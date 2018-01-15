Глава золотодобывающей компании "Мангазея" Янчуков: В 2018 г удвоим производство

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ, Сергей Падалко. Золотодобывающая компания "Менгазея" из третьего десятка российских производителей золота, в 2018 году намерена удвоить его производство, а через два-три года планирует удвоить запасы этого драгоценного металла на своих месторождениях в Забайкалье. На кого надо равняться в этом бизнесе, почему кредит надо брать золотом, а не деньгами, как развивается сотрудничество с китайскими партнерами рассказал агентству "Прайм" владелец Группы "Мангазея", генеральный директор ООО "Мангазея Золото" Сергей Янчуков

- Сергей Валентинович, вы уже подвели итоги года? В апреле главный инженер предприятия Александр Лукьянов обещал правительству Забайкалья добычу 905 кг золота на месторождении Савкино (на 11,5% больше 2016 года), выполнили?

– Год для нас был интересным, мы хорошо потрудились. Но несмотря на это, планы по производству золота в 2017 году на месторождении Савкино не выполнены. Ввиду ряда объективных и субъективных причин произведено 770 кг.

- Что за причины?

- Их много. Это и погодные условия, и геологические особенности. Кроме того, шла замена операционной команды, это сказалось на управлении и отразилось на результате.

- Можно ожидать, что в этом году негативных факторов будет меньше? Какие у вас прогнозы на 2018 год?

– На Савкино ожидаем произвести чуть более 800 кг золота. Думаю, это тот уровень, который для него будет постоянным и в последующие периоды.

- Пока добыча ведется только на Савкино? На какой период рассчитываете продлить его разработку?

– Да, в настоящее время работающий рудник один - Савкино. Мы продолжаем работать с этим активом, ведется геологоразведка на участке Филевский, расположенном в доступной близости к действующему руднику Савкино. Насколько удастся продлить разработку, будет зависеть от тех результатов, которые получим в 2018 году.

Но нельзя сказать, что мы делаем ставку только на Савкино. "Мангазея" будет активно развиваться за счет других активов в Забайкальском крае, которые находятся у нас в портфеле. В 2018 году мы планируем запуск нового проекта - месторождения Кочковского. И в целом Кочковское и Савкино могут дать добычу чуть больше 1,5 тонны в 2018 году.

- Какую ожидаете себестоимость (TCC) по итогам 2017 года? Совокупные денежные издержки (AISC)?

– Ожидаемый показатель ТСС в 2017 году составит около 950 долларов США на унцию, AISC – порядка 1050 долларов.

- Насколько велика долговая нагрузка на конец 2017 года? Достаточно ли генерируете денежный поток, чтобы обслуживать задолженность?

– Долговая нагрузка на конец 2017 года состоит из займа в золоте, эквивалентного 30 млн долларов. Кредитное соглашение предусматривает гашение порядка трети суммы займа в 2018 году. Генерируемый денежный поток позволяет обеспечивать своевременное гашение и обслуживание долга.

- Да, совсем недавно вы оформили трехлетнее кредитное соглашение с ВТБ в золотых слитках (на 800 кг). Почему не сразу деньги?

– Это наш единственный заем. И это типовой кредитный продукт. Просто несколько менее распространенный, чем обычное кредитование. По сути это комбинация кредита и продажи золота по одному контракту. Подобный механизм для золотодобытчика сглаживает риск негативного колебания цены на золото. Мы должны будем вернуть банку именно тот объем металла, который взяли, вне зависимости от того, стоит ли он 1300 долларов за унцию или 1000 долларов. Таким образом, мы можем сфокусироваться на производстве и работать именно с тем, в чем у нас есть компетенция, опыт, кадровые ресурсы. Не отвлекаясь на внешние рыночные факторы.

- Акции Mangazeya Mining торгуются в Торонто, нет ли планов уйти, и торговаться, например, в Москве? Или дополнительно разместиться в Москве?

– У нас реализуется масштабная инвестиционная программа развития. И все ресурсы компании направлены на нее. Поэтому серьезных планов по equity, по уходу с биржи или выходам на новые площадки у нас нет.

Дополнительные средства с рынка мы привлекать не планируем, для инвестиционной программы используем собственные средства и заемные.

- Какой размер капитальных затрат был предусмотрен на прошлый год, сколько и на что были направлены средства?

– С учетом того, что на месторождении Савкино полностью сформирована производственная и социальная инфраструктура, а также присутствует необходимый парк техники, существенные капитальные вложения необходимы только в вовлечение в разработку новых золотодобывающих активов. В первую очередь месторождений Кочковское и Наседкино. Общий объем инвестиций по ним за год составил порядка 1,7 млрд рублей. Из них 1,5 млрд рублей - на Наседкино.

В начале года, после получения положительного заключения Главгосэкспертизы и разрешения на строительство фабрики мы планируем перейти на месторождении Наседкино к активной стадии строительства. До этого проводились подготовительные и проектно-изыскательные работы, предоплата поставки технологического оборудования, работы по формированию инфраструктуры для будущего строительства и производства, в том числе дорожной и социальной.

Инвестиции в проект Кочковский пошли в основном на финансирование ГРР.

- Да, вы уже сказали, что в этом году запускаете в производство Кочковский участок.

– На Кочковском мы завершили оценочные работы. По результатам ГРР мы видим, что часть запасов находится в легкообогатимых рудах, где возможно применение кучного выщелачивания, другая часть приходится на первичные руды, которые будет необходимо перерабатывать на ЗИФ. Именно на рудах, пригодных для кучного выщелачивания мы и планируем запустить этот проект в 2018 году.

- А в каком состоянии сейчас находится Наседкино, насколько оно готово к разработке?

