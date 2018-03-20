Дайджест российских СМИ – 20 марта

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КОММЕРСАНТ

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- Победенный перерыв - После финиша кампании за столом встретились победитель и проигравшие - 19 марта президент России Владимир Путин после длительного выборного дня, вечера и ночи встретился в Кремле с проигравшими ему кандидатами в президенты. Специальный корреспондент "Ъ" считает, что это выглядело цинично, и объясняет почему.

- Явил себя в большинстве - Впервые в России за кандидата в президенты проголосовало больше половины всех избирателей - Владимир Путин впервые в истории российских выборов получил голоса больше половины избирателей: 56,4 млн голосов из 108,9 млн при явке 67,9%. Он на 6,8 млн превзошел собственный рекорд 2004 года — тогда кандидат Путин шел на второй срок. Результат "Единой России" 2016 года, которая по итогам выборов при явке в 48% получила конституционное большинство в Госдуме, кандидат Путин превысил вдвое. В мобилизацию электората вложились даже регионы, которые возглавляют губернаторы-оппозиционеры.

- Минфин расширяет налоговое сознание - НК предлагается дополнить шестью обязательными платежами - Как стало известно "Ъ", Минфин предлагает включить в Налоговый кодекс (НК) сборы в систему "Платон", отчисления операторов связи, плату за негативное воздействие на окружающую среду, экологический, курортный и утилизационный сборы. В 2017 году поступления этих неналоговых платежей в сумме составили 255 млрд руб. Включение этих сборов в НК будет означать их передачу в ведение налоговой службы. По информации "Ъ", в ФНС готовы приступить к администрированию платежей в случае принятия такого решения.

- Цифровые налоги рассорили мир - Регуляторы не знают, как делить прибыль технологических компаний - Международное сообщество пока неспособно договориться, как должно выглядеть налогообложение в цифровой экономике, констатирует промежуточный доклад Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Хотя к инициативе по борьбе с размыванием налогооблагаемой базы и выводом прибыли из-под налогообложения (BEPS) присоединились более 110 стран, достичь консенсуса к назначенному сроку — 2020 году — им вряд ли удастся. Тем временем Еврокомиссия готовится представить собственный план повышения налогов для техногигантов из США, что может дополнительно подогреть назревающую мировую торговую войну.

- "Будем совершенно точно участвовать в цифровизации" - Директор ФРП Роман Петруца о новых льготных программах фонда - Вчера наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) под руководством главы Минпромторга Дениса Мантурова принял решение о снижении процентных ставок по льготным кредитам промышленным предприятиям и утвердил две новые программы — по финансированию покупки оборудования для маркировки лекарств и цифровизации промышленности. О планах работы ФРП "Ъ" рассказал его директор Роман Петруца.

- В феврале промышленность не поддержала бурного роста - Мониторинг индустрии - Промышленная статистика, опубликованная вчера Росстатом, продолжает демонстрировать волатильность и неопределенность. После 2,9% роста в январе 2018 года годовые темпы увеличения выпуска в индустрии в феврале замедлились до 1,5%, хотя аналитики, опрошенные агентствами "Интерфакс" и Reuters, ожидали 2,7% и 2% соответственно.

- "Сам себе с пола срок поднял" - Генерал-майор СКР объяснил, почему его и коллег преследует ФСБ - В Мосгорсуде на слушаниях по уголовному делу об особо крупной взятке, предположительно полученной экс-начальником управления Следственного комитета Михаилом Максименко за содействие в переквалификации обвинения двум подручным вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой), в качестве свидетеля выступил глава столичного ГСУ СКР Александр Дрыманов. Генерал пояснил, что все решения по уголовному делу его подчиненные принимали по закону, поэтому давать им взятки было не за что. Громкий коррупционный скандал господин Дрыманов объяснил исключительно желанием ФСБ сформировать негативное отношение к его ведомству перед реформой.

- Неприятности на свою траншею - Проектировщика Восточного осудили за недострой - По данным "Ъ", к семи годам заключения и штрафу 1 млн руб. приговорен проектировщик объектов для космодромов Сергей Островский. Из-за совершенных им хищений не был вовремя спроектирован и построен корпус космодрома Восточный со смотровой площадкой для особо важных гостей. В итоге весной 2016 года президент Владимир Путин и сопровождавшие его лица были вынуждены следить за первым пуском не с нее, а из траншеи.

- Закавказье готовят к устному миру - Участники женевских дискуссий по Грузии готовятся принять декларацию о неприменении силы - Как стало известно "Ъ", на предстоящих женевских консультациях по безопасности и стабильности на Южном Кавказе может быть достигнут долгожданный прорыв. Грузия, Абхазия, Южная Осетия, Россия и США, а также сопредседатели консультаций — ЕС, ООН и ОБСЕ — готовят совместную декларацию о неприменении силы в отношениях в регионе. Дискуссии вокруг этого документа ведутся уже почти десять лет. В МИД РФ "Ъ" заявили, что его принятие станет "заметным шагом вперед на политическом и эмоциональном уровне". В госструктурах Грузии готовящийся документ до его принятия комментировать отказались. Грузинская же оппозиция считает, что подписание декларации станет "предательством фундаментальных интересов страны" и угрожает поставить вопрос об отставке правительства.

- Америка и Саудовская Аравия модернизируют отношения - Наследный принц Мухаммед бен Сальман обсудит в США судьбу Ирана и открытие кинотеатров - Президент США Дональд Трамп встретится сегодня в Вашингтоне с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, занимающим пост министра обороны. Это первый визит принца в США в качестве наследника престола и первые переговоры на высшем уровне в Белом доме после объявления о смене госсекретаря. Эксперты утверждают: новый глава Госдепа Майк Помпео занимает в отношении Ирана — главного геополитического соперника Эр-Рияда — куда более жесткую позицию, чем его предшественник Рекс Тиллерсон. Помимо обсуждения иранского вопроса, принц намерен предстать в роли реформатора, возглавившего модернизацию своей страны.

