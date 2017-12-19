Глава Ростехнадзора Алешин: Технологии снизят аварии и коррупцию на опасных объектах

МОСКВА, 19 дек - ПРАЙМ, Александра Крыжановская. Ростехнадзор планирует в 2018 году внедрить новые информационные программы мониторинга безопасности на промышленных объектах. Как уменьшить риски возникновения аварий и предотвратить коррупцию среди инспекторов, проверяющих предприятия, рассказал в интервью агентству "Прайм" руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Алексей Алешин.

- Каково состояние промышленной безопасности в РФ по итогам 2017 года?

- В целом продолжается наметившаяся тенденция к серьезному снижению аварийности и смертельного травматизма на поднадзорных объектах. Количество погибших в авариях в 2017 году снизилось более чем на 50% по сравнению с 2016 годом. Хочу отметить, что это самый низкий показатель за все время существования Ростехнадзора.

В России насчитывается свыше 174 тысяч опасных производственных объектов, более 2,2 миллиона объектов энергетического надзора и 146 подлежащих постоянному надзору объектов использования атомной энергии.

Наши инспекторы ежегодно выявляют около 800 тысяч нарушений. Достаточно высоким остается количество случаев приостановки деятельности предприятий в связи с грубыми нарушениями – порядка 2 тысяч в год. Но стоит понимать, что фактически в этих случаях идет речь о предотвращенных авариях и спасенных человеческих жизнях.

Основными причинами аварийности и смертельного травматизма являются неудовлетворительная организация рабочих процессов на опасных объектах, а также износ основных производственных фондов.

- Как Ростехнадзор оценивает обеспечение промбезопасности в нефтегазовой отрасли в 2017 году?

- Аварии на объектах газораспределения и потребления очень часто связаны с механическими повреждениями газопроводов при производстве земляных работ в охранной зоне трубопровода, а также разрушения дорожной техникой надземных участков магистралей. При этом нарушения допускают, как правило, третьи лица.

Понятно, что причины подобных аварий проистекают из грубых нарушений правил охраны газораспределительных сетей, отсутствием разрешений на проведение работ и контроля со стороны генерального подрядчика, а также нарушением норм проведения строительных и земляных работ в охранной зоне газопровода.

В этом году к сегодняшнему дню произошло 40 аварий на объектах газораспределения и потребления, в результате которых от газоснабжения были отключены 16 населенных пунктов, 63 предприятия, 50 газораспределительных пунктов, 120 многоквартирных и 1038 частных жилых домов.

- Завершилась ли проверка нефтепроводов? И как обстоят дела с обеспечением промышленной безопасности на газовых объектах, в частности, с реализацией строительства газопровода "Сила Сибири"?

- В этом году Северо-Кавказским управлением Ростехнадзора была проведена плановая проверка нефтепровода компании "Черноморские магистральные нефтепроводы". В результате было выявлено и предписано к устранению 200 нарушений требований промышленной безопасности, виновные привлечены к административной ответственности.

Ленское и Дальневосточное управления Ростехнадзора осуществляют надзор за строительством газопровода "Сила Сибири". Об этом проекте можно сказать, что он осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ о градостроительной деятельности.

- Как в текущем году справляются предприятия с выполнением обязательств, предусмотренные четырехсторонним соглашением между ФАС, Ростехнадзором, Росстандартом и нефтяными компаниями? Ввод в эксплуатацию каких НПЗ откладывается?

- По состоянию на конец октября 2017 года завершено строительство и реконструкция многих объектов, введена в эксплуатацию 61 установка вторичной переработки нефти. Отложен ввод в эксплуатацию 22 объектов, установка гидрокрекинга на "ТАИФ-НК" планируется к запуску в конце текущего года, а 20 установок на заводах "Роснефти" еще чуть позже.

Ввод установки гидроочистки дизельного топлива на Марийском НПЗ переносится на неопределенный срок в связи с пересмотром самой концепции развития завода.

- Сейчас ведомства активно внедряют новые информационные технологии. У Ростехнадзора это система дистанционного мониторинга. Когда она будет запущена? И будет ли данная система обязательна для объектов промышленности I и II класса опасности?

- Начиная с 2014 года мы внедряем риск-ориентированную модель надзора, которая позволила за 3 года сократить количество плановых проверок на 75%. По нашей инициативе российские разработчики создали программное обеспечение, позволяющее в реальном времени оценивать и отслеживать риски аварийных ситуаций. Я говорю именно об удаленном надзоре.

Впервые система мониторинга дает возможность получать информацию не о случившемся событии, а о степени риска наступления внештатной ситуации. Таким образом, появляется временной зазор, позволяющий спасти людей, и, как максимум, предотвратить негативное развитие событий, спасти оборудование и производство в целом.

Надзорные ведомства уже используют новые технологии в своей работе, первым эту систему внедрил "Лукойл" на морской платформе МЛСП-1. В угледобывающей промышленности пилотный проект системы дистанционного мониторинга состояния промышленной безопасности успешно работает на шахте "Комсомолец" АО "СУЭК-Кузбасс".

Сейчас понятно, что введение дистанционного контроля на производственных объектах I и II класса опасности: шахты, рудники, крупные, добывающие более одного миллиона тонн полезных ископаемых, карьеры и угольные разрезы, является насущной необходимостью, и мы давно выступаем с подобной законодательной инициативой.

Кроме этого, планируется внедрение системы "Электронный инспектор". Она позволит собственнику и эксплуатанту опасных производственных объектов пройти предварительную проверку соблюдения требований безопасности в "личном кабинете".

Программный комплекс в автоматическом режиме проанализирует состояние безопасности на конкретном объекте, сформирует перечень нарушений и выдаст информацию о санкциях, которые применят при выявлении таких нарушений реальным инспектором.

Это станет серьезным профилактическим инструментом в области промышленной безопасности. Внедрение этих систем мы планируем в 2018 году.

- Если будут введены эти информационные программы, значит, давление на бизнес и коррупционная составляющая снизятся? Как в ведомстве борются с этим явлением?

- Коррупция – системная проблема в стране, и решать ее надо системно. И для нас это большая проблема, учитывая жалование инспекторов, особенно если сравнивать его с зарплатой специалистов на коммерческих предприятиях, куда они приходят с проверками.

Мы ведем плановую работу по борьбе с коррупцией. Если выявляем признаки коррупционной деятельности сотрудников Ростехнадзора, проводится проверка, привлекаются правоохранительные органы. За последние три года мы отправили более 50 материалов в соответствующие структуры.

Наша работа в этой области дает результаты: по сравнению с 2015 годом выявленных коррупционных случаев, связанных с сотрудниками Ростехнадзора, снизилось на 40%.

И вы совершенно правы, что снижению коррупционной составляющей будет способствовать внедрение информационных технологий, тот же удаленный надзор. Инспектор не будет приходить на предприятие, возможность получения взятки будет сведена к минимуму.