньги.

- Как за последние десять лет изменилась тематика запросов у пользователей в России? Насколько она отличается от общемировой?

- Я думаю, первое важное изменение состоит в том, что сегодня интернет стал уже по-настоящему мобильным и персональным. Люди все чаще ищут с мобильных устройств, им важно то, что происходит здесь и сейчас или находится рядом. Поиск стал более локальным.

Второй тренд - это рост числа запросов о текущих событиях. Если раньше мы видели всплески в связи с большими событиями - Олимпиада, Евровидение, выборы, то сейчас ежедневно какая-то информационная повестка дня находит свое отражение в поиске. Люди постоянно интересуются тем, что происходит.

Третий тренд - это рост разнообразия запросов. Если раньше поиском пользовались более молодые люди, те, кто больше продвинут в технологиях, то сейчас доступ в интернет есть фактически у всех. Все пользуются им для своих нужд, поэтому мы видим, что разнообразие тем стало максимальным. Например, раньше поисковые запросы по спортивной тематике концентрировались на хоккее и футболе, то сейчас люди ищут информацию про все виды спорта.

- "Яндекс" заявил, что с февраля перестал использовать агрессивную назойливую рекламу, всплывающие окна и так далее. Какая у вас практика?

- Мы знаем про инициативу "Яндекса". Она в общем и целом повторяет то, что мы делаем глобально. Я думаю, что мы можем посмотреть, какие уникальные моменты есть для России, и, возможно, найти какие-то точки пересечения, где мы могли бы вместе поработать над улучшением качества рекламы в РФ.

- Заметили ли вы влияние кризиса на рекламный рынок в России? Сократились ли ваши доходы за время кризиса? Можно ли сейчас говорить о восстановлении? Уже несколько лет эксперты говорят о том, что реклама будет постепенно уходить из традиционных площадок – например, ТВ, газеты и т.д. – в интернет. В России уже заметен этот тренд?

- Я думаю, что тут стоить отметить, что рекламный рынок все-таки идет в противофазе к экономике в целом. И там, где в экономике было снижение, рекламный рынок продолжал расти. Крупные компании понимают, что во времена кризиса маркетинг – один из действенных инструментов, которые позволяют оставаться на плаву и двигаться вперед. Поэтому, мы видим, что рекламный рынок продолжает расти.

Если мы будем говорить о цифровой рекламе, то здесь тренд еще более заметный. Внутри рекламного рынка продолжается перераспределение бюджетов из традиционных каналов в онлайн-каналы. Внутри уже цифрового сегмента рекламы мы тоже видим тренды характерные. Кроме традиционной поисковой рекламы, рекламодатели все больше тратят денег на видео- и мобильную рекламу.

Если говорить о цифрах, то эти цифры двузначные, и они год от года только увеличиваются.

- В настоящее время в России проходит избирательная кампания в преддверии выборов президента. Подключилась ли компания к работе в данной сфере?

- Наши сервисы предназначены для того, чтобы люди могли свободно выражать свои взгляды - в том числе политические. И при этом так, чтобы не было неадекватной угрозы свободе слова, опасности цензуры. При этом при использовании сервисов все пользователи обязаны соблюдать законодательство. В том числе это касается предвыборного периода. Сами мы никоим образом не продвигаем никаких политических взглядов, а предоставляем равные возможности для всех участников процесса.