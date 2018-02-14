Украина уже доказала способность обеспечивать транзит газа в сложных условиях - "Нафтогаз"

КИЕВ, 13 мар /ПРАЙМ/. Украина уже доказала Европе, что способна обеспечивать транзит газа в самых сложных ситуациях, а ее ГТС является самым безопасным маршрутом поставок, сообщает НАК "Нафтогаз Украины", комментируя заявление "Газпрома" GAZP о необходимости доказать надежность транзита.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече во вторник сошлись во мнении, что будущее транзита российского газа в Европу через Украину в ее руках — она должна предложить выгодные условия, чтобы конкурировать с другими маршрутами.

"После неудачных попыток российского монополиста создать искусственный газовый зимний кризис, вся Европа убедилась, что Украина – надежный партнер, который способен обеспечивать транзит в самых сложных ситуациях. Транзит по территории Украины является экономически выгодным в направлении Центральной и Восточной Европы. А также является самым безопасным маршрутом, потому что мы не занимаемся газовым шантажом", - говорится в комментарии компании в Facebook FB к заявлению "Газпрома" о том, что Украина должна доказать эффективность транзита российского газа в Европу через свою территорию.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

"Газпром" 1 марта сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта, однако в экстренном режиме начал импорт газа из Европы и обеспечил транзит газа в ЕС.

В свою очередь, 2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". Пятого марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов.