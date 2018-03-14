Новый ориентир цены размещения 1,14% акций "Интер РАО" - не ниже 3,48 руб за бумагу

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Новый ориентир цены размещения около 1,14% акций "Интер РАО" IRAO установлен на уровне не ниже 3,48 рубля за бумагу, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Первоначальный ориентир составлял 3,36-3,43 рубля за бумагу, затем он был повышен до 3,43-3,48 рубля за акцию, после сужен до уровня не ниже 3,48 рубля за акцию.

"Заявки с ценой ниже 3,48 рубля не будут удовлетворены", - сообщил собеседник агентства.

Торги акциями "Интер РАО" закрылись в среду снижением на 4,18% - до 3,67 рубля за бумагу.

Компания ранее в среду сообщила, что менеджмент "Интер РАО" продаст на рынке около 1,14% акций компании, полученных в рамках опциона. Приблизительно 1,19 миллиарда обыкновенных акций продает "Интер РАО Инвест", входящее в группу "Интер РАО". Продажа осуществляется посредством ускоренного формирования книги заявок. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".

Председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук не будет участвовать в продаже акций. "Интер РАО" не получит денежных средств от продажи.