Дайджест российских СМИ – 16 марта

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

- Пенсии растерялись на переходе - Преждевременная смена фондов лишила граждан миллиардов рублей - Граждане могли потерять 55 млрд руб. при смене управляющих пенсионными накоплениями в 2017 году. Только "молчуны", решившие перейти из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), лишились 34 млрд руб., поскольку могли сделать это с сохранением доходов не ранее 2020 года.

- Пробил шанс пик - Как Владимир Путин на один вечер оказался среди большого количества других лидеров России - 15 марта президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ на форум "Россия — страна возможностей" и использовал каждую из представившихся. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников считает, вслед за ведущими мероприятия, что, впрочем, на сцене в этот вечер была не одна звезда.

- Данные интернет-пользователей готовят к переработке - Участники рынка связи предложили концепцию регулирования отрасли - Крупнейшие телекоммуникационные компании подготовили проект концепции законодательного регулирования отрасли связи в России на ближайшие годы — Инфокоммуникационного кодекса.

- Частный бизнес поедет в плацкарте - Минтранс предлагает приватизацию дальнего следования - Минтранс разработал проект целевой модели рынка (ЦМР) дальнего следования, согласно которому после 2021 года до 10% сектора могут занять частные перевозчики.

- Зерну расширяют льготы на проезд - Минсельхоз предложил субсидировать еще и плату за предоставление вагонов - Программа льготных железнодорожных перевозок зерна для выравнивания цен на внутреннем рынке может быть не только продлена, но и расширена — Минсельхоз предлагает субсидировать помимо тарифов еще и услуги операторов по предоставлению вагонов-зерновозов при транспортировке продукции из регионов Сибирского федерального округа в порты.

- Россияне не верят в оплату труда - Роста окладов ждут немногие работники, а производительности — редкие работодатели - Только около трети россиян (29%) считают, что в этом году их ждет повышение зарплаты, в то время как половина (51%) не ожидает каких-либо изменений, а 5% опасаются ее снижения.

- Глобализация приносит деньги и уносит равенство - Доходы от общего рынка распределяются неравномерно во времени и пространстве - Глобализация способствует углублению неравенства, хотя и приводит к росту доходов населения. При этом последний эффект заметнее выражен в развивающихся странах, сравнительно недавно ставших частью глобального рынка, а первый — в развитых, давно в него интегрированных, говорится в рабочем докладе МВФ "Распределение доходов от глобализации".

- Нефть подбирается к балансу - Мониторинг рынка энергоресурсов - "Рынок нефти явно приближается к балансу — спрос и предложение становятся более синхронизированными",— сказано в февральском отчете Международного энергетического агентства (МЭА). В агентстве ожидают, что запасы незначительно вырастут в первом квартале года, но затем будут сокращаться.

- Программа из послания - В ближайшее время Владимир Путин подпишет перечень поручений - По словам источника "Ъ", в администрации президента (АП) завершается работа по конкретизации той части послания Владимира Путина Федеральному собранию, которая касается вопросов социально-экономического развития РФ.

- "Важен не размер взятки, а принцип неотвратимости наказания" - Начальник ГУЭБиПК МВД РФ Андрей Курносенко о борьбе с коррупцией и защите бюджетных средств - Более 100 млрд рублей, похищенных в результате экономических преступлений, удалось вернуть в бюджет сотрудникам полиции в прошлом году.

- Шпроты, спа и медосмотр - Чем будут привлекать избирателей на участки 18 марта - Во многих российских регионах 18 марта, в день президентских выборов, пройдут продуктовые ярмарки, где граждане смогут купить товары по низким ценам. Избиратели смогут также пройти медосмотр, а молодежь получит подарки: билеты на концерт и в кино, обложки для паспортов, зарядные устройства для телефонов.

- "Русский медведь должен улыбаться миру" - Член Общественной палаты РФ Евгений Примаков о потенциале российской "мягкой силы" - После недавнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию многие наблюдатели на Западе сочли, что Москва окончательно сделала ставку на "жесткую силу", отказавшись от того, что принято называть силой "мягкой".

- От гематом до ожогов - Правозащитники обвиняют спецслужбы в применении пыток - Вчера Ленинский районный суд Пензы продлил арест Арману Сагынбаеву, восьмому участнику так называемого пензенского дела анархистов.

