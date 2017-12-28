Глава НСПК Комлев: Карты "Мир" должны расти за счет коммерчески успешной эмиссии

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ, Елена Медведева. На конец 2017 года в России выпущено более 30 миллионов карт "Мир", пока львиная доля карт приходится на бюджетников и пенсионеров. Но глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев понимает, что административный ресурс исчерпаем, и чтобы стать реальным конкурентом международным гигантам Visa и MasterCard, компании нужно создать привлекательные условия для большинства россиян. Когда карта "Мир" станет проездным и студенческим билетом, о планах по программам лояльности и бесконтактных платежах, Комлев рассказал в интервью агентству "Прайм".

- Каковы результаты деятельности НСПК в 2017 году?

- План по объему эмиссии карт "Мир", который мы ставили перед собой совместно с акционером – Банком России – перевыполнен. Планировали выпуск 24 миллионов карт до конца декабря 2017 года, но сегодня их более 30 миллионов. Но количество карт – не самое главное. Нам очень хочется, чтобы карты "Мир" максимально эффективно и активно использовали.

- Насколько активно россияне пользуются картами "Мир"?

- У нас очень хорошие показатели по тем данным, которые проходят через наш операционный платежно-клиринговый центр по межбанковским транзакциям. В ноябре чуть больше 10% операций приходилось на снятие наличных, безналичные операции составляли 89%.

Это уже полноценная карта, граждане ею пользуются в полной мере, оплачивают ежедневные покупки, количество транзакций растет.

- Каков размер "среднего чека" по картам "Мир"?

- Сейчас он составляет 584,4 рубля в POS-терминалах, это в целом по России. Еще в сентябре он равнялся 606 рублей.

Самое главное, что идет здоровая тенденция не быстрого, но постепенного снижения средней суммы чека – показатель того, что карта уходит в повседневный сегмент, когда по ней совершают обычные и недорогие покупки.

- Сколько требуется времени на продвижение карт "Мир" на рынке?

- Как правило, 3-4 месяца проходит от производства карты и до того момента, когда человек начинает ею платить: сначала карта попадает в отделения банков, потом должна попасть к держателю, спустя какое-то время на нее начинают зачислять зарплату или пенсию, и только потом по карте проходят первые операции.

В начале года, не скрою, был такой период, когда карты выпускались уже довольно активно, но транзакций по ним было не очень много, и это настораживало.

Потом эта тенденция стала понятна: пока карта новая, непривычная, люди продолжают использовать свои старые карты, даже когда у них появляется "Мир". Сейчас мы опережаем свои планы и по транзакционной активности пользователей тоже.

- Какое ежедневное число транзакций по картам "Мир"?

- В среднем в день совершается порядка 3,5 миллиона операций, в ноябре было свыше 110 миллионов операций. По итогам декабря, в связи с новогодними праздниками, ожидаем большего количества операций.

- Сколько российских банков сейчас выпускают карты "Мир"?

- 154 банка. Большая часть эмиссии приходится на крупнейшие банки – Сбербанк, группу ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и ряд других.

- Будет ли выпуск карт "Мир" охватывать все банки РФ?

- Далеко не все российские банки работают в рознице и выпускают карты в принципе.

- Каково покрытие приема в России карт "Мир"?

- Участниками нашей платежной системы сейчас являются 374 банка, практически все они поддерживают в своих устройствах прием наших карт.

И нам очень важно доносить каждый раз, что расплатиться картой можно везде, хотя это уже новость не вчерашнего, а позавчерашнего дня. Карта для россиян новая, и некоторые опасения у граждан подчас еще встречаются.

- Насколько интересны карты "Мир" банкам?

- Мы ищем новые технологические возможности, которые можно реализовать для держателей карт. Например, как сделать карту инструментом доступа в офис, в здание вуза (если говорить о студенческих кампусных картах), рассматриваем другие технологические новшества.

Но мы тестируем их сначала у себя, чтобы потом можно было смело предлагать такую карту людям.

- Какое количество кампусов в РФ обслуживает студентов по карте "Мир"?

- У нас уже с десятками университетов по России реализуются кампусные проекты. Студент по нашей карте заходит в университет, получает на нее стипендию, расплачивается в столовой, а если у него есть льготы, то они тоже учитываются.

