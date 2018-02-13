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Госдепартамент: Компании США готовы конкурировать с РФ на рынке поставок газа в ЕС


Газ / Компании / Энергосети / Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 13 мар - ПРАЙМ. Американские компании готовы конкурировать с Россией на рынке поставок газа в Европе, заявила РИА Новости заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"США уже конкурируют с Россией как экспортер СПГ и экспортер нефти на глобальном рынке. Мы готовы конкурировать и на рынке ЕС, поставляя газ. Существуют 30 уже FSRU (плавучих установок для хранения и регазификации)", - сказала Оудкирк в кулуарах энергетической конференции, которая проходила в Атлантическом совете.

При этом, она признала, что "очевидно, что объем, что США могут продать в ЕС, намного меньше, чем объем, который Россия может продать через ее трубопроводы".

"Мы хотим продавать наш газ по всему миру, везде, где цена конкурентоспособна. Для этого нам, безусловно, необходимо будет иметь дело с оптимизацией стоимости регазификации, сжижения газа и хранения", - резюмировала собеседник агентства.

Ранее в ходе дискуссии в Атлантическом совете она высказалась резко против строительства "Северного потока-2", поскольку, по ее мнению, этот проект сделает "Газпром" GAZP монополистом и закроет рынок для других альтернативных поставок.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

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