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Бразильская Petrobras выставила на продажу 2 шельфовых месторождения


Компании / Мировая экономика
  • #Главное здание компании Petrobras
    © flickr.com, Rodrigo Soldon

МЕХИКО, 12 мар /ПРАЙМ/. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras выставил на продажу месторождения Piranema и Piranema Sul fields, сообщило издание WorldOil.

Компания является в этих проектах оператором со 100%-ной долей. Разрабатываемые месторождения Piranema и Piranema Sul, где добыча не ведется, находятся на глубоководье в бассейне Sergipe-Alagoas.

Добыча нефти в 2017 году составила 4 тысяч баррелей в день, добываемый газ закачивается обратно в пласт.

Petrobras, оказавшаяся в центре коррупционного скандала, находится в процессе масштабной реструктуризации и распродажи активов, чтобы расплатиться с долгами.

Компания уже начала процесс продажи своего завода в Пасадене, в американском штате Техас, а ранее заявляла, что также планирует продать долю в компании Petrobras Oil & Gas B. V., владеющей активами в Африке. Также корпорация подтвердила планы по продаже в 2017–2018 годах активов на сумму в общей сложности примерно 21 миллиард долларов.

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