Апелляционный суд в США разрешил ETP продолжить строительство нефтепровода Bayou Bridge

МЕХИКО, 17 мар - ПРАЙМ. Апелляционный суд в Новом Орлеане разрешил компании Energy Transfer Partners продолжить строительство нефтепровода Bayou Bridge, сообщил портал Advoсate.

В феврале федеральный судья решил остановить строительство на фоне протестов экологов "для предотвращения возможного непоправимого вреда, до тех пор пока дело не будет рассмотрено по существу".

Ранее организация Earthjustice от имени ряда групп в суде потребовала остановить реализацию проекта, заявляя, что Инженерный корпус армии США выдал разрешение на него без должных оснований. По их мнению, трубопровод нанесет непоправимый ущерб бассейну Атчафалайа, крупнейшему водоболотному комплексу США.

Два судьи апелляционного суда из трех проголосовали за разрешение возобновить строительство.

Компания заявила, что намерена возобновить строительство как можно скорее. Однако и экологи отмечают, что не планируют сдаваться.

В последнее время протесты вокруг строительства трубопроводов в США и Канаде становятся все сильнее. Так, проект строительства нефтепровода Dakota Access столкнулся с сильным сопротивлением племени сиу и экологических активистов. В результате протестов и столкновений с правоохранительными органами за несколько месяцев было арестовано более 700 человек.

В декабре 2016 года власти США пошли навстречу протестам и согласились пересмотреть маршрут трубы. Однако в январе президент США Дональд Трамп подписал указ о возобновлении строительства. Коммерческая прокачка нефти по трубопроводу началась в июне.