- Евросоюз весьма вероятно осудил Москву - Но для расширения санкций оснований пока не нашел - Представители стран ЕС вчера впервые выступили с единой позицией по "делу Скрипаля", осудив отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ, но не выдвинули в адрес Москвы никаких конкретных обвинений. Евросоюз пока не рассматривает вопрос об ужесточении санкций в отношении России — хотя такие предложения в европейских рядах уже прозвучали.

- "Россия не хочет никакой войны с Британией на плацдарме культуры" - Спецпредставитель президента РФ назвал "Ъ" условия возобновления работы Британского совета - Британский совет, чья работа в России была прекращена на фоне дипломатического конфликта с Великобританией, может "достаточно быстро" возобновить деятельность. Об этом "Ъ" сказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. По его словам, российские власти требуют от Великобритании подписать отдельное межправительственное соглашение о принципах работы национальных культурных центров, после чего "все вернется на круги своя". В Британском совете не комментируют ситуацию, но уже начали публиковать перечень отмененных культурных мероприятий.

- Танкеры возят убытки - "Совкомфлот" ушел в минус по итогам 2017 года - Крупнейшая судоходная госкомпания РФ "Совкомфлот" закончила 2017 год с убытком в $113 млн. Ухудшение финансовых результатов связывается с падением ставок фрахта на фоне сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, рост операционной прибыли группа показала только в шельфовом и газовом дивизионах. Это опять ставит под сомнение идею приватизации госкомпании: как замечают аналитики, максимум рентабельности танкерные компании показывали в 2015 году, теперь их результаты значительно хуже.

- Инвесторов приманят на Fix Price - Ритейлер может провести размещение акций - Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price, созданная основателями "Копейки" Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, задумалась о привлечении капитала для развития. По данным "Ъ", компания может в следующем году провести IPO или частное размещение. Весь бизнес Fix Price может стоить более 40 млрд руб.

- Зрителей переключают с больших экранов - От мобильной видеорекламы ждут двукратного роста - Аудитория онлайн-видео на стационарных компьютерах в России начала снижаться: в 2017 году ролики с десктопа смотрели на 9% людей меньше, чем годом ранее. Мобильная аудитория, наоборот, растет и уже обогнала десктопную, но это пока не приводит к перераспределению рекламных бюджетов. На мобильный сегмент по итогам 2017 года пришлось 1,6 млрд руб. из 8,3 млрд руб. всей онлайн-видеорекламы. В 2018 году эта часть рынка может удвоиться до 3–4 млрд руб., рассчитывают селлеры.

- Скупые баррели Венесуэлы - Ольга Мордюшенко о венесуэльских предоплатах "Роснефти" ROSN и их возврате - "Роснефть", выдавшая венесуэльской государственной PDVSA $6,5 млрд предоплаты за нефть, сообщила о получении обратно половины этой суммы. Из них $1,5 млрд Венесуэла вернула в прошлом году, а на полное погашение в "Роснефти" рассчитывают к 2020 году. Вице-президент "Роснефти" по переработке Дидье Касимиро вчера уверял инвесторов, что в компании не видят проблем с погашением долга и "все деньги возвращаются в соответствии с контрактными обязательствами".

- Неудержимые пенсионеры - НПФ отказались от защиты клиентской базы - Пенсионный фонд РФ одобрил заявления почти 5 млн россиян о переводе своих пенсионных накоплений по итогам 2017 года. При этом, несмотря на двукратное сокращение числа поданных заявлений, доля одобренных переходов значительно выросла. Это стало возможным как из-за прекращения привлечения через удостоверяющие центры, так и благодаря отказу ряда негосударственных пенсионных фондов (НПФ) от активной защиты клиентской базы.

- ВТБ кадрирует "Открытие" - Брокерский бизнес ФК получил нового куратора - Как стало известно "Ъ", к инвестиционному блоку банка "ФК Открытие" присоединился очередной бывший топ-менеджер ВТБ — Сергей Лукьянов, ранее курировавший там розничный брокерский бизнес и деятельность дочернего форекс-дилера. Источники "Ъ" сообщили, что последние назначения в инвестблоке связаны со сменой акцентов в деятельности его подразделений: банк сделает ставку на розницу, брокерская компания — на обслуживание VIP-клиентов.

- Пирамида прикрылась хранителями - Деньги граждан исчезли юридически безупречно - Дело о попытках вернуть средства, потерянные в компании, имеющей признаки финансовой пирамиды, дошло до коллегии по гражданским делам Верховного суда (ВС). С юридической точки зрения организаторы взаимного фонда "Меркурий" подстраховались: взнос в фонд был оформлен как добровольное перечисление средств одного физлица другому — "хранителю". Но юристы указывают на социальную значимость подобного спора.

- Платное ТВ оценят в зрителях - Стоимость каналов предлагают привязать к их аудитории - Производители российских тематических каналов недовольны тем, что их иностранные конкуренты, включая Discovery, получают больше денег от операторов платного ТВ. Идею пересмотреть ценообразование продвигает компания "Цифровое телевидение" ВГТРК и "Ростелекома" RTKM, распространяющая в том числе канал "Моя планета". Она предлагает привязать стоимость канала к его аудитории, которую должен будет отслеживать единый измеритель. Идею готовы поддержать не все операторы.

- Глеб Фетисов выходит на открытый грунт - Бывший сенатор инвестирует в овощеводство - Бывший сенатор Глеб Фетисов, чье состояние журнал Forbes оценивал в $1,2 млрд, решил заняться сельским хозяйством. Его компания "Агрохолдинг Яхрома" планирует вложить 0,5 млрд руб. в производство картофеля и овощей открытого грунта в Подмосковье.

- БТА добрался до Поклонной горы - Казахстанский банк вернул проекты экс-владельца - Казахстанский БТА-банк, принадлежащий сейчас Кенесу Ракишеву, объединил девелоперские активы компании в Москве: две площадки в районе Поклонной горы и проект на Павелецкой площади отошли дочерней структуре — компании "Лэджи". Реализация всех проектов обойдется в $700 млн.

