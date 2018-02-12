Дайджест российских СМИ - 12 марта

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КОММЕРСАНТ

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- Украинский Сбербанк SBER становится белорусским - Но помешать продаже могут американские санкции - Как выяснил "Ъ", на покупку украинского Сбербанка остался единственный претендент — банк "Паритет", принадлежащий управлению делами президента Белоруссии. Учитывая наличие у Сбербанка дочерней структуры в Белоруссии, БПС-банка, сделка позволит хоть частично вернуть около $1 млрд межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить $170 млн. Однако ее согласованию со стороны Национального банка Украины (НБУ) может помешать тот факт, что глава акционера "Паритета" Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы.

- СМС складывают в пакеты - Потребление услуги сокращается у большинства операторов - Российские абоненты стали отправлять меньше СМС: 20–25 в месяц по сравнению с 40 два–три года назад. О стабильном потреблении услуги сообщает только МТС, которая активно включает СМС в пакетные тарифы. Выручка от этого сегмента при этом остается стабильной, в том числе за счет СМС-информирования и рассылок для бизнеса.

- Стальные пошлины испытывают на прогиб - Новые меры США против импорта могут стать политическим инструментом - Введенные 8 марта президентом США Дональдом Трампом дополнительные пошлины на импорт стали и алюминия де-факто явились для Вашингтона инструментом для получения различных льгот. В обмен на смягчение новых условий торговли США намерены добиться встречных послаблений или политической поддержки. Хотя пошлины могут серьезно повлиять на бизнес ряда российских металлургов, Москва, по сути, до сих пор никак не отреагировала. По данным "Ъ", участники рынка считают правильным подготовить ответные пошлины для продукции из США еще до начала официального торга с Вашингтоном.

- Полисы препятствий - Страховщики просят ЦБ усложнить покупку электронного ОСАГО - Несмотря на то что распространенность мошенничеств по электронным полисам ОСАГО ниже, чем в среднем по рынку, страховое лобби просит ЦБ усложнить электронные продажи, которые вынуждают страховщиков к работе в убыточных регионах. Российский союз автостраховщиков (РСА) просит запретить загрузку сканов документов для оформления полисов, ограничить 90 минутами покупку на сайтах компаний и ввести отложенный старт действия полисов — 72 часа,— чтобы сделать невозможной покупку полиса после ДТП. Защитники автомобилистов называют трехдневный мораторий на старт действия полиса проблемой.

- Опрос закрыт - Эксперты дали последний предвыборный прогноз - Действующий президент Владимир Путин может победить в первом же туре президентских выборов, которые пройдут 18 марта. Сейчас, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), за него готовы проголосовать 69% респондентов по всей РФ. Борьбу за второе место выиграет кандидат от КПРФ Павел Грудинин, опередив кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского. В Москве за кандидата Путина готовы голосовать большинство опрошенных, а сам он воспринимается "как повелитель, хозяин леса", следует из исследования кафедры политической психологии МГУ. Однако столица голосует по-особенному, и здесь может быть выше результат оппозиционных кандидатов.

- Марийцы ушли в оппозицию к КПРФ - Национальная организация решила поддержать вместо Павла Грудинина Владимира Путина - Крупнейшая национальная организация Марий Эл "Марий ушем" решила поддержать на президентских выборах Владимира Путина. В организации уверены, что поддержка президента поможет активистам наладить диалог с властью. Ранее "Марий ушем" была союзником КПРФ. Эксперты считают, что поддержка президента необходима общественникам для "послевыборного пиара". В Татарстане национальные организации напрямую поддержку Владимиру Путину не высказывают, а оппозиция объединяется по наблюдению за выборами.

- Мяч выбивают за пределы МГУ - Протест против фан-зоны у Главного здания может стать международным - Студенты МГУ продолжают протестовать против размещения на Воробьевых горах фан-зоны чемпионата мира по футболу. Учащиеся заявили "Ъ", что ректор университета Виктор Садовничий не сдержал данное ранее обещание поговорить с активистами, и теперь они вынуждены требовать встречи уже с властями города и страны. Вчера некоторые студенты вышли с одиночными пикетами к мэрии Москвы и администрации президента РФ, а в ближайшее время они намерены перейти к массовым акциям протеста. Одновременно они запускают англоязычную кампанию "вместе с коллегами из зарубежных университетов", надеясь привлечь к своей позиции внимание ФИФА.

- К делу семьи Исмаиловых приобщили приговор киллеру - Осужден исполнитель убийства, в заказе которого обвиняют известного бизнесмена - Как стало известно "Ъ", в Красногорском горсуде вынесен первый приговор в рамках громкого расследования, фигурантами которого являются члены семейства Тельмана Исмаилова. Бизнесмен Мехман Керимов получил 13 лет колонии за убийство двух предпринимателей, совершенное два года назад, как считает СКР, по заказу бывшего владельца Черкизовского рынка, а в организации этого преступления обвиняются братья последнего — бизнесмен Рафик Исмаилов и отставной оперативник центрального аппарата МВД Вагиф Исмаилов.

