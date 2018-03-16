Венесуэла снизила экспорт нефти в США в феврале до 15-летнего минимума

МЕХИКО, 16 мар - ПРАЙМ. Экспорт венесуэльской нефти в США в феврале снизился до 15-летнего минимума на фоне падения производства в южноамериканской стране и обсуждения новых санкций против Венесуэлы.

По данным Thomson Reuters, в феврале PDVSA и ее совместные предприятия отправили в США 21 партию нефти – половину от месячной нормы в последние годы, или 378,45 тысячи баррелей в сутки. Это на 21% ниже января и на 43% ниже февраля 2017 года.

Крупнейшими получателями нефти из Венесуэлы стали ее подразделение в США Citgo Petroleum, а также Valero Energy Corp и Chevron Corp. Компании Phillips 66 и PBF Energy Inc, ранее являвшиеся важнейшими клиентами, не покупали у PDVSA нефть в феврале.

По итогам 2017 года, добыча нефти в Венесуэле снизилась до 28-летнего минимума на фоне глубокого экономического и политического кризиса в стране.