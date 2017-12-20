Главный аналитик Сбербанка Матовников: В нижней части топ-30 банков риски выше

МОСКВА, 20 дек - ПРАЙМ, Елена Медведева. Анонсированная Банком России беспрецедентная реформа банковского надзора стала воплощаться в жизнь и вылилась в конкретные действия регулятора в отношении крупнейших частных банков. Фактически государство через ЦБ становится новым игроком на банковском рынке. Какие риски несёт новый механизм санации банков, может ли возникнуть конфликт интересов, не остынет ли пыл у ЦБ при отзыве лицензий, как будут банки выживать в 2018 году и как можно эффективнее наладить систему страхования вкладов рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

- Добрый день! Считаете ли вы, что расчистка ЦБ банковской системы РФ от недобросовестных игроков близится к завершению?

- Во многом да. Это следует из замедления темпов отзыва лицензий, который, правда, остается довольно высоким, а санации затронули крупнейшие банки. Но считать, что она совсем завершена, тоже неправильно. Более того, продолжающиеся трудности, в том числе экономические, сохраняющийся низкий уровень маржинальности банковского сектора будут приводить к ухудшению положения стабильных в текущий момент банков.

- Речь идет о крупных, средних или мелких банках?

- Это касается всех, все банки находятся под негативным влиянием общих макроэкономических тенденций. Качество кредитного портфеля банков улучшается благодаря возобновлению экономического роста, но во многих секторах проблемы остаются, даже в растущих секторах есть проблемные заемщики. Достаточно серьезные риски связаны с продолжением низкой маржинальности многих банков, которая постепенно ведет к ухудшению их состояния и является сохраняющимся фактором риска.

- Можно ожидать, что в 2018 году маржинальность сектора ещё больше снизится?

- Нет, маржинальность будет расти, и это хорошая новость. Другое дело, что значительная часть банков все ещё оперируют на достаточно низкой марже, с трудом покрывая издержки и не имея возможностей покрыть даже уже реализовавшиеся кредитные риски. И если у такого банка возникает острая ситуация, например, проблема даже с отдельным кредитом, - банк становится крайне уязвим.

- О каком темпе отзыва лицензий у банков можно говорить в 2018 году?

- Конечно, речь идёт о десятках лицензий в год. В этом году можно ожидать, что их будет порядка 50, то есть в 2017 году уже не идёт речь о сотне лицензий, как в 2015 и 2016 годах.

- Есть ли риски, что лицензии будут отозваны у крупнейших банков из топ-30?

- Из топ-30 банков девять банков уже находятся под санацией, пять являются государственными и четыре – иностранными, остается не так много банков, в нижней части этого списка риски заметно выше. Центральный банк дал понять, что будет спасать только системообразующие банки – их всего 11. С другой стороны, Бинбанк не был системообразующим, однако, был санирован. Поэтому здесь понимание того, кого ЦБ будет спасать, а кого банкротить - пока достаточно приблизительное.

- Как вы оцениваете новый механизм санации банков через Фонд консолидации банковского сектора ЦБ?

- Новый механизм санации введён после того, что стали ясны все проблемы старого. Сейчас мы находимся в ситуации, когда запущен новый механизм, и он явно обладает некоторыми преимуществами. Как сработает фонд консолидации пока не очень понятно, хотя он устранят многие недостатки предыдущего механизма. Первые месяцы его применения дали повод для серьёзных вопросов относительно того, правильно ли он будет работать. В частности, возникли опасения в части возможного конфликта интересов у Центрального банка как акционера этих банков и как их регулятора, которые уже стали поводом для заявлений, в частности рейтинговых агентств, да и некоторых банков.

- Какие самые очевидные вопросы?

- Банк России как кредитор этих банков заинтересован в скорейшем возврате кредитов, взятых банками. Единственный способ вернуть эти средства – быстрее заместить их средствами клиентов - вкладчиков и юридических лиц - это может потребовать достаточного агрессивной политики привлечения средств. Учитывая финансовое положение этих организаций, беспристрастный регулятор, скорее, бы сдерживал такую экспансию, но крупный кредитор и акционер может желать обратного. Участники рынка опасаются и создания преференций для банков, санируемых ЦБ, в части требований по доступу к средствам госкомпаний.

