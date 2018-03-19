Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в основном снижением

МОСКВА, 19 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN снизилась на 0,76% - до 5,46 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,9%, до 65,96 доллара, "Новатэка" NVTK - выросла на 2,7%, до 137 долларов. Бумаги "Газпрома" GAZP подорожали на 0,82% - до 4,8 доллара, "Газпром нефти" - на 0,61%, до 24,9 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,03% - до 18,88 доллара, НЛМК - опустилась на 2,07%, до 25,53 доллара, "Северстали" CHMF - опустилась на 2,44%, до 15,22 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,2% - до 2,02 доллара, Сбербанка SBER - на 0,47%, до 18,15 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 1,68% - до 23,4 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подорожали на 0,18% - до 19,8 доллара, "Ленты" - подешевели на 1,21%, до 5,73 доллара. Цена бумаг АФК "Система" AFKS уменьшилась на 0,29% - до 4,06 доллара.