- Золотые льготы для Чукотки - Проекты Романа Абрамовича войдут в ТОР - Добывающие проекты Романа Абрамовича и его партнеров на Чукотке могут получить налоговые льготы в рамках территории опережающего развития (ТОР) Баимская. Основной проект бизнесменов — месторождение Песчанка (7 млн тонн меди), разработка которого оценена в $4 млрд. Источники "Ъ" и аналитики указывают, что для Баимки с предполагаемой рентабельностью 50–60% по EBITDA льготы выглядят хорошей поддержкой на первые десять лет.

- "Ланит" поверил в блокчейн - IT-холдинг инвестирует в новое направление - Входящий в тройку крупнейших российских IT-холдингов "Ланит" запустит отдельное направление для развития проектов в сфере блокчейна — Digital Transformation Group, которую возглавит вице-президент холдинга Денис Реймер. В новую структуру планируется инвестировать не менее 100 млн руб. в год. Ее первым партнером станет основанная в России блокчейн-платформа Universa.

- "Северному потоку-2" не хватит труб - "Газпрому" GAZP придется договариваться с Украиной о транзите и после запуска газопровода - "Газпром" в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к тому моменту наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа "Северного потока-2" (Nord Stream 2). К концу 2019 года, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, "Газпром" сможет прокачать через Nord Stream 2 не более 34 млрд кубометров из проектных 55 млрд кубометров. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- За счет чего Владимир Путин установил выборный рекорд - Впервые в истории России победитель президентских выборов получил более половины голосов всех избирателей - Результат Владимира Путина на воскресных выборах президента оказался рекордным: по предварительным данным Центризбиркома на вечер понедельника, он получил 76,7% голосов пришедших на выборы избирателей при явке в 67,47%. За историю президентских выборов в России активность избирателей была выше только в 1991 г. (76,7%), а получить более половины голосов от списочного состава избирателей (51,76%) победителю удалось впервые.

- Возобновление сланцевого бума ставит Саудовскую Аравию перед выбором - Для реформ ей нужны более высокие цены на нефть, но это помогает конкурентам из США - Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман во время визита в США на этой неделе будет продвигать новый образ своей страны – технологически развитой, религиозно терпимой и влиятельной в мире не только благодаря нефти. Всерьез задуматься об избавлении от сырьевой зависимости королевству пришлось как раз благодаря США – ведь именно из-за сланцевого бума рухнули цены на нефть.

- Чиновников озадачило поручение Путина о кадастре - Можно ли сделать так, чтобы кадастровая стоимость никогда не превышала рыночную - Доработать методику кадастровой оценки президент Владимир Путин поручил по итогам послания Федеральному собранию. В пятницу поручение было опубликовано на сайте Кремля, выполнить его правительство должно к 15 июля. Но сделать это будет сложно, рассказали "Ведомостям" три федеральных чиновника.

- "У нас бесконечные запасы угля и высокий спрос за пределами России" - Гендиректор ОВК Роман Савушкин объясняет, почему вагоностроение в стране будет расти - Объединенная вагонная компания (ОВК), в которую входит открытый в 2012 г. Тихвинский вагоностроительный завод, сумела найти свою нишу и, преодолев спад на домашнем рынке, стала одним из крупнейших в мире производителем грузового подвижного состава. ОВК с самого начала выпускает вагоны с повышенной нагрузкой на ось – 25 т (спроектированы на базе американской тележки Barber) против традиционных в России 23,5 т. Они дороже, но и позволяют перевозить больше. Господдержка, списание старой техники и рост популярности новых вагонов (помимо ОВК вагоны с нагрузкой 25 т на ось выпускают "Уралвагонзавод" (УВЗ), "Алтайвагон") позволили компании удвоить производственные мощности. Сейчас заводы, входящие в ОВК, обеспечены контрактами почти на весь 2018 год, рассказал в интервью "Ведомостям" гендиректор компании Роман Савушкин.

- Данные банков о работе в Крыму и акционерах под санкциями могут засекретить - Власти опробовали механизм на обслуживании гособоронзаказа - Доступ к данным отчетности банков, позволяющим сделать вывод о наличии взаимосвязей между кредитной организацией и жителями Республики Крым и Севастополя, может быть закрыт. Также правительство хочет засекретить данные об акционерах финансовых организаций, включенных в санкционные списки. Об этом говорится в ответах ЦБ на вопросы Ассоциации банков России, подготовленных к февральской встрече руководителей регулятора с банкирами.

- Товарный знак "Открытие" остался у бывших владельцев группы - "Открытие холдинг" оценивает его стоимость в $1 млрд - Банк "ФК Открытие" работает под товарным знаком, права на который ему не принадлежат – они зарегистрированы на его бывшего владельца, "Открытие холдинг", следует из реестра Роспатента. Это подтвердил представитель холдинга: "Все права на товарный знак, слово "Открытие", его начертание принадлежат холдингу".

- "Роснефти" предстоят рекордные выплаты по кредитам в этом году - Госкомпании необходимо погасить долг в 2,2 трлн руб. – это больше трети выручки в прошлом году - 19 марта "Роснефть" опубликовала отчет по МСФО за 2017 г. Выручка госкомпании увеличилась на 20% и впервые превысила 6 трлн руб., EBITDA тоже обновила рекорд – 1,4 трлн руб. (+9,8%). К росту показателей привела интеграция новых активов (компания завершила покупку доли в индийском заводе Essar Oil, а также газовом египетском проекте Zohr), кроме того, позитивно повлияла ценовая динамика на нефтяном рынке, говорится в сообщении компании. Средняя цена нефти Brent в 2017 г. выросла на 24% до $54,12 за баррель.

- Российские зрители все реже смотрят видео на стационарных компьютерах - Мобильные устройства догнали компьютеры по этому показателю. Но на рекламных доходах это пока не отразилось - Персональные компьютеры перестали быть основным местом просмотра видео в интернете – их догнали мобильные устройства, сообщает селлер Gazprom Media Digital (GPMD, "дочка" Новой сервисной компании). И на мобильных устройствах, и на компьютерах зрителей в 2017 г. стало более 26 млн человек, сообщил представитель компании данные Mediascope. Аудитории просмотра видео на стационарных компьютерах и мобильных устройствах сравнялись в сентябре 2017 г., говорит представитель GPMD.