- Запрещенные сайты запутали трафик - Абоненты крупных провайдеров столкнулись со сбоями интернет-доступа - У провайдера "Транстелеком" возникли перебои в обслуживании абонентов по всей стране. Проблемы были вызваны действиями администраторов запрещенных в России сайтов и затронули абонентов сразу нескольких других крупнейших интернет-провайдеров, уверены участники рынка.

- Моральный вред прижился в судах - Должники все чаще получают компенсации с коллекторов - Со вступлением в силу закона о взыскании долгов физлиц должники получили основания требовать с взыскателей компенсацию не только при причинении материального ущерба, но и морального вреда. Однако активно пользоваться такой возможностью должники стали лишь недавно, разобравшись в тонкостях закона.

- Авторынку пообещали светлое прошлое - По прогнозу EY, через три года спрос вернется на докризисный уровень - Как стало известно "Ъ", на фоне "высокого потенциала" авторынка и продолжающейся господдержки EY считает, что автопродажи в России уже в 2021 году могут достичь уровня 2014 года — 2,5 млн машин. Но эксперты видят риски, связанные с макроэкономикой и госрегулированием, в частности с неопределенностью позиции государства по новому инвестрежиму.

- Игра на триллион - Граждане рекордно инвестировали в фондовый рынок - Общая сумма средств, размещенных гражданами на фондовом рынке, по итогам прошлого года впервые превысила 1 трлн руб. При этом объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета за год, в два раза превысил аналогичный показатель 2016 года.

- Биткойн остался без рекламы - Криптовалюта дешевеет на фоне громких заявлений - Стоимость биткойна в четверг впервые за последние пять недель опустилась ниже уровня $8 тыс. За две недели криптовалюта потеряла в цене около 30%.

- Восемь копеек донесли до суда - Покупку Сбербанком SBER и "Системой" доли в "Сибмосте" могут признать недействительной - Как стало известно "Ъ", договор о продаже 7,5% акций "Сибмоста" "Объединенному мостостроительному предприятию" (ОМП, СП Сбербанка и АФК "Система") экс-совладельцем строительной компании Владиславом Кошкиным может быть признан недействительным.

- Доходы ОАО РЖД утекают в трубу - Подсчитаны убытки монополии из-за расширения нефтепроводов - В ближайшие два года из-за ухода нефти и нефтепродуктов в трубу "Транснефти" ОАО РЖД будет недополучать 24,5 млрд руб. в год — 2% своего дохода, подсчитали эксперты ИПЕМ.

- Новороссийский порт получил персональный запрос - ФАС требует от стивидора отчет по тарифам за два года - Новороссийский морской торговый порт NMTP(НМТП) вновь стал объектом внимания ФАС. По данным "Ъ", порт стал единственным стивидором, который получил от ведомства запрос на предоставление информации о портовых тарифах с 2016-го по февраль 2018 года.

- Покупатели пропустили 8 Марта - Трафик в торгцентрах упал до минимума - Посещаемость московских торговых центров на мартовские праздники снизилась на 5% и достигла минимального значения за последние три года.

- "Лидер" застроит домостроителей - Собственник ДСК-1 оптимизирует производство - Старейший производитель панельных блоков в Москве ДСК-1 оказался в сложной финансовой ситуации, поэтому текущему собственнику — ФСК "Лидер" Владимира Воронина пришлось придумать схему его оздоровления.

- Sailfish наполнят содержанием - Мобильная ОС "Ростелекома" RTKM получит офисные приложения - С 2019 года российские разработчики мобильного офисного софта столкнутся с новым требованием: чтобы попасть в реестр отечественного ПО, дающий преференции при госзакупках, им придется создать версии своих приложений для отечественной мобильной операционной системы.

- "Мать и дитя" выпишет партнеров - MD Medical Group выкупит их доли в своих клиниках - Основной владелец крупнейшей в России сети частных клиник "Мать и дитя" MD Medical Group Марка Курцера запустила программу консолидации долей миноритариев в подконтрольных ей структурах.

