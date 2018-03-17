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Рассыпавшиеся в аэропорту Якутска слитки доставлены в Красноярск


КРАСНОЯРСК, 17 мар - ПРАЙМ. Партия слитков из сплава драгоценных металлов, которые выпали при взлете самолета в аэропорту Якутска, доставлены на ОАО "Красцветмет" в Красноярске, сообщили РИА Новости в субботу на предприятии.

"Партия серебряно-золотых слитков с преобладанием серебра прибыла на предприятие в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

На заводе пояснили, что слитки будут подвергнуты аффинажным операциям для получения чистого сплава.

В четверг при взлете из аэропорта "Якутск" у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" воздушным потоком сорвало левую створку грузового люка. Экипаж принял решение о возврате в Якутск. Самолет благополучно совершил посадку в аэропорту "Маган".

Следственный комитет РФ позже сообщил, что створку грузового лифта самолета, по предварительным данным, сорвало из-за смещения неправильно зафиксированного груза - концентрата, содержащего драгоценный металл в слитках весом около 9,3 тонны. При этом часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, отмечали следователи.

Станислав Бородюк, глава московского представительства канадской компании Kinross Gold, которой принадлежат выпавшие слитки, пояснил РИА Новости, что в составе слитков Доре есть серебро и золото, но преимущественно серебро, так как груз был с золото-серебряного месторождения Купол. По его словам, все упавшие слитки были собраны.

Несмотря на это, известие о рассыпавшихся драгоценных слитках вызвало ажиотаж в городе, некоторые жители бродили по заснеженным участкам в районе аэропорта в поисках драгоценностей.

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