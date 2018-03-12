ЕС ведет дискуссию о своем исключении из новых тарифов США на сталь и алюминий

БРЮССЕЛЬ, 12 мар /ПРАЙМ/, Мария Князева. Евросоюз ведет дискуссию о своем исключении из ранее объявленных новых тарифов США на ввоз стали и алюминия из третьих стран, сообщила еврокомиссар по внутреннему рынку, промышленности и предпринимательству Эльжбета Бьенковска.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг, 8 марта, распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода времени. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

"Дискуссии об исключении Евросоюза из этой новой тарифной системы США идут", - сказал Бьенковска на пресс-конференции в понедельник.

Днем в понедельник пресс-секретарь Еврокомиссии Энрико Бривио сказал, что между представителями властей Евросоюза и США на тот момент не было назначено новых встреч для обсуждения вопроса тарифов США на сталь и алюминий. Однако Бривио сообщил, что в течение нынешней недели ожидаются контакты на различных уровнях по этому вопросу. Формат последующих дискуссий еще должен быть определен, добавил он.

По словам Бривио, ЕС ожидает от США более четкой информации о процедуре предоставления возможных исключений из новых ввозных пошлин.