- Следствие перечеркнуло свои экспертизы - Доказательства по делу о хищении в оборонке 2,5 млрд руб. признаны необоснованными - Как стало известно "Ъ", неожиданный поворот произошел в громком деле о хищении 2,5 млрд руб. из подведомственного "Ростеху" ОАО "Московское конструкторское бюро "Космос". Пока обвиняемые в особо крупном мошенничестве и создании преступного сообщества знакомились с материалами расследования, начальник следственной части ГСУ ГУ МВД России по Москве Игорь Яковлев признал все проведенные в экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) ведомства бухгалтерские экспертизы "недопустимыми и не имеющими юридической силы". Теперь, очевидно, следствие по делу будет возобновлено, а исследования назначены заново. Защита рассчитывает на то, что их результаты окажутся в пользу фигурантов.

- Стачки без начальства не обходятся - Все больше трудовых конфликтов в РФ требуют вмешательства властей - Хотя по итогам 2017 года в РФ снизилось число трудовых конфликтов с участием работников и работодателей, число потерянных в результате рабочих часов в сравнении с 2016 годом выросло. Главными причинами недовольства сотрудников остаются невыплата или задержка зарплаты, ее сокращение или потеря рабочего места, а урегулировать конфликты все чаще приходится федеральным властям, что свидетельствует о неработоспособности профильных институтов, говорят эксперты.

- Россия ищет свободное место в Африке - Сергей Лавров посетил пять стран континента - Глава МИД РФ Сергей Лавров совершил масштабное турне по Африке, призванное доказать: Москва о своих союзниках на континенте не забыла. В каждой из стран из уст министра звучал тезис о необходимости "подтягивать экономические отношения до уровня политических". Сделать это между тем будет непросто: борьбу за рынки региона активизировали ведущие мировые игроки, в первую очередь Китай, США и ЕС.

- Совет Европы призвал гарантировать свободу слова в СМИ - Россия с рекомендациями не согласилась - Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) утвердил для государств—членов СЕ рекомендации по обеспечению плюрализма мнений в СМИ и демонополизации медиаресурсов, а также об ответственности интернет-посредников. Россия в ходе голосования заявила об отказе применять эти принципы в полном объеме. Эксперты отмечают, что регулирование СМИ и интернета в РФ противоречит принятым документам, и прогнозируют ужесточение позиции ЕСПЧ в этой сфере по российским делам.

- США вооружают мир - Россия теряет долю на оружейном рынке - Авторитетный Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) представил статистику оружейного экспорта за две последние пятилетки. Выяснилось, что по сравнению с 2008–2012 годами доля России на этом рынке в 2013–2017 годах уменьшилась на 4%, в то время как доля США выросла на те же 4%. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о "беспрецедентном и неприкрытом давлении" на страны, желающие приобрести оружие у России. Впрочем, в SIPRI полагают, что попытки США затормозить российские проекты с другими странами еще не успели сказаться на статистике.

- Судостроители проходят мель - После прошлогоднего спада верфи ждут роста - В 2017 году как гражданское, так и военное судостроение показало резко отрицательную динамику. Число сданных заказов тоннажем более 50 тонн уменьшилось на 17%, до 75 судов, совокупная стоимость — на 24% в гражданском сегменте и на 33% в военном, в целом приблизившись к 97 млрд руб. Но эксперты отмечают тренд на активизацию гражданского судостроения, в основном благодаря заказу новых рыбопромысловых судов на "квоты под киль".

- Бумага стерпит кураторов - Деятельность банков на фондовом рынке будут контролировать сотрудники ЦБ - В банки, имеющие лицензии профучастников рынка ценных бумаг, назначаются дополнительные "фондовые" кураторы от ЦБ — плюс к тем, что контролируют кредитную деятельность. Банкиры опасаются, что это увеличит нагрузку на органы внутреннего банковского контроля и приведет к расширению штатов.

- Накопления тянутся к государству - Негосударственные пенсионные фонды госбанков привлекли больше всех клиентов по итогам 2017 года - Как стало известно "Ъ", негосу­дарственные пенсионные фон­ды (НПФ), принадлежащие гос­банкам, привлекли наибольшее количество клиентов по обяза­тельному пенсионному страхова­нию (ОПС) в прошлом году. НПФ, принадлежащие частным пенсионным группам, значительно от­ стают от своих государственных конкурентов. В этом году тенден­ция к переделу пенсионного рынка между НПФ госбанков обострится благодаря выходу на сцену объединенного фонда санируемого банка "Открытие".

- Потребкредитам придержат рост - Высокие ставки снизят банкам достаточность капитала - С 1 мая ЦБ введет повышенные коэффициенты риска по потре­бительским кредитам, полная стоимость которых более 15%. Таким образом, выдавать кредиты под высокие ставки смо­гут лишь банки с хорошим за­ пасом достаточности капитала. Остальным же придется менять бизнес-модель, переходя на рабо­ту с более надежными клиента­ми, риски которых покрывают­ся и небольшими процентами по кредитам.

- "Яндекс" YNDX найдет майнеров - В браузер компании встроили защиту от добычи криптовалют - "Яндекс.Браузер" внедрил защи­ту от использования для добычи криптовалют злоумышлен­никами. Для этого браузер будет анализировать нагрузку на процессор пользовательского устройства и блокировать май­нинговые скрипты. В 2017 году атакам майнеров подверглись 2,7 млн пользователей в мире.

- Бизнес не оценил заботу ФАС - Он просит не запрещать агентские договоры с ОАО РЖД на полувагоны - Попытка ФАС принудительно понизить ставки на предоставление полувагонов Федеральной грузовой компании (ФГК) ОАО РЖД вызвал недовольство мелкого и среднего бизнеса. "Опора России" предложила ФАС отменить запрет агентских договоров, по которым ОАО РЖД обезличенно предоставляет вагоны других операторов. Но ФАС считает, что надо расторгнуть лишь те договоры, в которых цена выше прейскуранта 10-01 (его тариф 1,15 тыс. руб. в сутки против рыночных 2 тыс. руб.). По мнению экспертов, эти усилия обречены, если вагоны ФГК не признать собственным парком ОАО РЖД.

- В "Роснефти" ROSN все больше китайцев - В ее капитал может войти еще одна госкомпания КНР - В капитале "Роснефти", где незначительной долей уже владеет CNPC, может появиться еще одна китайская госкомпания — Huarong. Она вошла в капитал CEFC, пытающейся купить у СП QIA и Glencore 14,2% акций "Роснефти". По мнению экспертов, появление Huarong поможет решить затянувшиеся проблемы с финансированием этой сделки.

- MosCityGroup припомнили "Евразию" - У владельца компании требуют долг за небоскреб - Собственнику MosCityGroup (MCG) Павлу Фуксу не везет не только с завершением строительства в центре Москвы скандально известного жилого комплекса Sky House. У девелопера начались проблемы с казахстанским БТА-банком, которому он должен выплатить $55 млн по решению Международного арбитражного суда Лондона — это задолженность бизнесмена за выкупленную еще в 2009 году у бывшего владельца БТА Мухтара Аблязова долю в башне "Евразия" в деловом центре "Москва-Сити". Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.

- Россияне предпочли дорогие украшения - Магазины Claire"s в стране снова закрываются - Вторая попытка американского бренда Claire"s выйти на российский рынок закончилась неудачей. Местный франчайзи крупнейшего в мире продавца бижутерии закрыл почти все магазины, тогда как три года назад планировал довести их количество до ста. Очередной уход Claire"s из России эксперты связывают со смещением потребительского спроса в пользу более дорогих товаров.

- Coca-Cola не хватает крепости - Компания начала продавать в России Cinzano и Aperol - Coca-Cola Hellenic Bottling Company (CCHBC), лишившаяся в феврале прав на дистрибуцию в России водки Finlandia и виски Jack Daniel`s, начала продавать напитки итальянской Gruppo Campari, в частности, вермута Cinzano и аперитива Aperol. Пока CCHBC распространяет их в отдельных регионах, а в будущем может получить право на федеральную дистрибуцию. Но эксперты считают, что даже в этом случае алкогольный портфель компании останется малопривлекательным для ритейла.

ВЕДОМОСТИ

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- Северо-Восточную хорду могут построить за счет бюджета Москвы - О том, что Москва рассматривает вариант строительства всей Северо-Восточной хорды за счет бюджета, "Ведомостям" рассказали три чиновника мэрии. Об этом знают и два консультанта, работающих с городскими властями. В таком случае проезд по трассе может быть бесплатным. С большой долей вероятности Москва выберет именно этот вариант: строительство ускорится, а собирать плату будет непросто – на протяжении хорды множество дополнительных дорог, объясняет один из московских чиновников.

- Как Владимир Путин отпразднует победу на выборах - Общественный предвыборный штаб Путина планирует на ночь после выборов 18 марта нечто вроде "выборного марафона", сообщил "Ведомостям" человек в штабе. По его словам, отдельные пункты программы будут определены в ближайшее время, в целом она предполагает сбор в штабе всех его членов и доверенных лиц кандидата, которые в присутствии прессы будут в реальном времени наблюдать за происходящим на избирательных участках. Штаб будет располагать оперативной информацией с каждого избирательного участка, на которые будет направлено 100 000 наблюдателей, отметил собеседник. В течение послевыборной ночи свой штаб может посетить и Путин, допускает он. Этого посещения нельзя исключать, сказал "Ведомостям" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

- Россия не должна поддерживать крайне правых в Европе - Поддержка Россией крайне правых зарубежных партий и движений наносит ощутимый вред имиджу нашей страны, и от нее следует отказаться. Об этом говорится в докладе о глобальных вызовах в сфере миграции, подготовленном сотрудниками Центра теоретической и прикладной политологии Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте. Партии вроде "Альтернативы для Германии" (AfD) пользуются слабой поддержкой электората, их шансы обрести влияние на политические решения невелики, тогда как риски от их поддержки Россией ощутимы – в частности, симпатия к ним дает зеленый свет тем, кто может дестабилизировать сферу межэтнических отношений в России, считают эксперты.

