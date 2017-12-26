Зампред ОТП Банка Васильев: В рискованные сегменты мы не идем

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ, Екатерина Жирова. Венгерская финансовая группа OTP Group представлена в России с конца 2006 года в лице ОТП Банка. За это время банк вошел в топ-55 крупнейших в России и занял второе место на российском рынке POS-кредитования. О том, как частному иностранному банку работается в России, об отношении материнского банка к развитию ОТП Банка, о планах по расширению бизнеса, о рисках и перспективах развития POS-кредитования и интернет-торговли, рассказал в интервью агентству "Прайм" заместитель председателя правления банка Александр Васильев.

- Как развивается рынок POS-кредитования в РФ? Чем он отличается от зарубежных рынков?

- Сейчас хорошее время для POS-кредитования. Начиная с 2015 года постепенно улучшалась ситуация в части рисков, и сейчас многие банки охотно кредитуют, при этом идут в разные сегменты, которые в 2012 и 2013 годах были нетипичны - например, кредитование на меха, мебель. Общая тенденция такова, что средняя сумма кредита растет, а ставки снижаются.

Что касается доходности POS-кредитования для банков, то она последнее время также снижается. Это связано с тем, что ритейлерам все тяжелее конкурировать между собой, и они вынуждены использовать POS-кредитование как инструмент повышения доходности. При этом им важно, чтобы ставка была как можно меньше или комиссия от банка за привлечение клиента была как можно больше.

- Какая доля на рынке POS-кредитования в РФ приходится на ОТП Банк? Как хотел бы нарастить эту долю банк?

- Мы занимаем второе место, по выдачам это порядка 14% рынка. При этом мы консервативный банк и стараемся выдавать POS-кредиты в тех местах и тем клиентам, где это понятно с точки зрения риска и финансовой модели. В рискованные сегменты мы не идем. Любыми способами нарастить долю и стать первыми на рынке – это не самоцель и не элемент нашей стратегии.

У POS-бизнеса своя специфика: если сравнивать его, скажем, с ипотекой, то в ипотечном кредитовании основной компонент рисков – это социальный дефолт, который может наступить в любой момент срока жизни кредита, а в POS-кредитовании – это фрод, то есть мошенничество.

Если в первые несколько месяцев клиент исправно вносит платежи, то с очень высокой вероятностью он и дальше будет дисциплинированно платить и выплатит всю сумму кредита в срок.

Если ты являешься банком-лидером, то это позволяет и приобрести опыт, и построить хорошие скоринговые модели, и антифрод-системы, а также иметь авторитет у торговых организаций и в целом хороший поток клиентов. И только в этом случае данное направление бизнеса становится прибыльным. Быть шестым или седьмым банком - значит всегда находиться на вторых ролях в каждой торговой организации. Банки первого выбора собирают хорошие выдачи, качественных клиентов, банки второго-третьего – отказы после них.

- Какие изменения на рынке POS произошли в уходящем году (как изменилась динамика, объемы выдачи и спрос, остальная доступная статистика)? Какие ожидания от развития этого рынка и роста/снижения доходов ОТП Банка ожидаете в 2018 году?

- Мы запланировали рост и ожидаем, что рынок тоже будет расти.

- Как изменился портрет заемщика в 2017 году? Есть ли разбивка по возрасту, полу, доходам заемщика?

- Если брать каждую товарную категорию в отдельности, то в большинстве своем кредиты, например, на холодильники, берут примерно те же люди, которые их брали и раньше. Понятно, что мобильные телефоны покупают в кредит более молодые и менее обеспеченные люди, зато растет доля выдач по мехам и мебели, где основная часть клиентов - более обеспеченные и взрослые заемщики. Скорее всего, те люди, которые берут кредиты на мобильные телефоны, не возьмут его на шубы и наоборот. В целом среди наших клиентов в POS преобладают женщины, средний возраст - 41 год.

- Что чаще всего клиенты берут в кредит в торговых точках? Какая средняя сумма покупки? Как она изменилась за 2017 год?

- Это зависит от стратегии банка. Когда-то нашими основными сегментами были бытовая техника и мобильные телефоны, а в других категориях товара мы практически не присутствовали. Сейчас доля этих товарных категорий в общем объеме выдач сокращается. Мы стали расширять наше присутствие и выдаем кредиты в очень разных сегментах, которые ранее было принято считать неклассическими. Средняя сумма покупки с начала года составляет около 25 тысяч рублей, и она растет. Самый низкий средний чек в 2017 году у жителей республики Марий Эл и Ульяновской области (17,97 тысячи рублей и 22,42 тысячи рублей соответственно). Самый высокий средний чек — 39,33 тысячи рублей и 39,38 тысячи рублей в Кабардино-Балкарии и Камчатской области.

- Увеличились ли риски в POS-кредитовании в России за последние годы, или, наоборот, снизились?

- Риски снижаются. Локальный пик был в 2014 году-первом полугодии 2015 года, дальше они постепенно снижались.

- Увеличивает ли банк формирование резервов под эти кредиты? Есть ли пробелы в законодательстве на этом рынке? Какие у вас предложения по его улучшению?

- Если бы не было изменений правил регулирования, правил формирования резервов, то они бы снижались. С точки зрения формирования резервов, мы себя комфортно чувствуем, несмотря на то что происходят изменения в методологии их расчета. Это во многом связано с тем, что мы консервативно подходим к кредитованию и не работаем в высокорисковых сегментах, где резервы пришлось бы формировать в гораздо большем объеме. Тут, наверное, единственное неудобство, что различные нововведения происходят достаточно часто.

