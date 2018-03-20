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Кандидат левых сил в Мексике обещает решить вопрос энергетики почти "по-дзержински"


Компании / Энергосети / Мировая экономика

МЕХИКО, 20 мар /ПРАЙМ/. Кандидат от левых сил в президенты Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал руководствоваться подходом, озвученным в своем время Феликсом Дзержинским, при решении вопроса о будущем энергетической отрасли.

С 2013 года находившаяся ранее исключительно в собственности государства энергоотрасль получила право на частные инвестиции. Так было покончено с почти 80-летним монополизмом госкомпании Pemex. В рамках реформы Pemex и CFE (национальная энергосистема) получили право заключать контракты с частными компаниями.

"Горячее сердце и холодная голова", - таким назвал Лопес Обрадор свой подход к нефтяной отрасли в случае победы на предстоящих 1 июля выборах в латиноамериканской стране в записанном им видеообращении.

Он ушел от прямого ответа на вопрос, намерен ли вернуться к монополизму в энергетическом секторе, но пообещал, по его словам, спасти нефть и электроэнергетику, сделав это в рамках закона. "Природные ресурсы страны должны служить мексиканцам, не будет повышений цен бензина, света и газа, это я могу гарантировать. Нет никаких оправданий повышению цен на энергоресурсы", - сказал Лопес Обрадор.

Кандидат от коалиции "Вместе сделаем историю", в которую входят партия "Морена", Партия труда и партия "Социальная встреча", Лопес Обрадор сейчас считается фаворитом президентской гонки. Последний опрос портала SDP Noticias показал, что он опережает более чем на 15% ближайшего конкурента от коалиции "Все за Мексику" (правящая Институционно-революционная партия, партия "Новый альянс" и Зеленая экологическая партия) Хосе Антонио Мида.

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