Fitch поместило рейтинг энергоконцерна RWE на уровне "ВВВ" на возможный пересмотр

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch поместило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) немецкого энергоконцерна RWE на уровне "ВВВ" на возможный пересмотр (в список Rating Watch Evolving), говорится в сообщении агентства.

Рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВВ" также помещен в Rating Watch Evolving. Это означает, что агентство может как понизить, так и сохранить или повысить рейтинг. Краткосрочный РДЭ компании на уровне "F3" помещен в список на пересмотр с возможным дальнейшим повышением.

Агентство отмечает, что рейтинговые действия последовали за новостями о том, что немецкий энергетический гигант E.ON приобретет 76,8% акций Innogy SE, принадлежащих RWE, а RWE взамен получит 16,67% акций E.ON.

"(Помещение рейтинга в - ред.) список на пересмотр отражает неопределенность касательно финансовых последствий заявленной сделки и новой финансовой и инвестиционной политики, которые будут внедрены RWE после того, как будет создан новый профиль ее бизнеса", - отмечает агентство.

В то же время Fitch поместило долгосрочные РДЭ Innogy SE и E.ON (оба на уровне "BBB+") и краткосрочные РДЭ компаний на уровне "F2" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Компания занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны. RWE AG обеспечивает электричеством около 20 миллионов покупателей, газом — 10 миллионов клиентов.