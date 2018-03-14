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Бумаги компаний РФ завершили торги в Лондоне в минусе, кроме "Северстали"


Энергосети / Рынки

МОСКВА, 14 мар /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний закрыли торги среды на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Северстали" CHMF, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов глобальные депозитарные расписки (GDR) "Роснефти" ROSN подешевели на 1,64%, до 5,39 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,48%, до 65,68 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,67%, до 134,1 доллара. Бумаги "Газпрома" GAZP уменьшились в цене на 2,85% - до 4,8 доллара, "Газпром нефти" - на 1,19%, до 25 долларов.

Стоимость бумаг "Норникеля" снизилась на 2,73% в 18,88 доллара, НЛМК – на 1,4%, до 26,02 доллара, "Северстали" - выросла на 0,32%, до 15,45 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 3,57% - до 2,05 доллара, Сбербанка SBER - на 5,34%, до 18,7 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", снизилась на 0,62% - до 23,85 доллара.

Бумаги "Магнита" MGNT подешевели на 2,63% - до 18,5 доллара, "Ленты" - на 3,12%, до 6,2 доллара, расписки АФК "Система" AFKS - на 1,21% - до 4,08 доллара.

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