Сеул надеется, что США не будут применять к Корее пошлины на сталь и алюминий – глава МИД

ВАШИНГТОН, 18 мар /ПРАЙМ/. Южная Корея рассчитывает, что США исключат ее из списка стран, к которым будут применены ввозные пошлины на сталь и алюминий, сообщила в воскресенье в интервью телеканалу CBS глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва.

"Мы много спорили, что как союзнику и особенно сейчас, когда мы пытаемся извлечь максимум из образовавшейся возможности договориться по северокорейскому ядерному вопросу, нам нужно исключение из этого. Мы привели все наши аргументы и соображения и надеемся на положительный результат", - сказала она.

В начале марта президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".