- Почему, по вашему мнению, ситуация с санацией сразу трех крупных банков - "Открытия", Бинбанка и Промсвязьбанка возникла в этом году?

- Ситуация стала тревожной, когда оттоки денег из этих банков стали измеряться уже в сотнях миллиардов рублей и поэтому Центральный банк уже не мог не предпринять усилий. До этого ЦБ мог считать, что может избежать санации за счет работы с действующими акционерами. Про оттоки из Промсвязьбанка пока неизвестно, но появление публичной информации о предписании Банка России о доначислении значительных резервов, несомненно, вызвало бы панику незастрахованных кредиторов.

- На ваш взгляд, получится ли регулятору вывести эти банки на прибыль?

- Здесь есть вопросы. Вспомним о санации ВЭБом Связь-банка и "Глобэкса". Успехи какие-то есть, но на это потребовалось немало времени. "Открытию" и Бинбанку предстоит погасить значительную задолженность по кредитам ЦБ, предоставленным на поддержку ликвидности, для этого они будут вынуждены вести довольно агрессивную политику привлечения, поддерживая высокую стоимость пассивов.

Даже если ЦБ заместит все проблемные активы этих банков в ходе рекапитализации ликвидными активами, возникнет проблема доходного размещения этих средств. Быстро выдать кредитов на сотни миллиардов рублей не так просто, поэтому существует риск демпинга на кредитном рынке. Все вместе это не способствует быстрому восстановлению маржинальности бизнеса санируемых банков, но вполне реально нанесет ущерб бизнесу прочих банков. Например, если Бинбанк и "Открытие" привлекут на рынке несколько сот миллиардов от клиентов, то кто-то эти средства потеряет, для некоторых частных банков это может оказаться критично.

- Ожидаете ли вы прояснения ситуации с тем, у кого регулятор будет отзывать лицензии, а кого отправлять на санацию? Должны ли быть четкие критерии такого отбора?

- Здесь и есть вопрос - и рынок ждёт прояснения ситуации. В законодательстве это прописывать не надо, потому что у Центрального банка должна быть возможность выбора в обе стороны. Например, если банк является системообразующим, но никакого смысла его спасать нет, так как стоимость спасения будет запредельной по отношению к активам банка, почему тогда не принять соответствующее решение?

- Как вы оцениваете эффективность надзора ЦБ в текущем году?

- Всегда есть люди, которые скажут, что любой отзыв лицензии у банка или санация - это ошибка надзора, так как регулятор что-то недосмотрел или пропустил. Но я не думаю, что это так.

Центральный банк анонсировал достаточно большую программу реформ банковского надзора, и она реально очень велика. Поэтому, если регулятор это осуществит, это будет гигантский прорыв в деятельности надзора. В частности, речь идёт о переходе к онлайн надзору, это история ещё только разворачивается. Сейчас немножко рано оценивать успехи надзора, по сути, за этот год разработаны детали тех изменений, которые Эльвира Набиуллина пообещала ещё на Петербургском международном банковском конгрессе 2016 года. И в 2017 году проходила реализация многих из этих инициатив, включая те самые инициативы, связанные с созданием ФБКС. То есть, сейчас надо дать время на реализацию всех планов.

- Каким, по вашему ожиданию, будет 2018 год с точки зрения финансовых показателей банковской системы РФ?

- Банковская система перешла к росту, большая вероятность, что в следующем году будет очередной рекорд прибыли. С учётом даже санации "Открытия" и Бинбанка, рекорд по прибыли банков РФ будет, похоже, и в этом году. Если бы не история с санациями этих банков, то прибыль банковского сектора составила бы в 2017 году 1,5 триллиона рублей. Начался рост портфелей кредитования физических и юридических лиц, тренд позитивный.

У ЦБ кроме надзора, есть и цель ограничения инфляции. ЦБ не скрывает своего намерения использовать макропруденциальные меры для сдерживания инфляционного давления, которое создаёт начавшийся рост кредитования. С точки зрения кредитных рисков, особенно в ипотеке, ситуация значительно улучшилась.