- Россияне стали чаще умирать от редких болезней и неустановленных причин - С 2012 г. россияне стали реже умирать от болезней, на лечении которых президент Владимир Путин поручил сосредоточиться в майских указах, и чаще – от редких болезней и неустановленных причин, обнаружили аналитики РАНХиГС. Это подтверждают и данные, предоставленные "Ведомостям" Росстатом. Путин поручал к 2018 г. снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, туберкулеза, ДТП, а также младенческую.

- Опасения инвесторов оправдываются: Трамп готов к торговым войнам - Президент США Трамп одобрил введение 25%-ной пошлины на импорт стали и 10%-ной на алюминий. Они не будут распространяться на Мексику и Канаду, пока Вашингтон не оценит прогресс в переговорах по пересмотру соглашений о свободной торговле (NAFTA). Для остальных они начнут действовать с 23 марта, но еще могут быть скорректированы. Впрочем, отменить пошлины или изменить их условия Трамп может в любой момент.

- Правительство Китая может стать одним из совладельцев "Роснефти" - "Окончательная структура акционеров "Роснефти" сформирована", – говорил в начале сентября 2017 г. главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин телеканалу "Россия 24". Эти слова он произнес после того, как частная китайская компания China Energy CEFC объявила о желании купить 14,16% "Роснефти" за $9,1 млрд у консорциума Glencore и Катарского инвестфонда (QIA) – QHG Oil. Однако у будущего акционера "Роснефти" недавно появился новый совладелец – Huarong Asset Management, об этом пишут Reuters и китайская South China Morning Post со ссылкой на сообщение "дочки" CEFC.

- Компания Рустама Тарико не советует заниматься банковским бизнесом - Во вторник, 6 марта, компания Рустама Тарико Russian Standard Ltd провела переговоры с держателями облигаций на $545 млн, обеспеченными 49% акций банка "Русский стандарт". Еще осенью компания допустила по ним дефолт, не выплатив купон, и предложила инвесторам обсудить реструктуризацию долга. "Ведомости" ознакомились с аудиозаписью телеконференции, ее подлинность подтвердил один из инвесторов, участвовавших в разговоре.

- Правительство хочет ужесточить регулирование рынка пива - Правительство поручило Минфину представить предложения по введению маркировки и лицензирования производства и оборота пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Об этом говорится в копии протокола совещания зампреда правительства Александра Хлопонина от 15 февраля 2018 г. "Ведомости" ознакомились с документом; его достоверность подтвердили три участника встречи.

- Dea Михаила Фридмана готова инвестировать более 1 млрд евро - В 2017 г. капитальные вложения нефтегазовой компании Dea Group Михаила Фридмана и его партнеров выросли на 30% до 838 млн евро, следует из презентации компании к годовому отчету. В 2018 г. они увеличатся на 10–20%, указано в документе. То есть могут достичь 1 млрд евро. Рост произойдет за счет увеличения финансирования проектов в Норвегии – Dvalin и Hjord. В прошлом году компания вложила в норвежские проекты 370 млн евро, что в 2,5 раза выше уровня 2016 г. Также существенных инвестиций в этом году потребует совместный проект с BP в Египте – West Nile Delta, сообщает компания. Всего в проекты в Северной Африке Dea инвестировала 409 млн евро, что на 8% ниже 2016 г.

- Совкомбанк разместил суборды на $250 млн - На прошлой неделе Совкомбанк разместил два выпуска субординированных еврооблигаций – бессрочные на $100 млн и 10-летние на $150 млн. Ставка купона 1-го выпуска – 8,75% годовых, второго – 8,25% (купоны полугодовые). Совкомбанк стал вторым частным банком, предложившим инвесторам субординированные бонды, после того как ЦБ санировал "ФК Открытие", Бинбанк и Промсвязьбанк PSBR, что привело к списанию их субордов. Первым стал Альфа-банк – в январе этого года он разместил вечные бонды на $500 млн со ставкой купона 6,95% годовых.

- "Мегафон" MFON прибавит абонентам интернет-трафик - "Мегафон" обновляет тарифную линейку "Включайся!", которая предложит больше мобильного интернета взамен голосовой связи, а также дополнительные сервисы. "Ведомости" ознакомились с новой тарифной сеткой оператора в Москве, вступающей в силу с сегодняшнего дня (ее подлинность подтвердил представитель компании). Линейка "Мегафона" "Включайся!", состоящая из шести тарифов, появилась в мае 2017 г. В большинстве случаев взимаемая плата не меняется (единственное исключение – тариф "Смотри" подешевел с 950 до 750 руб.), но вот наполнение пакетов будет иным: включенный интернет-трафик на них вырос на 25–100%.

