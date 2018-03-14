СМИ: PDVSA обвинила трейдеров Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции

МЕХИКО, 14 мар - ПРАЙМ. Венесуэльская нефтяная госкорпорация PDVSA обвинила трейдерские компании Vitol, Glencore, Trafigura и Helsinge в коррупции, сообщил портал Noticias24 со ссылкой на источники. По его данным, швейцарская прокуратура уже возбудила по этим обвинениям уголовное дело.

PDVSA 6 марта пожаловалась, что перечисленные компании якобы получалина нерегулярной основе конфиденциальную информацию и коррумпировали сотрудников PDVSA, а также не нарушали конкуренцию при покупке и продаже нефтепродуктов. Все эти компании являются швейцарскими или имеют филиал в Швейцарии.

Венесуэльская компания оценивает ущерб от этих действий в 5,2 миллиарда долларов. Швейцарская прокуратура, по данным издания, возбудила уголовное дело, два сотрудника Helsinge в Женеве были арестованы, один позже отпущен.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии проводят расследование о соблюдении рядом банков страны норм по предотвращению отмывания денег в связи с коррупционной схемой в PDVSA.

PDVSA сама находится в центре крупного коррупционного скандала - ранее министерство нефти Венесуэлы заявило о начале проверки ее контрактов на фоне задержания Эулохио дель Пино и Нельсона Мартинеса, возглавлявших министерство нефтяной и горнорудной промышленности и PDVSA. Они подозреваются в причастности к коррупции. Также по подозрению в коррупции было задержано руководство Citgo - американского подразделения PDVSA.

В октябре 2017 года комиссия подконтрольной оппозиции национальной ассамблеи Венесуэлы представила доклад о случаях хищения 11 миллиардов долларов в PDVSA в 2004–2011 годах. Бывший глава компании Рафаэль Рамирес назвал документ лживым и заявил, что оппозиция безответственно продвигает кампанию по дискредитации лидеров революции.