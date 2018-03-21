ОБЗОР: Споры о модернизации электроэнергетике пока не приводят к согласию

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Участники энергорынка в среду продолжили публичную дискуссию о дальнейшем развитии электроэнергетики в России: потребители спорили с производителями и Минэнерго, а традиционные энергокомпании с "зелеными".

В электроэнергетике сейчас обсуждается масштабная программа модернизации электростанций, прежде всего тепловых (ТЭС), то есть работающих на газе или угле. Ее стоимость для потребителей энкргорынка оценивается в 1,5 триллиона рублей до 2030 года и 3,5 триллиона рублей до 2035 года.

В декабре были опубликованы поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которым правительство должно было к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию. При этом особое внимание поручалось обратить на ограничение роста тарифов на электроэнергию уровнем инфляции, строительство удаленных энергообъектов, развитие электросетей и возобновляемых источников энергии, модернизацию атомной энергетики (АЭС).

Как сообщала газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, Минэнерго РФ в предложениях, ушедших в правительство, заложило на модернизацию ТЭС до 1,35 триллиона рублей (включая 316 миллиардов рублей на ТЭС "Русгидро" на Дальнем Востоке), на АЭС - 945 миллиардов рублей, на "зеленую" энергетику — 400 миллиардов рублей (из них 300 миллиардов рублей предлагается направить на строительство мусоросжигающих ТЭС).

ПОЗИЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребители выступают против этой программы, отмечая, что в энергосистеме в среднесрочной перспективе будет профицит энергомощностей. В выступлении на конференции "Российская энергетика" газеты "Ведомости" председатель набсовета "Сообщества потребителей энергии" Александр Старченко отметил, что надо дать возможность потребителям самим реализовывать проекты в энергетике, "ровно столько, сколько надо для того, чтобы удовлетворить их спрос на ту мощность и ту электроэнергию, которая будет реально нужна". В этом случае, по его словам, появится правда ответственное потребление, тогда "не будут строить 20 ГВт никому не нужных лишних мощностей".

"У нас пока не так, у нас, скорее всего, в результате этих инициатив (по программе модернизации - ред.), зафиксируется технологическое отставание в применении новых технологий на ближайшие лет пять, может, десять. Зато будет гарантирована определенная доходность тем, кто построит или модернизирует новые блоки. Но это старые блоки, и у нас единственная страна в мире, которая будет владеть фантастически продвинутой технологией ремонта паровых турбин 50-70-летнего возраста", - заявил Старченко.

Он отметил важность развития именно новых технологий, таких как распределенная генерация (множество небольших электростанций), накопители энергии, цифровые технологии. Член правления одной из крупнейших энергокомпаний России "Интер РАО" IRAO Ильнар Мирсияпов в ответ заметил, что все новые технологии развиваются и будут развиваться, но не надо делать это революционно, как предлагают потребители.

"ЗЕЛЕНАЯ" ЭНЕРГЕТИКА И ТРАДИЦИОННАЯ

"Вы предлагаете ВИЭ (возобновляемые источники энергии - ред.) зачастую и все время говорите о необходимости строительства распределенной генерации. Приведите, пример, пожалуйста, сколько металлургические компании построили собственной генерации и какой объем собственного потребления это генерация закрывает. Отвечу: минимальный. Вы все полагаетесь ровно на то, что было построено в последние 30, 40, 50 лет", - заявил Мирсияпов.

Эти ТЭС теперь требуют определенных вложений в модернизацию, потому что с течением десятилетий накопился определенный износ оборудования, отметил он.

"ВИЭ в применении к нашей стране точно не лучший рецепт, не панацея. Вот берешь основное меню, питаешься каждый день, ешь салат, горячее и все основное. Вот ВИЭ сегодня - это десерт, кондитерское изделие, которое можно есть, можно не есть. Оно в десять раз дороже, чем основное меню. Кто каждый день хочет есть десерт? Мало кто. Во-первых, это вредно зачастую. Во-вторых, не все любят десерты, а остальное меню ты обязан есть, просто чтобы поддерживать организм в работоспособном состоянии", - прокомментировал Мирсияпов.

