Нефть по-прежнему дорожает на снижении добычи ОПЕК

МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают расти вечером, поскольку инвесторы продолжают оценивать данные Международного энергетического агентства (МЭА) по снижению добычи ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.13 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,67%, до 66,21 доллара за баррель, цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI - увеличивалась на 1,88%, до 62,34 доллара за баррель.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало свой мартовский доклад, согласно которому ОПЕК в феврале сократила добычу нефти по отношению к октябрю 2016 года на 1,73 миллиона баррелей в сутки, выполнив соглашение ОПЕК+ на рекордные 147% после 138% месяцем ранее. При этом страны, не входящие в ОПЕК, в феврале выполнили свои обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 86% после 81% в январе, снизив добычу к октябрю 2016 года на 470 тысяч баррелей в сутки.

По мнению менеджера Tortoise Capital Advisors Мэтта Салли (Matt Sallee), которое приводит агентство Рейтер, нефтепроизводители демонстрируют свою дисциплинированность в отношении сделки ОПЕК+, что позитивно для рынка.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а затем продлено до конца марта 2018 года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь приняли решение продлить венскую сделку - до конца 2018 года.

При этом данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE) практически не оказали влияния на рынок нефти в пятницу. BHGE сообщила, что за рабочую неделю, завершившуюся 16 марта, число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,61%, до 990 единиц. В годовом выражении число буровых установок увеличилось на 201 штуку, или на 25%. Число нефтяных буровых установок выросло за неделю на 4 штуки, или на 0,5% до 800 штук. Количество газодобывающих установок увеличилось на 1 штуку, или на 0,53%, до 189.