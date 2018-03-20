США не боятся ответных действий стран на введение ввозных пошлин - Минфин США

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 мар /ПРАЙМ/. США не опасаются ответных действий других стран на введение импортных пошлин на сталь и алюминий, заявил министр финансов США Стивен Мнучин на пресс-конференции в рамках встречи министров финансов и глав Центробанков G20.

"Это не является нашей целью. Но мы этого не боимся", - сказал Мнучин, отвечая на вопрос, не боятся ли США ответных действий стран на введение ввозных пошлин.

"Мы должны быть готовы действовать в интересах США, защищать свободную и честную взаимную торговлю. Если мы это делаем, всегда есть риск, что при введении нами тарифов будут ответные действия. Есть риск начала торговой войны", - отметил Мнучин.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Вашингтон допустил исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, если те убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности". Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможности торговой войны.