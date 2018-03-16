ЕК открыла консультации по товарам из США для возможного введения новых пошлин

БРЮССЕЛЬ, 16 мар - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) начала консультации с участниками рынка по списку товаров из США, на ввоз которых Евросоюз имеет возможность поднять пошлины в случае, если Соединенные Штаты введут новые тарифы на импорт стали и алюминия, сказал журналистам источник, знакомый с вопросом.

"Цель публикации этого списка – дать возможность заинтересованным сторонам предоставить свои комментарии", в частности, о возможном негативном влиянии на экономику Евросоюза новых пошлин ЕС на эти товары из США, сказал источник.

На комментарии отводится десять календарных дней, сказал он.

В этот список, в частности, вошли некоторые виды риса, кукурузы, апельсинового сока, виски, сигар, сигарет, табака, товаров из области косметики и одежды, стальной продукции, в том числе, трубной, чугунной продукции, парусников, яхт. Торговля этими товарами составляет порядка 2,8 миллиарда евро, свидетельствуют слова источника.

После консультаций с рынком Еврокомиссия сформирует и предложит окончательный список товаров из США, который должен пройти согласование странами Евросоюза.

Затем этот список, не позднее 23 мая, планируется направить Всемирной торговой организации (ВТО). Евросоюз тем самым хочет открыть себе возможность воспользоваться правом (в рамках правил ВТО) на введение торговых мер для "балансировки ситуации" из-за введения Соединенными Штатами этих тарифов на сталь и алюминий.

ЕС хочет повысить тарифы на ввоз этих товаров – вплоть до 25%, но только если США обложит новыми пошлинами импорт стали и алюминия из стран Евросоюза. При этом Еврокомиссия по-прежнему надеется, что США выведут Евросоюз целиком из-под действия новых пошлин.

Новые пошлины Евросоюза по такому списку товаров из США могут введены уже в ближайшие месяцы, без разбирательства в ВТО дела о новых ввозных пошлинах Соединенных Штатов на сталь и алюминий, свидетельствуют слова источника.

Еврокомиссия также сформировала еще один список товаров из США, которые могут попасть под торговые меры, однако лишь в случае, если ВТО в рамках разбирательства по делу о тарифах США на сталь и алюминий (в случае возникновения такого дела) вынесет решение о том, что эти пошлины Соединенных Штатов несправедливы, или после трех лет действия этих пошлин США, рассказал источник.