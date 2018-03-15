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СМИ: BP ищет покупателей для своей доли в нефтегазовом бизнесе в Египте


Компании / Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Британский нефтегазовый гигант BP ищет покупателей для своей доли в нефтегазовом бизнесе в Египте, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Агентство отмечает, что BP в последние несколько недель сделала предложения потенциальным покупателям своей доли в Gulf of Suez Petroleum Company (GUPCO) - совместном предприятии BP и Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), которое было основано в 1960-х годах.

Компания намерена сфокусироваться на новых глубоководных газовых месторождениях у средиземноморского побережья Египта, также указывает Рейтер.

Представитель BP отказался от комментариев.

По словам источников, GUPCO добывает в день более 70 тысяч баррелей нефти и около 400 миллионов кубических футов газа. Этот бизнес оценивается в 500 миллионов долларов, оценили три банковских источника.

BP - британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году. В настоящее время на долю компании совместно с партнерами приходится почти 15% всей добычи нефти в Египте и около 30% добычи газа.

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