- Абоненты стали больше платить за связь - Операторы перестали гнаться за числом абонентов. Главное для них снова средний счет - Средний ежемесячный счет абонента (ARPU) по итогам 2017 г. вырос впервые за пять лет – до 299 руб. против 290 руб. в 2016 г., подсчитал гендиректор "ТМТ консалтинга" Константин Анкилов.

- Azur Air первой переведет самолеты в российский реестр - Это несет серьезные риски для лизинговых компаний и перевозчиков - Чартерная Azur Air (аффилирована с турецким туроператором Anex Tour) стала первой авиакомпанией, решившей перевести значительную часть флота иностранного производства в российский реестр, сообщили авиакомпания и Росавиация 19 марта. Одновременно регулятор сообщил, что снимает ограничение сертификата эксплуатанта Azur Air и авиакомпания сможет продолжить полеты после 20 марта. Росавиация ограничила срок действия сертификата до марта за недостатки в поддержании летной годности судов и в организации летной работы.

- Morgan Stanley хочет продать торговый центр "Галерея" не дешевле $1 млрд - Это один из лучших торговых центров в Восточной Европе по посещаемости - Фонд Morgan Stanley Real Estate Fund (MSREF) VII рассматривает возможность продажи торгово-развлекательного комплекса "Галерея", рассказали "Ведомостям" два консультанта, работавших с фондом. Об этом также знают два топ-менеджера крупных инвесткомпаний, которые вкладывают средства в недвижимость Санкт-Петербурга. Срок работы MSREF VII подходит к концу, с этим может быть связано решение, говорят собеседники "Ведомостей", но оговариваются: если покупатель не найдется, этот срок может быть продлен. Сейчас, по их словам, выбирается брокер для реализации актива.

- Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины - Ученые изучили причины гендерных зарплатных разрывов в Uber - За последние пять лет в таких странах, как Австралия, Япония, Германия, Литва, Швеция, Швейцария или Великобритания, были предложены либо приняты законы, обязывающие компании анализировать зарплаты сотрудников и публиковать данные о гендерном разрыве. Но уже стало понятно, что определить причину разрыва по этим данным очень трудно.

- Четыре признака, что вас обманывает партнер по бизнесу - Судебная практика показывает, что предпринимателю следует быть начеку всегда - Российского предпринимателя в отпуске видно сразу. Как правило, человек находится постоянно на связи, у него три телефона и хмурое выражение лица. Причина такого поведения очевидна. Бизнесменов беспокоит состояние бизнеса и активов, а также действия деловых партнеров и управляющих. По неофициальным данным, только в 2017 г. половина дел о мошенничестве, возбужденных Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве, были инициированы предпринимателями в отношении бывших деловых партнеров или соучредителей. Каковы объективные признаки, что ваш деловой партнер задумал недоброе?

- 64 российских ресторана примут участие в гастрономическом фестивале "Вкус Франции" - Специальные сет-меню будут доступны всего один день - Однодневный фестиваль французской гастрономии "Вкус Франции" (Gout de France / Good France) в этом году проходит в четвертый раз. Более чем в 3000 ресторанах-участниках в 150 странах мира гостям предложат французское меню, составленное по единой схеме: аперитив, закуски, одно или несколько основных блюд, сыры, десерт, французские вина. Шефам дозволяется проявлять фантазию и сочетать, например, традиции французской кухни и кухни своей страны, но все блюда обязательно должны соответствовать канонам здорового и этичного питания. Приветствуется, чтобы шеф работал с сезонными и местными продуктами. Заявку на участие могли подавать все желающие рестораны, для этого надо было заполнить форму с описанием предлагаемого меню, решение о допуске ресторана принимала команда организаторов (в каждой стране она своя, в России это российский офис агентства по развитию туризма Atout France).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Президент остается президентом - После закрытия избирательных участков Владимир Путин выступил на митинге и встретился со своим штабом - В воскресенье поздно вечером, когда во всей стране закрылись избирательные участки, Владимир Путин выступил со словами благодарности со сцены митинга-концерта "Россия. Севастополь. Крым" на Манежной площади в Москве, а затем приехал в свой избирательный штаб, где сделал сразу несколько важных заявлений.

- Гонка за лидером - ЦИК подводит итоги президентской кампании - Президентские выборы в России состоялись, они прошли в соответствии с нормами национального и международного права. Это признает Центризбирком, российские и зарубежные наблюдатели, а также сами кандидаты. Безусловным лидером президентского марафона стал Владимир Путин.

- Пьян и безоружен - Хулиганов и дебоширов лишат права на гражданское оружие - Пьяный дебош, драка и прочие безобразия могут стоить хулигану не только 15 суток в камере или, скажем, общественных работ, но и лишения права на владение гражданским оружием, если оно у него есть.

- Платеж пошел - Налоги теперь можно оплатить по смартфону - Уточнить список своего движимого и недвижимого имущества и оплатить налоги теперь можно через мобильное приложение для смартфонов, работающих на платформах Андроид и iOS.

- Тайны самоубийства - Что случилось с украинским летчиком, вероятно, сбившим "Боинг" - В воскресенье в украинском Николаеве покончил с собой исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт", 29-летний отставной майор украинских воздушных сил (ВС ВСУ), "ветеран АТО" Владислав Волошин.

- Дорожная карта будущего - Владимир Путин рассказал о планах на ближайшие годы - Владимир Путин подвел своеобразный итог своей избирательной кампании - сначала он встретился с теми, кто помогал ему одержать победу, а затем со своими конкурентами.

- Знак качества - Полмиллиона наблюдателей следили за ходом выборов - Прошедшие в воскресенье выборы президента России привлекли рекордное количество наблюдателей - как российских, так и международных. Они рассказали о своих впечатлениях.

- Плюс миллион - Путин набрал в Москве в 1,6 раза больше голосов, чем в 2012 году - Владимир Путин набрал на выборах президента в Москве 70,88% голосов. В абсолютных цифрах его поддержка выросла более чем в полтора раза - если на выборах в 2012 году за него проголосовали более 2 миллионов горожан, то теперь больше 3,2 миллиона.

