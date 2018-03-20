Техкомитет ОПЕК+ обсудил возможные варианты изменения цели по запасам нефти в мире - СМИ

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ//Прйам. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ 19 марта обсудил возможные варианты изменения расчетов целевого уровня коммерческих запасов нефти в мире, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.

По их информации, один из возможных вариантов - расчет среднего уровня коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР за последние семь, а не пять лет. Другой вариант - мониторинг запасов по всему миру, а не только в странах ОЭСР.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре прошлого года страны ОПЕК+ продлили венскую сделку до конца 2018 года.

Одной из главных целей соглашения ОПЕК+ является снижение коммерческих запасов нефти в мире до среднего уровня за последние пять лет. При этом из всех мировых коммерческих запасов участники сделки отслеживают запасы в наиболее развитых странах - ОЭСР. Однако с течением времени их среднее пятилетнее значение, которое в начале сделки в ОПЕК+ считали нормой, начало увеличиваться, охватывая все больший период перепроизводства и избыточного предложения на рынке. Это формально ускоряет темпы достижения странами венского соглашения баланса на рынке, но лишь из-за снижения релевантности расчетов целевого показателя.

"При сохранении текущих условий на рынке, ориентируясь на среднее пятилетнее значение запасов, баланс на рынке наступит во втором или третьем квартале. ... (Расчет среднего семилетнего уровня запасов - ред.) отсрочит достижение (ОПЕК+ - ред.) цели по снижению коммерческих запасов до нормальных уровней, потенциально это может потребовать от стран дольше сокращать добычу нефти, чтобы достичь цели", - пишет агентство.

На проблему в расчетах коммерческих запасов в январе уже обращал внимание министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. В феврале он сообщал, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании министерского комитета ОПЕК+, которое состоится в апреле.