- Оружие массового заражения - Хакерские атаки распространяются по банковский системе со скоростью спама - По данным ЦБ, в 2017 году суммы потерь от кибератак сократились во всех категориях — при хищениях у банков, граждан и компаний. Впрочем, это обнадеживает лишь на первый взгляд: частота результативных атак выросла, а сами подходы к хищению средств усовершенствовались.

- "Легкомысленное отношение банка к безопасности — залог успешной атаки" - Дмитрий Скобелкин, зампред Банка России - О новых трендах кибератак на банки, причинах успеха хакеров и мерах, принимаемых ЦБ, "Ъ" рассказал зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

- "Трансаэро" TAER до сих пор создает проблемы "ВЭБ-Лизингу" - Компания скоро начнет получать заказанные под перевозчика 42 самолета, но не может найти им новых хозяев - Для последующей поставки "Трансаэро" "ВЭБ-лизинг" несколько лет назад заключил твердые контракты на покупку 22 самолетов Boeing 737 MAX и 20 Airbus 320 neo. Но сейчас не может найти клиентов для этих самолетов.

- ФСБ объяснила спешку с приказом о ключах для дешифровки Telegram - Приказ вопреки обыкновению вышел раньше соответствующего закона - ФСБ так торопилась с разработкой порядка доступа к ключам шифрования электронных сообщений интернет-пользователей, что отказалась от его общественного обсуждения. Об этом говорится в возражениях ФСБ на иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432, утверждающего порядок предоставления службе данных для декодирования ("Ведомости" ознакомились с документом).

- Власть усиливает давление на независимых наблюдателей - Это может быть сигналом о фальсификации явки, считают в "Голосе".

- Власти по-новому заговорили о повышении пенсионного возраста - Они намекают на грядущее повышение, а затем отказываются от своих слов - Чиновники и госструктуры на этой неделе несколько раз подряд заявили о возможном повышении пенсионного возраста, а потом отказались от своих слов или сказали, что имели в виду что-то другое.

- Как Китай может изменить баланс в торговле с США на $100 млрд - Для этого Пекину нужно прибегнуть к косметическим мерам - В прошлом Китай уже не раз повышал курс юаня, чтобы наладить отношения с США, обвинявших его в валютных войнах. Но теперь Пекину будет не так просто удовлетворить требования американского президента Дональда Трампа сократить дефицит США в торговле с Китаем на $100 млрд.

- Минфин оценил ущерб от промедления с нефтяным налоговым маневром - Дискуссия в правительстве о его завершении продолжается - Сейчас российская нефтепереработка фактически субсидируется бюджетом: потери ему приносит таможенная субсидия в пользу нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Субсидия возникает за счет того, что экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть.

- Первые системы СОРМ готовы для исполнения закона Яровой - Пока уточняется регулирование, производители СОРМ предлагают операторам протестировать решения.

- Менеджеры "Интер РАО" IRAO заработали 2,7 млрд руб. - Они продали часть купленных по опционной программе акций - Менеджеры "Интер РАО" продали 1,14% ее акций на Московской бирже за 4,15 млрд руб., сообщила компания. Эти бумаги они получили по опционной программе. Сколько человек участвовало в сделке, "Интер РАО" не раскрыла.

- Платит как может - "ОФК банк", 81-й по размеру активов по итогам 2017 г. в рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА", испытывает трудности с проведением платежей. Есть проблемы с переводом средств клиентов на счета других банков, заявления на перевод принимаются, однако деньги зачисляются не сразу, сообщил корреспонденту "Ведомостей" оператор колл-центра московского отделения банка: "Платежи уходят по мере возможности".

- Райффайзенбанк меняет куратора розницы - Андрей Степаненко войдет в правление головного банка, его сменит Роман Зильбер.

- "Мегафон" MFON без дивидендов - Совет директоров "Мегафона" рекомендовал не платить дивиденды в 2018 г., сообщил оператор. В частности, не будут выплачены дивиденды за 2017 г.

- Как банки расплачиваются с держателями пластиковых карт - Карт с компенсацией расходов за покупки становится все больше. Но выбрать лучшую все труднее - Количество и разнообразие программ лояльности для держателей банковских карт растет год от года. Но наибольшим спросом со стороны клиентов неизменно пользуются карты с функцией кэшбэк, когда какой-то процент от потраченной суммы банк возвращает на карточный счет – живыми деньгами либо баллами, которые можно конвертировать в рубли и тратить где угодно.

