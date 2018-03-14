FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Fitch поместило рейтинг энергоконцерна RWE на уровне "ВВВ" на возможный пересмотр


Энергосети / Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого энергоконцерна RWE на уровне "ВВВ" на возможный пересмотр (в список Rating Watch Evolving), говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВВ" также помещен в Rating Watch Evolving. Это означает, что агентство может как понизить, так и сохранить или повысить рейтинг. Краткосрочный РДЭ компании на уровне "F3" помещен в список на пересмотр с возможным дальнейшим повышением.

Агентство отмечает, что рейтинговые действия последовали за новостями о том, что немецкий энергетический гигант E.ON приобретет 76,8% акций Innogy SE, принадлежащих RWE, а RWE взамен получит 16,67% акций E.ON.

"(Помещение рейтинга в - ред.) список на пересмотр отражает неопределенность касательно финансовых последствий заявленной сделки и новой финансовой и инвестиционной политики, которые будут внедрены RWE после того, как будет создан новый профиль ее бизнеса", - отмечает агентство.

В то же время Fitch поместило долгосрочные РДЭ Innogy SE и E.ON (оба на уровне "BBB+") и краткосрочные РДЭ компаний на уровне "F2" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