- Первая полоса препятствий - Как в мире отреагировали на российские выборы - Иностранные СМИ новости о президентских выборах в России поместили на первые полосы своих полос. "Путин вышел из своего третьего срока намного сильнее, чем он был в 2012 году, укрепив свой имидж как лидера поколений", - отмечает британская "Гардиан". Французская "Фигаро" вспоминает историю карьеры Владимира Путина, начиная с 1999 года, когда он стал премьер-министром, и подчеркивает, что накануне четвертого срока Путин находится в "отличном состоянии". "Это более, чем победа, это триумф хозяина Кремля. Его результат оказался выше, чем на предыдущих президентских выборах, более того, превысил все прогнозы, которые делались за последние недели", - пишет в свою очередь еженедельник "Ле Пуэн".

- Поднимаю бокал французского - Французский писатель Фредерик Понс о мартовских выборах в России - Французский политолог Фредерик Понс, он же писатель и автор фундаментального труда, посвященного российскому президенту, "Месье Путин. Взгляд из Франции" внимательно следит за происходящим в нашей стране. О том, что он думает об итогах президентских выборов, о перспективах франко-российского диалога и многом другом писатель рассказал в интервью "Российской газете".

- Криминал взял выходной - Выборы прошли без серьезных инцидентов, признали в МВД и МЧС - Сотрудники правоохранительных органов не допустили серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках в ходе выборов президента РФ. Об этом в понедельник сообщили в пресс-центре МВД России. "В результате мер, принятых правоохранительными органами во взаимодействии с органами власти и избирательными комиссиями, серьезных нарушений общественного порядка не допущено", - сказали в полицейском ведомстве, подчеркнув, что МВД совместно с Росгвардией полностью обеспечили охрану общественного порядка и безопасность в период подготовки и проведения выборов.

- Удивлялись на каждом шагу - Иностранные наблюдатели развеяли домыслы о выборах в Крыму - Наблюдателей в Крыму не возили на заранее подготовленные участки, крымские татары не бойкотировали выборы, а в вопросах гендерного равенства республика может дать фору европейским странам. Об увиденном на полуострове говорили иностранные наблюдатели, посетившие Крым в день голосования.

- Двигаться вперед - Дмитрий Медведев: Кабмин до конца своих полномочий в мае должен работать бесперебойно - Правительство до истечения срока своих полномочий должно обеспечить бесперебойное функционирование экономики и социальной сферы, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

- Выводы следуют за ценами - ЦБ понизит ключевую ставку до 7,25 процента - Банк России на опорном заседании совета директоров в пятницу, 23 марта, снизит ключевую ставку на 0,25 процентных пункта, считают опрошенные "РГ" аналитики. Смягчить денежно-кредитную политику регулятор сможет благодаря очень низкой годовой инфляции, но выбрать более радикальный шаг снижения ставки не позволит внешний фон.

- Билет за полцены - Льготные авиамаршруты по России откроют в апреле - Льготные полеты за полцены с Дальнего Востока, Калининграда и в Симферополь начнутся в первой половине апреля, сообщили "РГ" в Росавиации. Тогда же откроется и продажа билетов, хотя ее ждали в марте. Такие полеты продлятся по 1 декабря.

- Трудности перевода - "Досрочники" потеряли 60 миллиардов рублей доходов от пенсионных накоплений - Пенсионные накопления почти пяти миллионов человек до конца марта сменят "прописку" по итогам переходной кампании 2017 года, сообщил Пенсионный фонд России (ПФР).

- Взяток не брал - Глава столичного следствия Александр Дрыманов дал показания - Руководитель московского главка СК РФ Александр Дрыманов отверг обвинения в получении взятки от своего бывшего первого заместителя Дениса Никандрова за назначение на должность.

- Именной лазер - Продлен конкурс по названию нового оружия - Министерство обороны РФ продлило голосование, в ходе которого любой посетитель официального сайта военного ведомства может поучаствовать в выборе названия для трех новейших систем российского оружия. 1 марта на сайте минобороны заработал специальный сервис по приему предложений граждан. Чуть ранее в этот же день глава государства предложил всем россиянам поучаствовать в выборе названий для оружейных новинок.

- Спасительный коридор - Восточную Гуту покинули 77 тысяч мирных жителей - В пригороде сирийской столицы - районе Восточная Гута продолжается беспрецедентная по масштабам гуманитарная акция. С помощью наших военных из контролируемых боевиками запрещенной в РФ террористической организации "Джабхат ан-Нусра" и примкнувших к ним отрядов вооруженной оппозиции по специальным коридорам уже несколько дней выходят мирные жители.

- К папе на свидание - В Думу внесли законопроект, по которому осужденные получат право видеться с детьми - Важный законопроект внесен в Государственную Думу. Если он станет законом, то права родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы, существенно расширятся. Осужденные папы или мамы получат право на информацию о своем ребенке, а также на общение с ним.

- По букве закона - КС поручил разобраться с продуктовыми выплатами вдовам чернобыльцев - Конституционный суд РФ еще раз подтвердил, что законодательство и правоприменительная практика не должны допускать нарушения принципа равенства. На этот раз изучению подверглись положения Закона "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Федеральным органам власти предписано незамедлительно внести в него уточнения.

- Ось на троих? - Свои первые зарубежные визиты канцлер Германии совершила во Францию и в Польшу - Канцлер ФРГ Ангела Меркель сразу после своего избрания для первых заграничных поездок выбрала две страны - Францию и Польшу. И если первая поездка была вполне ожидаемой, то ее приезд в Варшаву удивил даже многих поляков. Тем более что накануне в Польшу успел наведаться и новый глава МИД ФРГ Хайко Маас.

- Си Цзиньпин меняет команду - В Китае создан новый надзорный орган для борьбы с коррупцией - Всекитайское собрание народных представителей одобрило ряд важных перестановок и назначений в правительстве (Госсовете). Эксперты, опрошенные "РГ", считают, что обновления в кабинете демонстрируют намерения Пекина укреплять свои позиции на международной арене в целом и на американском направлении в частности. Кроме того, речь идет об укреплении власти внутри страны, для чего был создан новый надзорный орган, который займется борьбой с коррупцией не только среди членов Компартии КНР, но и среди беспартийных.