- Почему азиатские велопрокаты разоряются в Европе - Стартапам с Востока мешают европейский вандализм и воровство - Гонконгский стартап GoBee, сдающий в аренду велосипеды, в начале марта объявил об уходе из Франции, а незадолго до этого – из Италии. Причина – "массовое уничтожение" парка велосипедов компании в результате краж или актов вандализма.

- Кто инвестирует в Крым - Экономика региона пока развивается за счет федеральных вливаний, но среди инвесторов появляется и частный бизнес.

- Bentley Bentayga V8: Меньше, да лучше - Кроссовер с бензиновым мотором V8 обещает стать бестселлером марки.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

- Птичка счастья завтрашнего дня - Проголосуй и не ошибись с выбором - В воскресенье, 18 марта, россиянам предстоит избрать главу государства, гаранта Конституции и Верховного главнокомандующего. Эти три важнейшие государственные функции сочетает в себе должность президента РФ.

- В судьи по списку - Адвокатура предлагает расширить полномочия присяжных - Федеральная палата адвокатов готовит большие предложения в УК и УПК, призванные повысить защиту граждан, в том числе предпринимателей, от произвола правоохранителей.

- "Новичок" - как это будет по-английски? - Лавров назвал абсолютно хамскими и голословными обвинения в адрес Москвы - Чем больше проходит времени с момента покушения на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, тем очевидней становятся цель и заказчики этой провокации.

- Есть контакт! - В России запустили деловую социальную сеть - Работникам и работодателям станет проще найти друг друга. Роструд создал социальную сеть, аналогичную LinkedIn. Вскоре на ее основе появится мессенджер.

- Окно возможностей - Владимир Путин призвал молодежь к успеху - Президент посетил форум "Россия - страна возможностей": встретился с победителями и финалистами проектов.

- Квартира студенту, прибыль вам - У инвесторов набирают популярность нестандартные форматы квартир - В России выгоднее всего для инвестиционных целей оказалась покупка жилья в Хакасии, Ямало-Ненецком округе и в Амурской области. А Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт лидируют по привлекательности инвестиций в недвижимость в ежегодном опросе CBRE - международной компании, одного из авторитетных аналитиков рынка недвижимости.

- Кремниевая долина Шойгу - Научный центр в Анапе откроют 1 сентября - Военный научный центр "Эра", который Минобороны по поручению президента РФ создает в Анапе, планируют открыть 1 сентября. Об этом на встрече с участниками форума "Россия - страна возможностей" сообщил Сергей Шойгу.

- В коридоре тесно - Из Восточной Гуты начали выходить мирные жители - Четверг стал переломным в жизни пригородного района сирийской столицы Восточной Гуты. Оттуда в массовом порядке наконец стали выходить мирные сирийцы по организованному российскими военными гуманитарному коридору.

- Сев под контролем - Дмитрий Медведев потребовал следить за обеспечением весенних полевых работ - Министерство сельского хозяйства предлагает расширить механизм субсидирования экспорта зерна - финансировать не только железнодорожный тариф до портов, но и все расходы, связанные с доставкой.

- Налог на самозанятых - Глава минэкономразвития Максим Орешкин предложил ввести налог для самозанятых на уровне шести процентов от выручки. "Примерно на этот уровень плюс-минус надо ориентироваться", - сказал министр на прошедшем недавно Российском инвестиционном форуме.

- Сядут поработать - Предложено открывать филиалы колоний при крупных предприятиях - Новый законопроект разрешает открывать филиалы колоний-поселений там, где для заключенных найдется работа. Это могут быть крупные предприятия или большие стройки.

- Дело о глициниях - Из-за отмены приговора КС РФ прекратил производство по жалобе из Сочи - Конституционный суд отказался рассматривать дело о вырубке особо ценных деревьев в Краснодарском крае. Причина - за время подготовки жалобы Артема Катунцева к публичным слушаниям приговор в отношении него был отменен.