– Месторождение Наседкино находится на финальной стадии проектирования. Строительство горноперерабатывающего комплекса планируем начать в марте 2018 года. Его эксплуатационные запасы включая фланги составляют 21,2 тонны золота.

- По какой технологии будете извлекать золото?

– На Наседкино у нас будет применяться гравитационно-цианистая схема извлечения золота, первую готовую продукцию планируем получить в июне 2019 года, после запуска ЗИФ.

- Два года назад вы говорили, что к 2017 году, в результате ГРР балансовые запасы золота на ваших месторождениях в Забайкалье вырастут в 2 раза (до 55 тонн). Сколько вы направили на ГРР в 2017 году, сколько планируете в 2018 году? Каких ожидаете результатов?

– Мы довольны результатами геологоразведочной кампании, которую проводили в течение последних лет. Наши прогнозы и ожидания оправдались, и мы продолжаем активно инвестировать в геологоразведку. Если в 2017 году наши затраты по этому направлению составили около 130 млн рублей, то в 2018 году мы планируем порядка 350 млн рублей. И в перспективе следующих двух-трёх лет запасы наших месторождений в Забайкалье превысят 100 тонн.

- В каких отношениях "Мангазея" с предприятием ПАО "Ксеньевский прииск"?

– Мы находимся в партнерских отношениях с Ксеньевским прииском и его владельцами с 2014 года. За это время мы много и плотно совместно работали, в том числе на уровне советов директоров и обсуждали, и решали различные сложные задачи.

- В феврале 2015 года вы подписали протокол о намерениях с китайской "Петро-Хэхуа" (Haihua). Насколько продвинулась работа в рамках этого соглашения?

– В целом мы успешно сотрудничали в течение двух лет. Покупали, получали от них запасные и комплектующие части для находящегося в эксплуатации на Савкино китайского оборудования. Было несколько поездок, организованных китайской стороной на их производство по переработке. Одновременно на основании соответствующих двусторонних документов мы изучали возможности организации совместных исследований в области создания нового производственного кластера по золотодобыче и переработке в Забайкальском крае на базе наших месторождений.

Но когда мы контрактовали оборудование для Наседкино, мы решили заключить договор с производителем оборудования - компанией CITIC. Это китайский и мировой лидер в производстве широкой линейки горнорудного комплектного оборудования. Среди наших поставщиков также есть Sepro Mineral Systems и FLSmidth, то есть компании из Австралии и Канады.

- Вы планировали вывозить концентрат упорных руд в Китай на переработку. Будет ли теперь это реализовано?

– Разработка месторождения Наседкино и первая стадия разработки Кочковского позволяют нам на относительно несложных технологиях получать золото у себя на месте, поэтому вопрос переработки концентрата в настоящий момент не стоит. При этом, мы понимаем, что рано или поздно подойдем к необходимости переработки сложнообогатимых руд и перед нами встанет вопрос о выборе оптимальной схемы: переработка на месте или вывоз концентрата. И здесь решение будет продиктовано общей экономической эффективностью каждого из вариантов.

- Планируются ли новые приобретения, участие в аукционах, поглощения предприятий в Забайкалье?

– Новых приобретений пока не планируется, мы сконцентрируемся на текущих проектах, имеющихся в нашем портфеле.

- Каких знаковых событий ожидаете в отрасли в 2018 году?

– В ушедшем году "Норникель" запустил в Забайкалье большой объект - Быстринский ГОК в 30 км от нашего Кочковского месторождения. И, видимо, продолжит его развивать...

- Есть в отрасли для вас предприятия, которые можно назвать своеобразными образцами, или ориентирами для развития?

– "Полиметалл". По приглашению Виталия Натановича Несиса я бывал у них на производстве. И считаю, что это самая передовая компания и в плане технологий, и в плане управления, и в отстроенности внутренних процессов, и в кадровой политике.

- Всё ли вас устраивает в плане государственного регулирования отрасли, может быть что-то хотели бы изменить?

– Не надо ничего менять, пусть все остается как есть. В России созданы одни из самых комфортных с точки зрения регулирования условий для работы в золотодобыче и, что самое важное, эти условия не меняются уже много лет, что дает возможность компаниям планировать свою деятельность на долгие годы вперед. Отрасль, как вы понимаете, требует высоких капитальных затрат на ГРР, на запуск новых месторождений, и стабильная, мало подверженная внезапным изменениям регуляторная среда крайне важна при принятии и реализации таких долгосрочных инвестиционных решений.

- ОК, и напоследок, - какое у вас отношение к биткоину? Некоторые эксперты считают, что он в скором времени может отобрать у золота качество безопасного актива, и вообще он (или какая-то другая криптовалюта) заменит золото?

– Категорически не согласен. Биткойн – "воздушный" актив и по отношению к нему наблюдается явно нездоровый ажиотаж. Я думаю, что сама технология блокчейн очень перспективна, в дальнейшем она будет развиваться и найдет применение в различных сферах деятельности. Но золото в плане надежного актива не теряет позиций. Центральные банки крупнейших экономик мира продолжают его приобретать и использовать как резервный актив. По моему мнению, сейчас цена на золото близка к справедливой.

Mangazeya Mining Ltd - золотодобывающая компания, ведущая свою операционную деятельность на территории РФ. Акции компании торгуются на NEX Board (of TSX Venture Exchange, Торонто). Месторождения компании находятся в Забайкальском крае: Савкинское (Нерчинско-Заводской район), Наседкино (Могочинский район), Золинско-Аркиинская площадь (Газимуро-Заводский и Александрово-Заводский районы). По результатам 2016 года компания произвела 27,4 тысячи унций (852,2 кг).