- Правительство Москвы добивается сноса части апарткомплекса на севере столицы - Департамент городского имущества Москвы и столичное правительство обратились в московский арбитражный суд с иском к компании "Страйк" о признании части ее проекта самовольной постройкой и необходимости ее сноса, следует из материалов на сайте суда. "Страйк" – девелопер лофт-квартала Aeroflots, строящегося на ул. Викторенко, 16, недалеко от метро "Аэропорт", сказано на сайте проекта. Его первая очередь площадью около 3100 кв. м уже возведена, говорится там же, вторая – из двух зданий на 1500 и 1950 кв. м – должна быть завершена во II квартале 2018 г. Запланирована также третья очередь: ее продажи открылись в начале 2018 г.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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- Сегодня банкир, а завтра повар - Офисных работников потянуло на кухню - Каждый десятый россиянин, занятый интеллектуальным трудом, хотел бы освоить рабочую специальность, еще каждый пятый готов пойти на это при гарантиях трудоустройства, а 14 процентов рассматривают такой вариант в крайнем случае, например при увольнении. Это следует из опроса HeadHunter.

- Как минимум - "Российская газета" публикует закон об увеличении МРОТ с 1 мая до прожиточного минимума - Президент страны подписал закон о повышении с 1 мая минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума, сегодня он публикуется в "Российской газете" на стр. 5.

- Ошиблись с переводом? - Киев придумал себе несуществующий статус при НАТО - Украинские СМИ опубликовали новость о том, что страна якобы получила статус "аспиранта" в НАТО. Из-за этого президент Украины Порошенко рассыпался в благодарностях перед руководством альянса и персонально вице-президентом США за "признание реального состояния наших отношений" и "повышение уровня амбиций Украины к НАТО". Буйная радость Порошенко и других киевских "ястребов" на поверку оказалась необоснованной.

- Стальные нервы сдали - Решение США ввести заградительные пошлины может спровоцировать торговую войну - Президент США Дональд Трамп торжественно подписал документы о введении с 23 марта импортных пошлин в размере 25 процентов на сталь и 10 процентов на алюминий. Они должны вернуть рентабельность американским предприятиям и обеспечить загрузку производственных мощностей в США на уровне свыше 80 процентов. Выполнив предвыборное обещание, Трамп вызвал шквал критики со стороны партнеров.

- На этот счет - Золото Грудинина добавят к сведениям о кандидате - Центризбирком проинформирует избирателей о незадекларированных швейцарских счетах кандидата от КПРФ бизнесмена Павла Грудинина, на которых на декабрь прошлого года было около 1 млн долларов, включая 5 кг золота. Сведения в виде вкладыша добавят к информационному плакату, который размещается на избирательных участках.

- Без угроз друг для друга - Владимир Путин рассказал NBC о том, как строить российско-американские отношения - Россия не вмешивалась в американские выборы и готова обсуждать с США все вопросы — от ракет до борьбы с терроризмом. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, которое записывали два дня: 1 марта в Кремле и 2 марта в Калининграде.

- От османского ига — в НАТО - Болгары отчитали власти страны за "соросовскую пропаганду" - Уже неделя, как Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вернулся из Болгарии, где принимал участие в торжествах по случаю 140-летия освобождения от османского ига, а болгары все продолжают обсуждать его слова. Причем не обошлось без эмоций и даже оскорблений. Дело дошло до политического раскола. До сих пор бурлят и болгарские соцсети, где далеко не все согласны с заявлениями официальной Софии.

- Все по правилам - Владимир Путин пообещал избавить бизнес от лишних контролеров - На минувшей неделе Владимир Путин посетил Самару. Здесь на встрече с женщинами-предпринимателями глава государства сделал несколько важных заявлений — о проверках бизнеса, налогах и свободе в Интернете. С женщинами-предпринимателями беседовали на булочнокондитерском комбинате. Президенту показали производство и подарили торт с "ракетой". Глава государства попробовал самарский хлеб и остался доволен.

- Не туда перечислил - Начальника накажут за карты для зарплат - Работодателей, которые навязывают работникам "зарплатный" банк и отказываются переводить деньги в те кредитные организации, в которые хотят работники, будут штрафовать. Минтруд подготовил поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

- Налог с плюсом - Дмитрий Медведев выслушал доклад о работе ФНС - Передача администрирования страховых взносов от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе себя оправдала, считает премьер-министр Дмитрий Медведев. ФНС занимается администрированием страховых взносов с прошлого года. Сборы страховых платежей по итогам 2017 года выросли на 483 миллиарда рублей.

