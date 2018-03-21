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Энергоснабжение потребителей в четырех районах Якутии восстановлено


Компании / Энергосети

ХАБАРОВСК, 21 мар /ПРАЙМ/. Энергоснабжение потребителей четырех районов Якутии, которые остались без электроэнергии во вторник утром, восстановлено в полном объеме, сообщается на сайте правительства региона в среду.

Ранее сообщалось, что из-за отключения высоковольтной линии электропередачи в Якутии во вторник без электроэнергии остались 69 тысяч человек в четырех районах республики, электроснабжение пытались восстановить трижды.

"Энергетики Западных электрических сетей ПАО "Якутскэнерго" YKEN 20 марта в 20.09 полностью восстановили электроснабжение потребителей от ВЛ-110 Л-104 "Сунтар – Вилюйск". Линия была включена в работу после устранения повреждения", - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте, электроснабжение восстановлено путем оперативных переключений от резервных дизельных электростанций и работающих участков линии.

"Высокий износ линий электропередачи и подстанционного оборудования, низкая пропускная способность сетей приводят к снижению качества и надежности электроснабжения. Поэтому власти Якутии ведут работу по реализации проекта электроснабжения вилюйской группы улусов (районов)", - отмечается в сообщении.

Так, в феврале в Якутске на встрече первого зампреда правительства республики Алексея Колодезникова и генерального директора АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (АО "ДВЭУК") Дмитрия Селютина обсуждался вопрос реализации комплексного инвестиционного проекта электроснабжения вилюйской группы улусов и Накынского месторождения АК "Алроса".

Реализация проекта обеспечит качественное и надежное электроснабжение потребителей Сунтарского, Нюрбинского, Вилюйского и Верхневилюйского районов, производственные объекты Накынского месторождения и сформирует резерв для будущих подключений.

Отмечается, что по поручению президента РФ в 2009 году, из федерального бюджета было профинансировано строительство первой и второй очередей пускового комплекса Мирный - Сунтар - Нюрба. Сейчас решается вопрос реализации третьей и четвертой очередей.

Ранее глава компании ДВЭУК Дмитрий Селютин заявлял, что ориентировочная стоимость этого проекта составляет около 7,5-8 миллиардов рублей. В этом году компания рассчитывает получить заявку на технологическое присоединение от АК "Алроса", проект может быть реализован в течение двух лет.

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