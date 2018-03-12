Госдеп: Блокировка "Северного потока 2" не изменит поведение РФ, но может помочь Украине

ВАШИНГТОН, 12 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Блокировкой "Северного потока 2" не изменить поведение России, но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему, заявила в понедельник заместитель помощника госсекретаря США Сандра Оудкирк.

"Никто в госдепартаменте не верит, что блокировкой "Северного потока" можно изменить поведение России. Но можно поддержать Украину в ее стремлении к европейскому будущему", - сказала она.

Проект "Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.