При этом, по его словам, модернизация тепловой генерации, "всем только будет сильно в плюс".

Игорь Шахрай, генеральный директор компании "Хевел", реализующей проекты в солнечной энергетике, подчеркнул, что необходимо гармоничное сосуществование разных видов энергетики. Он заметил, что ветряными и солнечными электростанциями, конечно, не обеспечить отопление и тепловые электростанции являются базовыми.

Мирсияпов в ответ предложил "зеленой" энергетике на равных конкурировать с традиционной, вместе выходить на конкурсы на строительство электростанций, без предоставления преференций ВИЭ. Он также отметил, что в традиционной энергетике активно внедряются новейшие технологии, в том числе связанные с цифровизацией.

"В этом смысле тепловая генерация не на слуху, ее никто не рекламирует, но то, что за кадром, является базовой данностью комфортной жизни каждого потребителя. В этом смысле она и достойна быть той, которой предоставят средства для покрытия старения, которое имело место за последние 40-50 лет", - заявил Мирсияпов.

"Если вы такие эффективные, то зачем вам вообще нужна модернизация за счет потребителей?", - спросил Шахрай.

Он подчеркнул, что сегодняшний большой объем поддержки "зеленой" энергетики нужен на начальном этапе, дальше он снижается.

"Мы обеспечиваем технологический рывок и экспортный потенциал. Это несырьевой экспорт. Это же будущее, мы будем продавать на экспорт продукции, которой у нас не было. Преодолев технологическое отставание, нужно идти дальше... Хотя бы на протяжении десяти лет нам это нужно делать, хотя бы чтобы удержаться технологически", - считает Шахрай.

МИНЭНЕРГО И ПОТРЕБИТЕЛИ

В ответ на замечания о более масштабных, чем в России, планах развития зеленой энергетики в других странах замглавы Минэнерго РФ Вячеслав Кравченко сообщил, что каждое государство выбирает для себя выгодную энергетическую политику.

"Что будет с экономикой страны, если мы начнем резко сокращать развитие тепловой энергетики, основанной на потреблении угля и газа? Попробуем себе ответить. Не будем развивать атомную энергетику, которая у нас является действительно драйвером, конкурентоспособная и показывает хорошие достижения, несмотря на то, что действительно она дорогая. Что будет? Это у нас, в стране, где вы себе представляет долю в экономике отраслей под названием "атомная энергетика", "нефтегазодобывающая, угледобывающая промышленность"?", - заявил Кравченко.

Он подчеркнул, что главная цель ведомства - не допустить роста цен на электроэнергию. Замминистра напомнил, что действующая в России программа поддержки "зеленой" энергетики из-за своей дороговизны вызывает негативные оценки и со стороны потребителей, и со стороны других производителей энергии. Критике подвергаются и планы госкомпании "Россети" по программе цифровизации, оцениваемой в 1,3 триллиона рублей.

"Сами себе ответьте - готовы вы заплатить эту цену?.. Безусловно, да, накопители (энергии - ред.). Безусловно, любые, современные технические решения. Вопрос в одном: сколько это будет стоить? Вопрос второй: а готовы мы за это заплатить? Судя по той реакции, которая есть в отношении ВИЭ, в отношении модернизации, в отношении сетей - вообще не готовы", - прокомментировал замминистра.

Старченко в свою очередь заметил, что потребители уже строят электростанции не менее эффективные, чем у энергокомпаний, не прося с рынка за это обеспечение дополнительной доходности.

"Я не слышал ни от кого из металлургов идеи ДПМ, например, на чугун сделать: ну чтобы построить новую доменную печь, нужно проинвестировать много денег, поэтому давайте все, кто потребляет чугун, заранее оплатят строительство этой доменной печи", - заявил Старченко.