- Бомба как манифест - В американском Остине прогремел новый взрыв, уже четвертый с начала месяца - Два человека пострадали в результате взрыва в американском Остине - одном из крупнейших городов штата Техас. С начала месяца это уже четвертый инцидент такого рода в городе. В местной полиции склонны считать, что взрывы являются звеньями одной цепи преступлений.

- Альянс меняет гнездо - Новую штаб-квартиру НАТО подготовят к июльскому саммиту - Двенадцать недель займет переезд НАТО в новую суперсовременную штаб-квартиру, которая обошлась налогоплательщикам из стран - членов альянса в 1,2 млрд евро. О том, что почти 4000 его сотрудников и дипломатов "собирают чемоданы", объявили в понедельник в Брюсселе.

- Секретные материалы - В Мексике построят город из пластиковых бутылок - Землетрясения в сентябре 2017 года оставили без крыши над головой десятки тысяч мексиканцев. Власти выделили свыше 1,5 миллиарда долларов на восстановление зданий, однако работы продвигаются медленно. Два архитектора Ванесса Рендон и Давид Гарсиа, увидев масштабные разрушения, предложили свой вариант строительства дешевого, но надежного жилья. В качестве основного строительного материала в таких домах используются пластиковые бутылки.

- Из детской - на улицу - Верховный суд разъяснил, как правильно продавать квартиру, в которой прописаны дети - Правовые нормы, которые регламентируют сделки купли-продажи жилья, где прописаны несовершеннолетние дети, растолковала своим коллегам из Челябинской области Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ.

- Машина с возвратом - Продавец обязан поменять машину или вернуть за нее деньги, если у нее что-то постоянно выходит из строя - Если у нового автомобиля регулярно что-то выходит из строя, это повод его обменять или вернуть заплаченные за него деньги. Повторная поломка - это уже существенный недостаток, указал Верховный суд. А гарантийный ремонт - не повод для отказа в обмене машины.

- Попал на камеру - Суд арестовал мужчину за незаконную видеосъемку на процессе - Мировой судья в Красноярске арестовал на 10 суток мужчину, который без разрешения суда пытался снимать ход процесса. Инцидент случился 6 марта 2018 года во время судебного разбирательства по иску, в котором некий гражданин требовал признать незаконными какие-то действия уполномоченного по правам человека в Красноярском крае.

- Переломный момент - УК выплатит школьнице компенсацию за травму - Более шестидесяти тысяч рублей заплатит по решению суда одна из кемеровских управляющих компаний 10-летней жительнице города. Девочка повредила позвоночник, поскользнувшись на обледеневшем крыльце.

- Кто к нам с мячом - Стадион "Ростов-Арена" ввели в эксплуатацию - Как сообщили в Министерстве спорта РФ, необходимые документы подписаны по результатам итоговой проверки Ростехнадзора. Решение о начале строительства стадиона на левом берегу Дона было принято в 2013 году, и в августе того же года начался намыв песчаного грунта на месте будущего объекта.

- "Солнечный" у моря - "Артек" запускает самый масштабный детский инвестпроект - В Крыму на территории международного детского центра "Артек" началось строительство нового лагеря "Солнечный" и образовательного центра. Этот объект уникален не только современными технологиями строительства, но и суммой инвестиций - более 10 миллиардов рублей.

- Автографы для Эмиля - Трехлетний мальчик получил подарок от сборной РФ по футболу - Эмиль Саттаров стал одним из победителей конкурса "Детские мечты", который объявила сборная России. Футболисты просили болельщиков в возрасте до 14 лет рассказать о своем заветном желании в письме или видеообращении. Игроки получили более трех тысяч писем со всей России. Эмилю Саттарову повезло - его письмо футболистам нашей сборной понравилось, и они подарили ему мяч со своими автографами, а старшей сестренке Виолетте достался конструктор для занятий по робототехнике. О ней брат также не забыл упомянуть в письме.

- К привычному ритму - Жители региона проголосовали за перевод стрелок на час вперед - На референдуме в Волгоградской области жители голосовали за определение часового пояса. Сейчас регион живет по московскому времени. Однако после отмены сезонного перевода стрелок многие волгоградцы стали жаловаться на слишком ранний восход солнца. Например, в июне светает уже в три часа ночи. Соответственно, и темнеет непривычно рано. Соседи с юга и севера - Астраханская и Саратовская области - перешли на местное время еще раньше. У них +1 час к московскому времени.

- К соседу по прямой - Новый авиарейс впервые соединит Камчатку и Чукотку - Регулярный авиарейс со следующей недели соединит Петропавловск-Камчатский с Анадырем. Как сообщает пресс-служба правительства Камчатского края, Ан-26 местного авиационного предприятия будет совершать полеты по понедельникам. Первый борт вылетит на Чукотку 26 марта в 9:15 утра.

- Путь к "золотому миллиарду" - Выборы президента прошли. Что дальше? Рывок? "Экономическое чудо" в России? Мы все мечтаем о нем. О темпах роста выше среднемировых в 3,5 процента. О том, чтобы не делить сужающийся пирог, а тратить всё больше, когда растешь, как Китай, со скоростью в 6-7 процентов. Но как это сделать?

- А программистом быть обязан - Государство выпустит персональные сертификаты для оплаты цифрового образования детей и взрослых - Число "айтишников" в России за шесть лет надо увеличить в два раза. И не только за счет молодежи, но и уже опытных работников других специальностей.

- 235-й том: хождение по мукам - Почему предложенные стандарты образования возмутили словесников? - Учителя-словесники, преподаватели вузов и методисты, члены "Гильдии словесников" обратились с открытым письмом в Министерство образования и науки с просьбой пересмотреть стандарты образования по предмету "Литература", прописанные в новой редакции ФГОС. По их мнению, этот документ должен рассматриваться на ближайшем заседании Совета по стандартам.

- Минус два - В РГГУ закрылись филиалы - Два филиала РГГУ по решению минобрнауки закрыты. Речь идет о филиалах вуза в городах Всеволожске Ленинградской области и Улан-Удэ Республики Бурятия. Официальные сайты обоих филиалов уже заблокированы.