- Считаете ли вы, что регулятору необходимо менять принципы деятельности Агентства по страхованию вкладов (АСВ)?

- Да, это необходимо. Просто повышение страховых взносов банков в АСВ - это вообще не ответ. Понятно, что ожидаемый объём выплат АСВ с учётом кризисного пика дефолтов выше, чем эти взносы. Соответственно, нужно сделать так, чтобы ситуация не повторилась. Понятно, что часть банков платят существенно меньше взносов в АСВ, чем их реальный уровень риска, при этом у них нет стимулов менять свой профиль риска.

Это приводит к тому, что доля рискованных банков постепенно растет, и с течением времени коэффициент ожидаемых выплат к взносам в АСВ продолжает снижаться. Ключевой вопрос, который возникает: надо проводить реформу взносов в АСВ, чтобы банки платили в соответствии со своим уровнем рисков. Это не обязательно означает, чтобы мелкие банки платили больше.

Платить взносы нужно в соответствии с риском дефолта, умноженным на ожидаемые потери в случае дефолта. Центральный банк, в принципе, может оценить ожидаемую возвратность активов в процессе возможного банкротства банка. То есть, при определённых ситуациях даже мелкий банк вполне может находиться на незначительном уровне взносов наравне с крупнейшими банками. Но только если такой банк не будет иметь 87% вкладов в своих пассивах, как в среднем имели банки, лицензия у которых была отозвана в этом году, за исключением Татфондбанка.

- То есть взносы должны быть выше в зависимости от доли вкладов в пассивах банка?

- Конечно, взносы должны быть повышены, если только банк на этом и живет. Если в банке половина вкладов в пассивах, и 60% активов удастся вернуть в ходе банкротства, то, скорее всего, у банка будет минимальная ставка взносов. Если эту реформу сделать, возникнут реальные стимулы для банков оптимизировать свою бизнес модель, показывать Центральному банку возвратность активов, составлять план взыскания в случае банкротства (так называемое "прижизненное завещание"). А пока это просто война брони и снарядов.

- Как ещё можно улучшить ситуацию в этой сфере?

- Есть и вторая важнейшая история, где предстоит еще добиться успехов и транспарентности: хотелось бы больше информации от Банка России и от АСВ об успехах в области взыскания активов проблемных банков. Как сделать этот процесс максимально быстрым, максимально дешёвым, потому что, естественно, сам процесс банкротства банка вполне может "съесть" значительную часть средств из конкурсной массы и, соответственно, уменьшить выплаты кредиторам. Хотелось бы, чтобы на этом месте была дискуссия, открытость со стороны Центрального банка, АСВ на эту тему.

- По данным зампреда ЦБ, 200 банков сейчас стоят перед выбором – увеличить капитал и стать универсальными, или получить базовую лицензию. Сколько, по вашим данным, у нас банков с капиталом ниже миллиарда рублей?

- Это правильная оценка. Учитывая те льготы, которые теперь предоставлены банкам с базовой лицензией - это причина для банков подумать, ходят ли они действительно подлежать полному банковскому надзору. Достаточно многие бизнес модели, по видимости, не требуют универсальной лицензии, им хорошо в формате базовых банков. Скорее всего, никакой трагедии мы в результате этого не увидим. Надо понимать, что сами банкиры в течение длительного времени лоббировали возможность введения базовых лицензий. Потом ЦБ вышел с предложением, которое не всех устроило, но, думаю, банковские ассоциации довольны достигнутым компромиссом.

- Видите ли вы риски от введения пропорционального регулирования?

- Дело в том, что значительная часть современных методов банковского регулирования, которая связана с введением "Базеля II" и "Базеля III", - бессмысленна для мелких банков. Это займёт много дополнительных усилий без всякого регулятивного смысла, то есть прогресса в области надзора мы не увидим. С самого начала внедрение базельских стандартов предусматривалось для крупных банков. Поэтому сейчас в этом смысле мы идём в ногу со временем, это логичный шаг - с банков снимают лишнюю работу, ЦБ тоже не нужна лишняя работа, которая никак не помогает идентифицировать реальные риски.



