США в апреле увеличат добычу сланцевой нефти на 131 тыс баррелей в день, до 6,9 млн - EIA

МОСКВА, 12 мар /ПРАЙМ/. Добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в апреле 2018 года вырастет по сравнению с мартом на 131 тысячу баррелей в сутки — до 6,954 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) Минэнерго страны.

На данный момент оценка добычи составляет 6,823 миллиона баррелей в сутки. В феврале ведомство прогнозировало, что добыча сланцевой нефти на основных месторождениях США в марте вырастет на 110 тысяч баррелей в сутки — до 6,756 миллиона баррелей.

Самое большое увеличение добычи в апреле ожидается на месторождении Permian - на 80 тысяч баррелей, до 3,156 миллиона баррелей в день, на Eagle Ford F - на 23 тысячи баррелей в день, до 1,33 миллиона баррелей в день, на Bakken - на 12 тысяч баррелей, до 1,223 миллиона баррелей в день. Также на 12 тысяч баррелей вырастет добыча на Niobrara - до 595 тысяч баррелей в день.

На 3 тысячи баррелей, по мнению EIA, увеличится добыча на Appalachia, до 115 тысяч баррелей в день, на 1 тысячу - на Anadarko, до 493 тысяч баррелей в день. На Haynesville уровень добычи не изменится и составит 42 тысячи баррелей в день.

EIA также ожидает в апреле роста добычи газа на этих месторождениях в США на 969 миллиона кубических футов — до 66,119 миллиарда кубических футов в сутки. Оценка добычи газа в марте составляет 65,15 миллиарда кубических футов в сутки.

Согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в феврале 2018 года увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 110 штук, или на 1,46%, до 7,601 тысячи скважин. Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) – пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Высокий резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.