Росатом отмечает высокую явку на президентских выборах в городах-спутниках АЭС в РФ

МОСКВА, 18 мар /ПРАЙМ/. Явка на выборах президента РФ в городах-спутниках АЭС в России превышает среднюю по их регионам, сообщил РИА Новости официальный представитель госкорпорации "Росатом".

"По данным на 15.00, в Мурманской области в городе Полярные Зори, рядом с которым действует Кольская АЭС, проголосовать пришли 60,48% от списочного состава избирателей, при этом средняя явка по области на тот момент была 48,5%. В городе Десногорске в Смоленской области, рядом с которым расположена Смоленская АЭС, явка составила 59,67% при средней явке по области в 46,6%. В Сосновом Бору, городе-спутнике Ленинградской АЭС, явка составляла 52,9%, а по Ленинградской области в среднем - 43,2%", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что по итогам голосования в городе Билибино (Чукотский край) рядом с Билибинской АЭС проголосовало свыше 75% избирателей.