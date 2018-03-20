Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в плюсе, кроме "Магнита", "Северстали" и TCS

МОСКВА, 20 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом, кроме "Магнита" MGNT, "Северстали" CHMF и TCS Group, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN выросла на 1,1% - до 5,52 доллара, "Лукойла" LKOH - на 1,33%, до 66,84 доллара, "Новатэка" NVTK - на 1,61%, до 139,2 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 2,15% - до 4,9 доллара, "Газпром нефти" - на 1,2%, до 25,2 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,34% - до 18,95 доллара, НЛМК - на 0,2%, до 25,58 доллара, "Северстали" - опустилась на 1,25%, до 15,03 доллара.

Бумаги ВТБ подросли в цене на 0,89% - до 2,04 доллара, Сбербанка SBER - на 1,65%, до 18,45 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", подешевели на 0,43% - до 23,3 доллара.

Бумаги "Магнита" снизились в стоимости на 1,31% - до 19,54 доллара, "Ленты" - выросли на 0,17%, до 5,74 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS увеличилась на 1,38% - до 4,11 доллара.