- Сделают вливание - Студентам-медикам будут доплачивать - В Омском государственном медуниверситете вводят стимулы для абитуриентов, выбирающих целевую форму обучения. Став студентами, они будут получать дополнительную стипендию в размере трех тысяч рублей.

ИЗВЕСТИЯ

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- "Прямая линия" Владимира Путина пройдет после инаугурации - Президент пообщается с избирателями после официального вступления в должность, рассказал "Известиям" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков - "Прямая линия" с Владимиром Путиным состоится после того, как избранный президент официально вступит в должность. Об этом "Известиям" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Точная дата инаугурации пока неизвестна.

- Владимир Путин обозначил приоритеты своего нового срока - На встрече с участниками президентской гонки глава государства сообщил, что планирует сосредоточиться на обеспечении экономического роста и благосостояния граждан - Приоритетом работы Владимира Путина во время нового президентского срока станет внутреннее развитие страны, рассказал он на встрече с кандидатами на выборах. Глава государства призвал объединить усилия для работы на благо России и ознакомился с предложениями, которые представили участники встречи. Уже после инаугурации Владимир Путин пообщается с избирателями: у главы государства запланирована "Прямая линия", сообщил "Известиям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам выборов 2012 года Владимир Путин вступил в должность 7 мая.

- Нарушителей ПДД не пустят за руль - Новые поправки в УПК коснутся тех, кто проходит по уголовному делу - Фигурантам уголовных дел, связанных с нарушением правил дорожного движения смогут запрещать водить автомобиль еще до приговора суда. Такие поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ намерен рекомендовать принять во втором чтении комитет Госдумы по госстроительству. Обвиняемым и подозреваемым по другим уголовным делам грозит судебный запрет на свободу посещений и общения с рядом лиц, а также — на пользование телефоном, интернетом и почтой. Эксперты в оценке документа разошлись.

- Россияне поддержали курс президента - Социологи проанализировали мнение граждан о послании главы государства Федеральному Собранию - Подавляющее число россиян — 70% — знакомы с текстом послания президента Федеральному собранию и поддерживают меры по развитию страны, предложенные главой государства 1 марта. 48% опрошенных социологами "Левада-центра" граждан РФ уверены, что направления развития, о которых говорил российский лидер, будут реализованы. Эксперты полагают, что результаты исследования продемонстрировали поддержку россиянами курса, выбранного главой государства, и доверие к институтам, которые будут его проводить.

- "Крымчане не сомневаются в выборе, сделанном в 2014 году" - Депутат бундестага Ульрих Ейме — о прошедших в РФ выборах главы государства, победных настроениях в республике и снятии антироссийских санкций - Результат, с которым победил Владимир Путин на выборах президента России в Крыму, в очередной раз показали: решение о воссоединении полуострова с РФ было принято самими крымчанами. Об этом заявил Ульрих Ейме — первый депутат бундестага, посетивший российскую республику в качестве иностранного наблюдателя. В интервью "Известиям" немецкий политик из крупнейшей парламентской оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" рассказал о своих впечатлениях от поездки на полуостров, беседах с избирателями и вреде антироссийской санкционной политики для Евросоюза.

- Исторический максимум - Владимира Путина поддержало более половины россиян, обладающих избирательным правом - Результат Владимира Путина — абсолютный рекорд за всю историю президентских выборов в России. Действующего главу государства поддержали 56,4 млн (76,69%) избирателей. Это на 10 млн больше, чем на выборах в 2012 году. Тогда за российского лидера отдали свои голоса 45,6 млн граждан (63,6%). И если в России такой результат предсказывали социологи, то процент поддержавших президента за рубежом превысил ожидания и прогнозы. Так, в Лондоне, где проживают тысячи граждан РФ и традиционно сильна оппозиция, Владимир Путин получил 51,7% голосов (27,7% в 2012 году). Эксперты полагают, что поворотным моментом кампании стало послание президента Федеральному собранию, а сами выборы называют "самыми прозрачными" в новейшей истории России.

- Признать, нельзя оспорить - Мировые лидеры и кандидаты в президенты оценили итоги выборов в России -Мировые лидеры поздравили Владимира Путина с переизбранием на пост президента России. Первые звонки и телеграммы стали поступать еще в воскресенье. Эксперты уверены: если до выборов западные партнеры еще могли попытаться "раскачать лодку", то после 18 марта стала очевидна необходимость возвращения к диалогу с Москвой. Сам глава российского государства уже заявил, что расценивает рекордную поддержку на выборах как признание сделанного за последние годы в очень сложных условиях. Владимир Путин подчеркнул: важно объединять усилия всех людей — вне зависимости от того, за какого кандидата был отдан их голос. Между тем большинство участников кампании остались довольны результатами, заявив "Известиям", что не планируют оспаривать ее итоги.

- "Липецк" может разорвать отношения с Lifan - Китайский автопроизводитель не готов к строительству завода - Администрация "Особой экономической зоны "Липецк" разорвет отношение с китайской автокомпанией Lifan, если та до конца 2018 года не построит свой первый российский автозавод, сообщили "Известиям" в ОЭЗ. В 2015 году китайский концерн заключил резидентское соглашение с ОЭЗ, пообещав в тот же год начать строительство завода мощностью 60 тыс. автомобилей в год, объем инвестиций оценивался в $300 млн. Но пока затраты понесла только российская сторона: к пустой площадке были подведены все необходимые инженерные коммуникации. В Lifan "Известиям" пояснили, что пока компания не планирует строить завод из-за падения рынка автомобилей.

- Минобороны доплатит женам офицеров за жизнь в отдаленных гарнизонах - Пособия получат безработные супруги офицеров и солдат-контрактников - Минобороны начнет выплачивать пособия безработным супругам офицеров и солдат-контрактников. В некоторых военных городках и гарнизонах они не имеют возможности трудоустроиться по профессии и получают статус безработных. В первую очередь льготы распространятся на жен и мужей военнослужащих, проходящих службу в отдаленных гарнизонах в Сибири, Заполярье и на Дальнем Востоке. На выплаты также смогут рассчитывать супруги, ухаживающие за больными детьми. Сумма пособия равна минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) — сейчас это 9489 рублей в месяц.