- На Трампа оказали "позитивное давление" - Американские сенаторы призывают Белый дом наладить диалог с Москвой - Четыре американские сенаторы-демократы призвали госсекретаря США Рекса Тиллерсона начать диалог с Россией. По их словам, контакты между Вашингтоном и Москвой приобрели особую актуальность после того, как президент РФ Владимир Путин выступил с Посланием к Федеральному Собранию, в котором сообщил о новых видах оружия, разработанного в РФ.

- По "серым" схемам - Эксперты обнаружили факты иностранного вмешательства в выборы в РФ - В преддверие президентских выборов во все федеральные округа России хлынули из-за рубежа наличные деньги, которые, по мнению членов Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, будут направлены на подрыв доверия избирателей к результатам выборов главы государства.

- Вышли за рубеж - В России узаконили зарплату в иностранной валюте - Российские компании смогут выплачивать зарплату своим сотрудникам, которые работают за границей, в иностранной валюте. В начале февраля, чтобы новелла заработала, были приняты поправки в Трудовой кодекс РФ.

- Журналисты зашли в фанатские поезда - Работники СМИ поедут на матчи ЧМ-2018 бесплатно - Журналисты, имеющие аккредитацию Международной федерации футбола (FIFA), получили право на бесплатный проезд по железной дороге в 11 городов, где состоятся матчи чемпионата мира по футболу. Поправки об этом подписал президент России. На Кубке Конфедераций 2017 года, который также принимала наша страна, у представителей СМИ не было права бесплатного проезда в поездах для болельщиков. Теперь они, а также лица, обеспечивающие безопасность, смогут воспользоваться бесплатными поездами и забронировать билеты заранее, как сейчас делают болельщики.

- Изгнание торговцев в храм - В Польше запретили торговать по воскресеньям - В Польше вступил в силу закон о запрете торговли по воскресеньям. В минувшую субботу поляки вспомнили, что такое очереди за продуктами, а самым популярным в социальных сетях были хештеги #ОткройтеМагазины и #ПокупаюКогдаХочу. Согласно опросам до сих пор 63 процента жителей Польши ходили в магазины в последний день недели. Но отныне, по мнению власти и близких к ней церковных иерархов, воскресенье будет выходным, чтобы поляки могли беспрепятственно посещать воскресную мессу.

- Пути сообщений - Владельцев кредиток предупредят о долгах - Держатели кредитных карт получат более полное представление о своей задолженности и доступных средствах. Поправки об этом подписал президент России, они вступят в силу через 180 дней после опубликования. По новому закону кредиторы обязаны информировать заемщиков по СМС и электронной почте отдельно о задолженности и отдельно об остатке лимита кредитования по договору потребкредита, предоставленного через электронное средство платежа (кредитную карту).

- Строго по адресу - Чиновники получат полные данные о каждом льготнике - Органы власти смогут получать информацию о том, какими федеральными и региональными мерами соцподдержки пользуется каждый гражданин. Это позволит перейти к адресной помощи по принципу нуждаемости. Вся информация о социальных выплатах будет доступна в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

- Уже не игры - Глава Белого дома просит разработчиков видеоигр оздоровить общество - Недавний массовый расстрел 17 человек в одной из школ штата Флорида вновь обострили общественную дискуссию в США о способах борьбы с проявлениями насилия. В основном эта дискуссия вращается вокруг мер по ограничению оборота оружия. Но президент США Дональд Трамп предложил взглянуть на проблему с иного ракурса. Как сообщает издание The Verge, на минувшей неделе глава Белого дома провел встречу с руководителями крупных компаний индустрии видеоигр, конгрессменами и родительскими организациями.

- Встрече — место - Главы Южной Кореи и США проведут переговоры в мае - Встреча лидеров США и Северной Кореи может пройти на межкорейской границе в местечке Пханмунчжом. Это один из возможных вариантов места для организации американо-северокорейского саммита. Об этом сегодня журналистам заявил сотрудник администрации президента Республики Корея на условиях анонимности.

- Послание от Еврепида - В Москве отпразднуют четвертую годовщину воссоединения Крыма с Россией - Сегодня в Москве открываются Дни Республики Крым, посвященные четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В их рамках москвичам покажут уникальный спектакль "Троянки", поставленный в Симферополе греческим режиссером Ангелосом Сидератосом, и масштабный гала-концерт мастеров Тавриды.

- Показали "Кинжал" - ВКС России провели успешный учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты - Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал", ракета поразила цель на полигоне. Вчера Минобороны России опубликовало видео с аэродрома на территории Южного военного округа. На кадрах, показаны подготовка МиГ-31 к вылету, взлет самолета, а также проведение самого ракетного удара.

- Рухнули в пропасть - Причиной крушения Ми-8 на Кавказе стал сильный ветер - Трагедия произошла недалеко от границы с Грузией в Итум-Калинским районе Чеченской Республики, когда вертолет Ми-8 пограничной службы ФСБ, на борту которого находились девять человек, выполнял рейс к заставе в Тусхарое. В тот день в горах была плохая погода, дул сильный ветер. Когда до земли осталось пару метров, крылатую машину подхватил порыв ветра. Двое бойцов успели спрыгнуть, остальные вместе с экипажем в потерявшем управление вертолете рухнули в 150-метровую пропасть.