- Над какими новинками сейчас работаете?

- Мы задумываемся над тем, как сделать карту "Мир" универсальным проездным билетом. Интересны такие темы как, к примеру, карта болельщика того или иного клуба, с проходом на стадион и другими возможностями. Но наша задача – не просто придумать что-то новое, технологичное, а создавать то, что будет пользоваться спросом.

- Какие вы видите возможности для совершенствования?

- Если говорить о транспорте, это очень благодатное поле деятельности в области платежной индустрии. Сегодняшняя проблема – отсутствие единой системы для разных регионов, человеку нужно думать: какой здесь действует билет, где его пополнить.

Но при этом есть стандартный интерфейс взаимодействия бесконтактной карты с платежным терминалом. Он универсален, поэтому карта принимается во всех более чем двух миллионах устройствах по стране. Задача – придумать, как не пополнять проездной, а сделать так, чтобы деньги списывались сразу с банковского счета.

Кроме того, мы работаем над решением, которое позволит не просто списать деньги за разовую поездку, но и учитывать льготы для различных категорий населения.

- В каких регионах идет работа, речь идет, видимо, не о Москве?

- В Москве есть своя сложившаяся транспортная система с картами "Тройка", и потом, в мегаполисе не так просто внедрить что-то новое. Среди регионов, где у нас уже реализуется оплата бесконтактными картами "Мир" в метрополитене, – Новосибирск, Самара, Петербург, а в Нижнем Новгороде, например, возможна оплата уже не только в метро, но и в наземном транспорте.

В том числе, автобусы оснащены считывателями, с помощью которых можно обычной банковской бесконтактной картой оплатить проезд. И прием карт на транспорте – задача номер один. Задача номер два будет заключаться в умении собирать все данные по операциям, это некий дополнительный сервис.

- Как это может работать?

- Это специфическая область приема карт со своими особенностями. Карта должна распознаваться ридером, а он в свою очередь должен связаться с принимающим устройством в процессинговом центре.

Здесь требуются специальные решения для транспорта, потому что стандартные, как для любой торговой точки, не совсем подходят. Это называется транспортный предпроцессинг – создание систем и стандартов, по которым все должно работать. И это делается в связке с местными органами исполнительной власти, социальными регистрами – очень серьезная, комплексная задача.

- Это не только задача НСПК?

- Сложно сказать, чья именно задача, но и не хочется разбираться. Нужно просто брать и делать. И мы не одиноки, таким же вопросом занимаются и крупнейшие банки, и целый ряд технологических компаний. В некоторых регионах этим занимаются структуры, связанные с местными правительствами, ведь это действительно задача государственного масштаба – обеспечить удобный, что называется, бесшовный способ оплаты проезда любым инструментом, как проездным билетом, так и картой.

- Какие планы НСПК по приему и выпуску карт "Мир"?

- По приему карточек задача практически решена, основная цель на 2018 год – обеспечить прием "Мир" по бесконтактной технологии везде, где сегодня принимаются бесконтактные карты. То же самое касается и мобильных платежных сервисов.

Планы по выпуску – 54 миллиона карт. Мы отдаем себе отчет, что потенциал предписанной законом эмиссии для бюджетников ограничен. Работники бюджетных организаций в середине следующего года должны уже все получить карты "Мир".

Поэтому, вполне возможно, темпы прироста карточного портфеля в следующем году немного сократятся. Наши планы до середины 2020 года – около 70 миллионов карт "Мир".

- Видите ли вы потенциал роста платежной системы "Мир" после 2020 года?

- Да, нам, конечно, хочется, чтобы количество карт "Мир" росло за счет коммерчески успешной эмиссии. И мы будем работать в этом направлении.

- Как работает программа лояльности – кэшбэк-сервис по картам "Мир"?

- Сегодня уже сотни тысяч держателей карт "Мир" различных банков стали участниками нашего кэшбэк-сервиса. Он работает одновременно с программами банков и складывается с ними.

Если взять, например, Тинькофф банк, держатели его карт могут подключить спецпредложения дополнительно к сервису "Мира" и получать в совокупности до 30% кэшбэка. По картам ВТБ по некоторым предложениям также можно удвоить кэшбэк.

