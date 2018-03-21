Евкуров попросил "Газпром" создать рабочую группу для изучения долга Ингушетии за газ

НАЛЬЧИК, 21 мар /ПРАЙМ/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров обратился к председателю правления ПАО "Газпром" GAZP Алексею Миллеру с просьбой создать рабочую группу для изучения долгов региона за газ.

По данным "Газпром межрегионгаз Назрань", просроченная задолженность потребителей Ингушетии за поставленный газ по состоянию на 1 октября 2017 года составляла около 5,7 миллиарда рублей.

"Обсудили проблему "разбаланса" (потери) газа в Ингушетии. Попросил Алексея Борисовича (Миллера – ред.) создать рабочую группу, чтобы изучить долг региона, а также определить уровень ответственности республики и непосредственных поставщиков газа по этому вопросу", - написал Евкуров во вторник в своем аккаунте в соцсети Instagram после встречи с Миллером в Москве.

Глава Ингушетии также выразил благодарность руководителю "Газпрома" за продолжение инвестиционной поддержки республики по газификации новостроек и реконструкции изношенных сетей.

Как сообщили в пресс-службе главы Ингушетии, Евкуров также обратился к руководству "Газпрома" с просьбой оказать содействие в реализации на территории региона проектов строительства лечебных амбулаторий в Насыр-Кортском и Альтиевском административных округах Назрани, а также трех спортивных комплексов с бассейнами в Малгобеке, Карабулаке и Сунже.

Ранее сообщалось, что после открытия в середине марта газопровода высокого давления Плиево-Яндаре в Ингушетии газифицированы все населенные пункты.