- Пропащий отец - Алиментщиков начали признавать без вести отсутствующими - Начала действовать новая практика: суды стали признавать "пропавшими без вести" (если быть юридически точным — без вести отсутствующими) злостных алиментщиков, которых не удалось отыскать судебным приставам. Как сообщили "РГ" в управлении Федеральной службы судебных приставов по Москве, недавно такое решение принял один из столичных судов. А сегодня "РГ" публикует закон, который расширит подобную практику: необходимые поправки вносятся в Гражданский процессуальный кодекс и Закон "Об исполнительном производстве".

- Си внесли в преамбулу - Китайские законодатели одобрили поправки к конституции - Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили исторические поправки к конституции. Теперь концепция китайского лидера Си Цзиньпина о "развитии социализма с китайской спецификой в новой эре" будет упоминаться в преамбуле к основному закону наряду с идеями Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина. А статья об ограничении пребывания у власти председателя КНР двумя пятилетними сроками упраздняется.

- Активы ищут по всему миру - Украина начала арест имущества "Газпрома" GAZP - Киев начал опись и арест имущества "Газпрома" за якобы невыполнение постановления Стокгольмского арбитража и нарушение антимонопольного законодательства Украины. Об этом стало известно из заявления премьер-министра Владимира Гройсмана, опубликованного на сайте правительства Украины. Кроме того, он велел "Нафтогазу" и минюсту изучить вопрос ареста активов российской компании "по всему миру".

- Снесло два этажа - В Краснодаре при взрыве газа в доме пострадало семь человек - В Краснодаре из-за сильнейшего взрыва бытового газа в жилой пятиэтажке пострадало семь человек. Фактически в подъезде дома снесло два верхних этажа, 180 человек пришлось эвакуировать.

- Сдали "бегунки" - В Забайкалье осудили банду, продававшую наркотики за биткоины - Забайкальский краевой суд вынес приговор шестерым членам банды "Джокера", которая продавала наркотики за биткоины. Торговцы дурью получили от 5 до 11 лет колонии строго режима. Однако до пресечения деятельности банды далеко — следствие полагает, что осудить удалось лишь участников одного из "филиалов" преступного сообщества. На скамье подсудимых оказались пятеро местных жителей и "гастролер" из ЯНАО. Они действовали под руководством некоего Джокера — его личность и место пребывания не установлены.

- Будем наблюдать - Почему Россия отозвала заявку на членство в ЦЕРН - Россия отозвала заявку на членство в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН). Наша страна принимает самое активное участие в работе этого научного центра, там ведут исследования сотни российских ученых, наши предприятия изготавливают уникальное оборудование на десятки миллионов долларов, в том числе и для знаменитого Большого адронного коллайдера. Значение нашего вклада неоднократно подчеркивали руководители ЦЕРН. Несмотря на это, Россия не является ни полноправным, ни ассоциированным членом центра.

ИЗВЕСТИЯ

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- Флот вышел на сушу - Сухопутные силы ВМФ смогут проводить наступательные операции и наносить высокоточные удары - Военно-морской флот получил возможность вести наступательные и оборонительные операции на земле. Впервые в истории у главкома ВМФ появился заместитель по сухопутным и береговым войскам и сухопутным операциям. Активно переформировываются флотские части береговой обороны, перевооружаются ракетно-артиллерийские подразделения. Это позволит им существенно расширить круг решаемых задач.

- Подростков накажут без судимости - Несовершеннолетние, впервые совершившие преступление небольшой и средней тяжести, смогут избежать уголовного наказания. В Госдуме разрабатывают нормы по гуманизации действующего законодательства, в результате которых воспитательные меры должны стать первоочередными, а уголовное наказание и судимость — исключением, рассказала "Известиям" инициатор нововведений вице-спикер Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

- Двукратное импортозамещение - Самообеспеченность России томатами по итогам 2017 года более чем в два раза превысила потребности населения, рассказали "Известиям" в Минсельхозе. По мнению экспертов, наращивание урожая во многом связано с тем, что с 2016 года поставки турецких овощей в Россию оказались под запретом. Минсельхоз подсчитал: самообеспеченность России томатами в прошлом году составила 220%, этот показатель вырос на 17 процентных пунктов по сравнению с 2016 годом.

- "У нас есть свои принципы" - Владимир Путин в интервью американскому каналу NBC заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела России - Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC. Президент рассказал, в каких случаях Россия готова использовать ядерное оружие, как США вмешиваются во внутренние дела нашей страны, пояснил, с какой оппозицией он готов работать, и заявил об отсутствии планов по изменению Конституции. Материал был показан на NBC в вечерний прайм-тайм. Беседа получилась довольно жесткой, и часть критики в адрес американских партнеров, как выяснилось позднее, канал так и не решился выпустить в эфир.

