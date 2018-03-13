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Белый дом: Трамп призвал Трюдо быстро завершить переговоры по НАФТА


Мировая экономика

ВАШИНГТОН, 13 мар /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поскорее завершить переговоры по условиям Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), говорится с сообщении Белого дома.

"Президент Дональд Трамп говорил сегодня с премьер-министром Канады Джастином Трюдо о разделе 232 по пошлинам на сталь и алюминий, о которых президент объявил на прошлой неделе. Президент Трамп подчеркнул важность скорого завершения продолжающихся переговоров по НАФТА для обеспечения жизнеспособности производящих индустрий Соединенных Штатов и Северной Америки и обеспечения экономической и национальной защиты США", - говорится в документе.

Ранее Трюдо высказался против увязывания импортных пошлин США на сталь и алюминий с переговорами по НАФТА.

Ранее Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. В отношении Мексики и Канады пошлины не будут действовать, пока с ними ведутся переговоры по НАФТА, а в случае успеха переговоров пошлины на сталь и алюминий для этих двух стран будут отменены вообще.

США, Канада и Мексика с 2017 года ведут переговоры по актуализации Североамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которую Трамп считает невыгодной для США и из которой он неоднократно грозил выйти.

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