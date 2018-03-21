Цена золота ускорила рост на решении ФРС США по повышению ставки

МОСКВА, 21 мар /ПРАЙМ/. Цена на золото ускорила рост после публикации решения ФРС США о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых по итогам мартовского заседания, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 10,1 доллара, или на 0,81%, до 1322,3 доллара за тройскую унцию. При этом до объявления решения регулятора актив рос на 0,7%.

Стоимость апрельского фьючерса на серебро также ускорила рост - металл дорожает на 1,76%, до 16,46 доллара за унцию. Перед публикацией пресс-релиза ФРС серебро дорожало на 1,58%.

Майские фьючерсы на медь на бирже Comex дорожают на 0,99% - до 3,07 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). До оглашения решения регулятора медь дорожала на 0,66%.

Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 20-21 марта повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта - до 1,5-1,75% годовых. Регулятор также повысил прогноз по росту экономики страны в 2018 году до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,5%.