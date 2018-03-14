Бразилия может обратиться в ВТО по поводу импортных пошлин США на сталь

МЕХИКО, 14 мар /ПРАЙМ/. Президент Бразилии Мишел Темер не исключил возможности обращения во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за введения США импортных пошлин на сталь.

Президент США Дональд Трамп 8 марта официально объявил о введении импортных пошлин на сталь (25%) и алюминий (10%). По его словам, они начнут действовать через 15 дней. До тех пор США будут следить за реакцией торговых партнеров. Пошлины, по словам Трампа, будут действовать в течение длительного периода времени.

"Если не будет, скажем так, дружеского выхода из этой ситуации, мы сформулируем представление для ВТО, причем не в одностороннем порядке, а с привлечением всех других стран, которые понесли убытки из-за этой меры", - приводит канал Globo заявление Темера во время открытия Всемирного экономического форума для Латинской Америки в Сан-Паулу.

Бразилия сейчас является вторым по величине экспортером стали в США после Канады. Около трети бразильского экспорта стали идет в США.

"Мы хотим открытости для наших рынков и для иностранных рынков в Бразилии", - подчеркнул Темер.