- Иностранные автобусы на время ЧМ-2018 привяжут к "Платону" - Свыше тысячи зарубежных автобусов пересекут российскую границу - На иностранные туристические автобусы будет установлено аппаратура системы взимания платы (коммерческое название "Платон") - об этом говорится в подготовленном в Минтрансе проекте постановления правительства. Согласно документу (есть у "Известий"), это делается для усиления безопасности движения во время чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018). Вся информация о движении автобусов будет передаваться в Транспортную дирекцию чемпионата мира по футболу. По приблизительным оценкам дирекции, границу России пересечет не менее 1,5 тыс. автобусов с иностранными болельщиками.

- Заболеваемость ВИЧ выросла в 1,5 раза - В этом десятилетии число зараженных ежегодно увеличивается - В 2017 году число носителей ВИЧ достигло максимума в нынешнем десятилетии. По итогам года было зарегистрировано 88,6 тыс. новых зараженных. В Минздраве убеждены, что рост связан с активным тестированием россиян на вирус иммунодефицита. По словам экспертов, нужно усилить профилактику и обеспечить максимум больных лекарствами для антиретровирусной терапии.

- Банкиры проверят черные списки - Решения о запрете финансовых операций не должны приниматься автоматически - Финансисты должны проводить тщательный анализ клиентов из черных списков. Перед тем как принять решение об отказе в обслуживании, кредитная организация должна выяснить причину, по которой гражданину или компании отказали в заключении договора в другом банке. Это следует из рекомендаций Национального совета финансового рынка (НСФР), разработанных по заданию ЦБ. Если они буду приняты, то число неправомерных решений сократится на 40%, считают эксперты.

- "Четвертая революция" на "Севмаше" - Гендиректор легендарной верфи Михаил Будниченко — о новых возможностях отечественного судостроения - Крупнейшая верфь России, где строятся новейшие атомные подлодки и высокотехнологичные гражданские суда, переживает самую масштабную модернизацию со времен СССР. При этом предприятие продолжает выполнение стратегических военных и гражданских заказов. Генеральный директор АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш") Михаил Будниченко рассказал "Известиям" о сроках спуска на воду атомных ракетоносцев и новых возможностях лидера российской судостроительной отрасли.

- МЭР похудеет при переезде - Новая штаб-квартира Минэкономразвития в "Москва-Сити" недосчитается почти трети сотрудников - Минэкономразвития в преддверии переезда в деловой центр "Москва-Сити" планирует сократить сотрудников, рассказали "Известиям" два федеральных чиновника, сотрудники ведомства и один бывший работник министерства. Сокращение может коснуться административно-хозяйственных отделов, кадровых, юридических и финансовых служб — всего до 30% штата. Планируется, что их работу будет выполнять привлеченное на аутсорсинг казенное предприятие "Единый центр поддержки". Цель сокращения — повысить зарплаты оставшимся после увольнений работникам. Федеральный чиновник сообщил, что увеличение уровня оплаты труда в среднем может составить 20–30 тыс. рублей.

РБК RBCM daily

www.rbcdaily.ru

- Бенефициары под прикрытием - ЦБ меняет правила раскрытия информации об акционерах банков - Российским банкам дадут право не раскрывать данные о своих попавших под санкции владельцах. ЦБ уже подготовил проекты необходимых постановлений. Санкционные риски это не снизит, а репутации банков навредит, предупреждают эксперты.

- Президент абсолютного большинства - Владимир Путин установил исторический рекорд на президентских выборах и получил карт-бланш на четвертый срок. Оппозиционные партии ждет переформирование и смена лидеров, уверены политологи.

- "Оливковая ветвь" пустила корни - Как Турция использует свои военные успехи в Сирии - Турция достигла главной цели операции "Оливковая ветвь" и заняла сирийский Африн. Там уже созданы местные органы власти. Анкара использует эту территорию для политического и экономического торга в Сирии, уверены эксперты.

- Вслед за любовью появятся дети - "СТС Медиа" планирует запустить новый нишевой телеканал - Холдинг "СТС Медиа" осенью может запустить новый телеканал — специализирующийся на анимации CTC Kids. Заниматься его развитием будет Лев Макаров, который уходит с поста гендиректора телеканала "Че".

- ЦБ поддержал штрафника в частном порядке - Российский мегарегулятор выразил свою позицию в прецедентом деле - Центробанк встал на сторону россиянина, которому ФНС выписала прецедентный штраф на 31 млн руб. за незаконный валютный перевод. Мнение ЦБ, хоть он и является органом валютного контроля, не обязательно учтет суд, говорят юристы.

- Победа с видом на рекорд - По предварительным данным, Владимир Путин набрал голосов больше, чем в 2004 году - Владимир Путин установил два исторических рекорда на президентских выборах и получил карт-бланш на четвертый срок. Оппозиционные партии ждет переформатирование и смена лидеров, уверены политологи.

- Три слагаемых рекорда - В Кремле оценили итоги президентской кампании - В Кремле сочтен отличным результат Владимира Путина на выборах. Такая оценка дана по совокупности трех параметров, говорят источники РБК, — отсутствие серьезных нарушений, высокая явка и уровень поддержки президента.

- Небо в обмен на Бермуды - Росавиация сняла ограничения с авиаперевозчика Azur Air - Авиакомпания Azur Air, которая могла прекратить полеты по предписанию Росавиации с 20 марта, устранила нарушения. Росавиация сняла ограничения после того, как самолеты компании еще раз прошли осмотр и у нее сменился гендиректор.

- "Роснефть" отчиталась за иностранные покупки - Общий долг крупнейшей нефтяной компании вырос до 4 трлн руб - Из-за покупок зарубежных активов общий долг "Роснефти" в 2017 году увеличился на 500 млрд руб., до 4 трлн. В 2018 году компания намерена сосредоточиться на повышении операционной эффективности и оптимизации долгового портфеля.

- Паспортный контроль на каждой точке - Иностранцам, приехавшим в Россию на чемпионат мира по футболу, могут разрешить регистрироваться в сетях Wi-Fi с помощью паспорта болельщика. Это делается не для их удобства, а в интересах безопасности, говорят источники РБК.