- Если туалет 50 м2 - ФНС разъяснила, какие хозяйственные постройки освобождены от налогов - Федеральная налоговая служба (ФНС) разъяснила дачникам, какие хозяйственные постройки на приусадебных участках не облагаются налогом на имущество физлиц.

- Ветру и солнцу - друг, а не враг - Энергия ветра и солнца не заменит Германии российского газа - В планы нового правительства Германии во главе с вновь избранной Ангелой Меркель входит радикальный пересмотр энергетической политики, включая резкое снижение закупок газа за рубежом.

- Местами гололед - Количество аварий из-за снега в Москве ниже, чем в других странах - По данным ГИБДД, количество дорожных происшествий, которые произошли в столице из-за неудовлетворительных дорожных условий и, в частности, скопления на городских магистралях снега или наледи, с начала этого года снизилось на 47 процентов по сравнению с январем-февралем прошлого.

- Две недели до пошлин - Украина временно отказалась от российских удобрений - Власти Украины ввели временное эмбарго на поставки минеральных удобрений из России. Наши производители сохраняют спокойствие.

- Не отходя от кассы - В Москве мужчина лишился миллиона долларов в фальшивом обменнике - Жертвой мошенников стал гражданин, пожелавший продать один миллион долларов. Вместо того, чтобы отправиться в банк и поменять деньги там, владелец столичной автомойки обратился к своим знакомым с просьбой посоветовать ему, где можно выгоднее приобрести рубли.

- Штрафной удар - Супруга Аршавина полностью компенсировала ущерб Аэрофлоту AFLT после скандала на борту - Алиса Аршавина полностью оплатила расходы Аэрофлота, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного наземного обслуживания в аэропорту Шереметьево.

- Шенген - быстрее, но дороже - Еврокомиссия предложила изменить правила выдачи виз - Европейская комиссия предлагает реформировать общую визовую политику ЕС с учетом новых технологических возможностей и возникших в последние годы проблем с безопасностью.

- Пересчитали квартплату - Роспотребнадзор вернул россиянам 40 миллионов рублей - Услуги ЖКХ и интернет-торговля - две сферы, где, по мнению россиян, их чаще всего обманывают. Об этом "Российской газете" рассказали в Роспотребнадзоре.

- Оценили по заслугам - Наследие Чаянова актуально и сегодня - 15 марта в медиацентре "Российской газеты" состоялась международная научно-практическая конференция Вольного экономического общества России и Всероссийского института аграрных проблем и информатики имени А.А. Никонова "Научное наследие А.В. Чаянова и современность".

- Полетят за свои - Турция не будет субсидировать чартеры с российскими туристами в разгар летнего сезона - Рост спроса на туристическом рынке убедил турецкие власти оставить туроператоров без субсидий в июле и августе.

- Русские снова идут - В России снова начал набирать обороты выездной туризм - Число россиян, отдохнувших за границей, выросло почти на 50 процентов. Это следует из данных Пограничной службы ФСБ России за 2017 год.

- Проезд на синий цвет - Утвержден стандарт на новые виды дорожной разметки, но их пока нет в Правилах движения - Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который устанавливает требования к дорожной разметке. Помимо белых, желтых и оранжевых линий на дорогах могут появиться синие.

- Торговые сети - зеркало экономики - При оценке деятельности губернаторов будет учитываться уровень развития торговли в регионах - С конца прошлого года существенно изменился набор критериев, по которым оценивается эффективность деятельности губернаторов, они расширены с 11 до 24.

- Засветись - Водителям придется стать заметнее на дорогах - В это воскресенье вступает в силу пункт Правил дорожного движения, согласно которому водителям перед выходом из машины необходимо будет надеть световозвращающий жилет.

- С ним жизнь казалась легкой и прекрасной - Россия проводила Олега Табакова в последний путь - Первые герои Табакова не раз уходили от нас. В 1960-м Олег из "Шумного дня", порубив шашкой мебель, уносился из родительской квартиры.

- Замечен в культурных связях - Михаилу Швыдкому вручили премию за вклад в российско-германские культурные связи - 15 марта в Берлине состоялось юбилейное заседание Германо-Российского Форума. Четверть века прошло с того времени, как была создана эта неправительственная организация, оказывающая большое влияние на формирование международных отношений.