- Как в целом работается частному иностранному банку в России? В чем основные преимущества и недостатки российского банковского регулирования?

- Хорошо, комфортно. Если сравнивать российский рынок с другими рынками, где присутствует Группа ОТП, то рынок, во-первых, очень большой, во-вторых, очень быстро развивается. Технологии, инновации – у нас это меняется на порядок быстрее, чем в других странах. Когда мы запускаем новые проекты, мы стараемся консультироваться с другими банками группы, и, как правило, их решения интересны, но не всегда применимы к нашему рынку. На самом деле, Россия – один из самых интересных рынков, потому что здесь можно многое попробовать, поэкспериментировать. При этом успешные идеи можно масштабировать.

- Есть ли планы у банка по расширению бизнеса в РФ? Расскажите об этом поподробнее, пожалуйста. В чем они заключаются?

- Мы всегда готовы к диалогу и рассматриваем различные предложения, но у нас нет задачи просто что-то купить – наше приобретение должно быть комплиментарно текущему бизнесу и давать синергетический эффект. У нас всегда есть варианты, которые мы рассматриваем и анализируем.

- Доволен ли материнский банк развитием бизнеса в России? Каких итогов от развития своего бизнеса ожидаете к концу 2017 года (финансовые показатели)?

- Наверное, среди банков группы у нас самый большой прирост по прибыли – в соответствии с МСФО прибыль группы в России (без учета онлайн-проекта Touch Bank) по итогам 9 месяцев 2017 года составила 4,5 миллиарда рублей, что на 18% больше показателя прошлого года. По итогам года финансовые показатели ОТП Банка будут лучше, чем в прошлом. В целом 2017 год один из самых удачных годом для нашего банковского бизнеса в России.

- Какие ваши оценки и прогнозы в части рынка интернет-торговли в России? Насколько банкам интересен данный сегмент?

- Выдача кредитов на товары в интернет-магазинах - одно из самых перспективных направлений, но пока оно слабо развито. Хотя потенциал просто огромный. Если, например, в большом сетевом магазине, торгующем техникой, доля продаж в кредит - порядка 30%, то в интернет-магазинах это, как правило, не более 2%. То есть, есть куда расти и развиваться. Единственное, что интернет-рынок кредитования более чувствителен к ставке. Если человек в интернет анализирует цены, сравнивая их между собой, скорее всего, он вдумчиво отнесется и к выбору предложения по кредиту. В обычных розничных магазинах это не так. С точки зрения ставок и качества заемщиков - ставки ниже, качество заемщиков выше. Но есть другая проблема - фрод в интернете проводить проще. Не надо бегать по магазинам, ждать, когда тебе одобрят кредит.

Объем рынка интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 920 миллиарда рублей, увеличившись на 21% год к году. В первом полугодии 2017 года рост российского рынка интернет-торговли составил 22%. До конца года он вырастет на 25% и достигнет 1,2 триллиона рублей. Доля интернет-коммерции от всей цифровой экономики России составляет 36%. При этом, больше 90% покупателей делают заказы в российских интернет-магазинах.

- Какова динамика кредитования через кредитные карты? Пользуются ли они популярностью среди клиентов, либо клиенты предпочитают POS-кредитование?

- Мы специализируемся, в основном, на POS-кредитовании, и если наших клиентов спросить, нужна ли им карта и какая, то в большинстве случаев все ответят, что такой потребности нет. Клиентам, которые привыкли к POS-кредитам, важно, чтобы продукт был простым и понятным. Человек решил купить холодильник за 40 тысяч рублей. Ему выдали кредит ровно на эту же сумму - 40 тысяч рублей. Выдали график, в котором указано, что такого-то числа каждого месяца нужно вносить такую-то сумму – все предельно понятно.

Карточный продукт сам по себе сложнее – расчетный период, платежный период, льготный период – эта механика не всем очевидна. Для таких клиентов мы выпустили специальную карту - нечто среднее между POS-кредитом и кредиткой.

- То есть портфель банка POS-кредитования выше портфеля кредитных карт?

- Они примерно равны по размеру. Если говорить про портфели, то у POS-кредита срок небольшой. С ростом чека он слегка увеличивается, но обычно - это 12 месяцев. То есть погашается и амортизируется портфель очень быстро, плюс досрочное погашение, которое еще сильнее увеличивает амортизацию портфеля.

По картам ситуация другая, там сама по себе естественная амортизация очень небольшая, плюс хорошим клиентам мы еще увеличиваем лимиты, мотивируя их тем самым использовать карты. Таким образом, поддерживать карточный портфель на существующей базе естественно проще, чем портфель POS-кредитов.

- Какова средняя ставка сейчас на рынке POS-кредитования и у банка? Ожидаете ли вы ее снижения вслед за ключевой ставкой?

- Порядка 25%. Ключевая ставка крайне мало влияет на ставку по POS-кредитованию. Ставка POS-кредита формируется из стоимости фондирования, на что ключевая ставка влияет, но не прямо. Из стоимости рисков по заемщику, на что ключевая ставка не влияет совсем. И из стоимости транзакции по выдаче кредитов. Поэтому изменение ключевой ставки вверх-вниз очень-очень опосредованно влияет на ставку POS-кредитования. Скажем, риски по заемщику влияют значительно сильнее. По моим ожиданиям, средняя ставка на рынке POS-кредитования в 2018 году будет снижаться.

По данным БИР Аналитик, ОТП Банк на 1 ноября занимал 51 место в банковской системе РФ с активами 145,5 млрд рублей, собственные средства составляли 29,5 млрд рублей, средства населения - 55 млрд рублей.