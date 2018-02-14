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Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,51% — "Укртрансгаз"


Энергосети

МОСКВА, 13 мар /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 12 марта составил 8,922 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,51%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 28,83% с 28,98% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016-2017 годах не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" GAZP 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль 1 марта сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа на Украину и в ЕС. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что провел 2 марта переговоры с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, в ходе которых скоординировал действия в газовой сфере с европейскими партнерами.

В пятницу, 2 марта, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома".

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