- Со старых антресолей - Волонтеры создадут личный дневник ХХ века - Военачальники и домохозяйки, известные писатели и никому не известные крестьяне, школьники и зэки - все они авторы личных дневников, которые решил оцифровать проект "Прожито".

- Ни к селу, ни к городу - Куда придет деревня нового века - В воскресенье на выборы президента придут и жители деревни Синики Архангельской области - выбирать свое будущее.

- Сальвини мнения не меняет - Кандидат в премьеры Италии за отмену антироссийских санкций - Лидер итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини, впервые выступая в качестве кандидата в премьеры страны от правоцентристов, официально подтвердил намерение бороться за отмену антироссийских санкций, а также подчеркнул заинтересованность Италии в развитии отношений с Россией.

- Не дипломат - Чем известен новый глава МИД ФРГ - Едва вступив в должность нового министра иностранных дел Германии, 51-летний Хайко Маас, возглавлявший до этого немецкий минюст, с головой окунулся во внешнеполитические дела, с которыми прежде не был особо знаком.

- Стрельба без остановки - В Алабаме неизвестный открыл пальбу в госпитале - В среду вечером в американском городе Бирмингем (штат Алабама) неизвестный мужчина вошел на территорию местной университетской больницы "Хайлендс" и открыл огонь по ее посетителям.

- Слишком много видела - Генпрокурор Украины угрожает Савченко арестом - В Верховной Раде Украины генпрокурор Юрий Луценко официально выдвинул в адрес депутата Надежды Савченко обвинения в подготовке теракта и госпереворота. В ответ Герой Украины и делегат ПАСЕ обвинила самого Луценко в сокрытии преступлений майдана.

- Открытая онкология - Академик Андрей Каприн: Если рак выявлен на ранней стадии, то это высокий шанс излечения - В РАН прошла научная конференция "Роль медицинской науки в формировании национальной стратегии по борьбе с онкологическими заболеваниями".

- Переключай канал - Телевизор опасен для сосудов - Какие нарушения можно "заработать", проводя каждый вечер на диване перед телевизором? Оказывается, не только ухудшение зрения, лишний вес и депрессию: ученые включили в этот список еще и высокий риск образования тромбов.

- Профессор в зоне доступа - Как попасть к лучшим врачам столицы без записи и московской прописки - Как попасть на прием к ведущему детскому хирургу, неврологу, лору крупной детской московской больницы? Бесплатно, без записи, да еще в выходной день?

- Матрица и вирус - Создана вакцина от свиного гриппа? - В Иркутском институте химии имени Фаворского Сибирского отделения РАН синтезировали вещество, эффективное против вирусов гриппа, в том числе свиного (H1N1).

- Слетать к соседу - Началось строительство нового терминала аэропорта - Новый аэровокзальный комплекс появится у хабаровского аэропорта. Терминал внутренних авиалиний площадью 25 тысяч квадратных метров в течение десяти лет позволит увеличить пассажиропоток с нынешних двух миллионов человек в год до трех (1200 пассажиров в час).

- Груз любви - Исторический мост освободят от "свадебных" замков - В Калининграде начали срезать "свадебные" замки с перил исторического моста Медовый, который ремонтируют в преддверии ЧМ-2018. Рабочим предстоит освободить путепровод от двух тонн "символов любви".

- Банкиры не мелочатся - На Кубани проводят акцию обмена монет на банкноты - На Кубани 25 крупных коммерческих банков с подачи ЦБ РФ запустили необычную акцию, которая получила название "День приема монеты от населения".

- Бонус для фельдшера - Расширена программа "Земский доктор" - Правительство Орловской области утвердило порядок единовременной выплаты медицинским работникам, трудоустроившимся в сельской местности.

- Взлет и падение золота - Из взлетающего самолета пролился золотой дождь - Сегодня в 12.50 по местному времени на взлетно-посадочную полосу аэропорта Якутск из грузового отсека пошедшего на взлет самолета Ан-12 высыпалось несколько тонн золота. Слитки разметало по аэродрому.

- Все 3620 избирательных участков столицы готовы к выборам - В предстоящее воскресенье Россия выбирает своего президента. После многочисленных бурных дебатов в субботу избирателей ждет день тишины, а в воскресенье - принятие решения, от которого зависит жизнь каждого человека, каждой семьи, словом, всего государства.

