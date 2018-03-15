FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Нефть дорожает на прогнозах МЭА по глобальному спросу


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Цена нефти растет в четверг вечером, поскольку трейдеры оценивают прогнозы Международного энергетического агентства (МЭА) по глобальному спросу на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.19 мск стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% - до 65,11 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,33%, до 61,17 доллара за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать данные мартовского доклада МЭА. Как сообщило ранее в четверг ведомство, оценка роста спроса на нефть в 2017 году осталась неизменной. Спрос на нефть в мире в 2018 году составит 99,3 миллиона баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в 97,8 миллиона баррелей в сутки.

Изменение прогноза МЭА объясняет более позитивными ожиданиями по спросу на нефть в 2018 году в странах ОЭСР, в частности в Польше, Турции, сильный спрос также ожидается в США. При этом, по мнению МЭА, надежный мировой спрос должен помочь компенсировать растущую добычу сланца в США, таким образом, сохраняя баланс на мировом рынке нефти в этом году.

Однако некоторые аналитики настроены скептически по отношению к прогнозам МЭА, пишет газета The Wall Street Journal. "Нам нужен очень сильный рост спроса, чтобы компенсировать предложение (сырья - ред.), поступающего от США", - приводит издание слова аналитика ETF Securities Нитеша Шаха (Nitesh Shah).

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