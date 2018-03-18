Министр ФРГ: Предприятия и покупатели в ЕС и США дорого заплатят в случае торговой войны

БЕРЛИН, 18 мар - ПРАЙМ. Если Европа и США развяжут торговую войну, то предприятия и покупатели по обе стороны заплатят высокую цену, заявил глава Минэкономики ФРГ Петер Альтмайер газете Handelsblatt.

"Если Европа и США развяжут торговую войну, то предприятия и покупатели по обе стороны заплатят высокую цену за чужие ошибки", - сказал Альтмайер, который в воскресенье вылетел в Вашингтон для переговоров, в частности, по вопросу о введении импортных пошлин на сталь и алюминий.

Министр добавил, что в выигрыше останутся "те страны, которые предложат демпинговые цены".

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

После того, как Трамп анонсировал резкое повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий, а ЕС и другие торговые партнеры заявили о возможности ответных мер, возникли опасения начала торговой войны.