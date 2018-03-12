Погрузка в нефтяном порту Завия в Ливии приостановлена из-за забастовки - СМИ

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Погрузочные работы в ливийском нефтяном порту Завия были приостановлены в понедельник из-за забастовки работников, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

"Работники ливийского нефтяного экспортного терминала Завия начали забастовку в понедельник из-за задержки выплат заработной платы и приостановили погрузку", - пишет агентство.

По словам источников, работники отказались загружать нефть с месторождения "Шарара" на танкер Seagrace, поставленный на якорь в порту.

Официальные представители Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corp., NOC) не были доступны для оперативного комментария, отмечает агентство.