- Сергей Собянин вручил награды Москвы олимпийцам-призерам - В московской мэрии сегодня чествовали победителей и призеров прошедших зимних Олимпийских игр. С успешным выступлением победителей и призеров из столицы поздравил мэр города Сергей Собянин.

- Мясо вырастят свое - Кубанские депутаты разработают первый в России региональный закон о развитии животноводства - На февральской сессии кубанского парламента депутаты внесли изменения в краевой бюджет. На развитие животноводства в 2018 году будет направлен 1 миллиард рублей.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

- Минэкономразвития ускорит темпы продажи имущества - И улучшит имидж приватизации с привлечением общественного контроля - Минэкономразвития должно повысить темпы сокращения имущества казны — об этом говорится в приложении к проекту постановления правительства о продлении до 2020 года госпрограммы по управлению федеральным имуществом ("Известия" ознакомились с документом).

- Опиум для народа - В России планируют легализовать выращивание опиумного мака ради импортозамещения - В России планируется отменить запрет на промышленное выращивание опиумного мака. Законопроект, разрешающий культивирование наркосодержащих растений для производства лекарств, прошел согласование всех заинтересованных ведомств и направлен в правительство.

- Интернет-торговцы взялись за рецепты - Правительство рассматривает вопрос продажи лекарств в сети - В аппарате вице-премьера Ольги Голодец рассматривают вопрос о свободной продаже в интернете рецептурных препаратов — письмо с таким предложением направила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). "Известия" ознакомились с документом.

- Злее норка — лучше мех - Глава НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук и академик РАН Ольга Донцова о том, как геномное редактирование изменит нашу жизнь.

- Генетика восстанавливает зрение - Вирус-курьер доставит лечебные молекулы прямо в глаз - Метод возвращения зрения полностью слепым людям разрабатывает консорциум российских ученых, поддержанный Национальной технологической инициативой (НТИ). Создаваемые технологии основаны на генной модификации некоторых клеток глаза — их наделяют способностью синтезировать светочувствительный белок.

- Самый дешевый в России автомобиль на метане появится в 2019 году - Пробег Lada Granta CNG на одной заправке составит 1050 км - На заседании правительственной рабочей группы по внедрению газомоторного топлива начальник отдела автомобилей специального назначения "АвтоВАЗа" AVAZ Сергей Ивлев сообщил о планах по запуску в производство в следующем году битопливного седана Lada Granta CNG. C 2014 года правительство субсидирует продажу автомобилей, работающих на газовом топливе — до 30% от стоимости машины.

- "Миссия СНГ не теряет актуальности" - Постпред России при Содружестве Андрей Шведов — о возможном выходе Украины из организации, террористической угрозе и создании объединенной системы воздушно-космической обороны.

- Попасть в топ-20 Всемирного банка - Меры МЭР повысят позиции России в рейтинге Doing Business - Минэкономразвития целью № 1 на этот год ставит улучшение делового климата в стране, говорится в документе о задачах министерства на 2018 год (есть у "Известий"). Так, в министерстве рассчитывают по итогам 2018 года подняться с 52 места на 40 в части условий налогообложения в рейтинге Всемирного банка Doing Business (DB) .

- Сезонные премьеры - Как главы правительства Британии вовлекают страну в международные конфликты - Нынешний российско-британский шпионский скандал — наверное, самый громкий в новейшей истории. Такого не было с 1985 года, когда на Запад сбежал советский разведчик Олег Гордиевский. Маргарет Тэтчер, оправдывая имидж "железной леди", распорядилась тогда выслать из страны 25 советских дипломатов — в основном это были выданные Гордиевским сотрудники разведки, работавшие под дипломатическим прикрытием.

- Коммунальные платежи заберут от управляющих компаний - УК лишат права собирать деньги за воду, электричество и тепло - Жители многоквартирных домов смогут оплачивать электричество, воду и тепло напрямую ресурсоснабжающим организациям (РСО) по так называемым прямым договорам. Для этого будет достаточно провести общее собрание собственников — получать согласие "ресурсников" не придется.

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РБК RBCM daily

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