Мы работаем над расширением списка партнеров и будем стараться предложить новые акции во всех сегментах. Это и топливо, и магазины, и любимые детьми и взрослыми фастфуды, кафе, рестораны и так далее. И кэшбэк действительно будет "вкусным" – 10% и более.

- Каковы результаты внедрения карт "Мир" на территорию Крыма?

- В Крыму выпущено уже более 1,6 миллиона карт "Мир", и по итогам года Крым на втором месте по количеству операций по картам "Мир" (более 39,5 миллиона операций), Севастополь – на четвертом (12,9 миллиона операций). По этому показателю они лидеры, вместе с Москвой (66,7 миллиона) и областью (13,7 миллиона).

- Когда можно ожидать приема карт "Мир" в Турции?

- Мы находимся в процессе взаимодействия с несколькими странами. Хотелось бы, чтобы с Турцией у нас получилось наладить работу до конца следующего года.

- Каковы результаты сотрудничества НСПК и AliExpress?

- Развивается достаточно успешно, этот партнер приносит нам достаточно большую долю в общем количестве транзакций электронной коммерции.

- Как защищены карты "Мир" от мошенников?

- Карты защищены на уровне всех международных стандартов отрасли. Также и НСПК как инфраструктура имеет все необходимые эшелоны противодействия потенциальным угрозам, которые мы хорошо понимаем и осознаем свою меру ответственности.

Если говорить об обеспечении безопасности в платежной индустрии в целом, то здесь, как и вообще в жизни, основные потери, на мой взгляд, происходят от беспечности. Любая индустрия, которая имеет дело с деньгами, так или иначе привлекает к себе мошенников. Это значит, что те, кто в ней работают, должны понимать, что есть определенные запреты, например, нельзя устанавливать себе на компьютер какую-нибудь скачанную из интернета программу. В офисе должны быть внутренние системы контроля, безопасности. Это все действительно важно для нашей сферы деятельности, и как в любом бизнесе, этому вопросу необходим должный уровень внимания.

- Понятно, что банки должны обеспечивать защиту от мошенников, Центральный Банк дает рекомендации, а что же нужно делать платежной системе, НСПК?

- Прежде всего, защиту должны обеспечить собственники IT-систем. Кроме рисков информационной безопасности, есть еще специфические риски, связанные именно с платежным мошенничеством.

В этом смысле платежные системы являются своеобразным форпостом, который должен работать в ежечасном и ежесекундном контакте со всеми участниками рынка. Это всегда завязано на взаимодействии – один в поле не воин. И это в полной мере касается партнерства платежной системы с банками-участниками. Безопасность – это то, в чем все должны быть едины, консолидированы и осознавать уровень ответственности перед своими клиентами. Если все это понимают, то сложностей не будет.

- Как НСПК заканчивает год?

- Итоги этого года мы будем подводить в следующем году, поэтому пока не раскрываем цифры. Но могу сказать, что на быстро развивающиеся и растущие компании смотреть только через призму чистой прибыли неправильно, потому что в каком-то году может потребоваться много инвестиций, например, в операционные расходы или понадобится запустить новые сервисы. Кроме того, что мы пока не работаем в полной мере на рост прибыли. Но мы можем самостоятельно инвестировать средства в свое развитие и быть в этом смысле самодостаточными.

- Вы верите в массовое распространение платежных аксессуаров, браслетов, колец? Или вы думаете, что все-таки все будут расплачиваться по карте и по телефону?

- В колечки не верю. А вот браслет – да, но это больше интересно молодежи. Меня младший сын уже много раз про этот браслет спрашивал. "Мобилизация" - явный тренд на рынке. Ну, и классический форм фактор карты еще долго будет оставаться востребованным.

- По поводу карт "Мир", насколько часто сейчас расплачиваются физической картой и бесконтактно?

- Если говорить про карту "Мир", то бесконтактно расплачиваются достаточно часто.

- А через телефоны часто расплачиваются?

- Мы совсем недавно запустились с Samsung Pay, пока четыре банка предоставили своим клиентам с картами "Мир" этот сервис. Рост транзакций, безусловно, есть, но оценивать еще его рано. А если смотреть по другим платежным системам, которые уже больше года работают с этим сервисом, то количество таких транзакций тоже растет: за этот год оно увеличилось в девять раз.