Посол РФ: Обострение отношений с Лондоном не скажется на поставках газа из РФ в Европу

ЛОНДОН, 16 мар - ПРАЙМ. Британии не стоит опасаться, что обострение политических отношений с РФ скажется на поставках российского газа в Европу, Россия не практикует такой способ ведения дел, в отличие от Соединенного Королевства, заявил в англоязычном интервью британскому телеканалу Channel 4 посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.

"Нет, Россия так свою политику не проводит. Если вы посмотрите на историю с поставками газа, Россия не нарушила ни единого соглашения. Мы не действуем такими способами. Это немного британский способ ведения дел. Вы знаете, сколько стран находится под санкциями Британии? Двадцать восемь. Вот стиль британской политики", - сказал он, отвечая на вопрос, не отразится ли кризис в двусторонних отношениях на поставках газа в Европу.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где был отравлен работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок" причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей.

МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.