- В Пхеньян за миром - Наиболее вероятно, что историческая встреча лидеров США и Северной Кореи пройдет в столице КНДР - Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына с высокой степенью вероятности состоятся в Пхеньяне. Об этом "Известиям" рассказали два высокопоставленных правительственных источника в Сеуле. По словам одного из собеседников, на саммите северокорейская сторона намерена поднять вопрос об установлении дипотношений между КНДР и США. Ян Ки Дэ, мэр южнокорейского города Кванмен, расположенного недалеко от границы с Северной Кореей, также подтвердил вероятность встречи в Пхеньяне. Между тем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила: президент США примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить".

- Не поделили воду - Словения в соответствии с договором о функционировании ЕС подаст в суд Евросоюза иск против Хорватии, чтобы отстоять право на спорные территории в Пиранском заливе Адриатического моря. Об этом "Известиям" рассказали в словенском МИДе. Во внешнеполитическом ведомстве Хорватии, в свою очередь, заявили, что также готовы отстаивать свою правоту в суде, однако прямые двусторонние переговоры были бы эффективнее. Ранее в Брюсселе отметили, что ЕС не будет расширяться, пока Любляна и Загреб не придут к согласию.

- ГЛОНАСС с поправкой на погоду - Навигационные спутники нового поколения смогут определять координаты в три раза точнее - Российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС в ближайшие годы сравняется по точности с американской GPS. Чтобы выполнить это поручение президента РФ, "Роскосмосу" необходимо уменьшить погрешность определения координат в три раза. Для этого следующее поколение космических аппаратов (КА) "Глонасс-К2" станет учитывать помехи, возникающие при прохождении навигационным сигналом верхних слоев атмосферы.

- Геном для всех - Первый отечественный секвенатор ДНК (прибор для расшифровки генома) третьего поколения разрабатывают в "Сколково". По словам создателей, его стоимость будет меньше $100 тысяч — существующие импортные приборы, сравнимые по возможностям, стоят в десять раз дороже. Успех проекта позволил бы многим российским медицинским центрам развивать персонализированную медицину.

- Солярка в "мешке" - Минобороны начало закупки "полевых заправок" для снабжения техники топливом в боевых условиях. Специальные эластичные мешки-резервуары в пустом виде можно транспортировать в малогабаритных контейнерах. На полное развертывание такого склада уходит не более 20 часов. По оценкам экспертов, новация позволит снизить расходы на перевозку топлива, значительно увеличит живучесть и мобильность хранилищ. Как рассказали "Известиям" в Минобороны, Полевой склад горючего (ПСГ-600) прошел войсковые испытания. По их результатам принято решение принять его на снабжение. Изучение новых заправок уже включено в программу филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии Хрулева в г. Вольске (Саратовская область).

- Блестящая работа - Ученые из ИТМО совместно с Греческим институтом голографии изготовили оптические копии 10 экспонатов из Алмазного фонда. Голограммы воссоздают детальные изображения сокровищ, передавая в том числе блеск драгоценных камней и блики на металле. Как пояснили "Известиям" в Гохране России, это позволит демонстрировать музейные ценности, не вывозя их из хранилищ. Как рассказал "Известиям" профессор кафедры физики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Сергей Стафеев, для создания точных копий экспонатов ученые использовали метод, получивший мировое признание.

- Вклад вернут онлайн - Клиенты рухнувших банков смогут получить страховое возмещение по Сети - В 2019 году вкладчики обанкротившихся кредитных организаций смогут получать страховое возмещение в банках-агентах онлайн — об этом "Известиям" рассказали источник, близкий к Агентству по страхованию вкладов, и два банкира, знакомых с ситуацией. В АСВ подтвердили эту информацию. По мнению экспертов, если этот механизм будет запущен, то при крахе банка вкладчики смогут быстрее получить свои средства, а кредитные организации — агенты избавятся от наплыва клиентов. По прогнозам экспертов, ЦБ продолжит политику оздоровления финансового рынка, поэтому упрощение процесса выплат страховок по вкладам является очень актуальным.

- Из Китая без паспорта - Около 35% от проверенных Роспотребнадзором 200 тысяч партий товаров легкой промышленности были контрафактными, сообщили "Известиям" в службе. Согласно данным Минпромторга, незаконный оборот рынка легпрома в России составляет 1,4 трлн рублей. Контрафакт попадает в нашу страну из-за слабого таможенного контроля на границе стран ЕАЭС с Китаем, утверждают эксперты. Роспотребнадзор в ходе внеплановы х проверок, проведенных с сентября 2017-го по февраль 2018 года, проинспектировал 200 тыс. партий одежды, детской обуви и меховых изделий. Мероприятия служба проводила по поручению президента России Владимира Путина.

- Пивной дозор - Правительство прорабатывает вопрос маркировки пива, пивных напитков, сидра и медовухи. Согласно протоколу совещания, состоявшегося 15 февраля в Сочи под руководством вице-премьера Александра Хлопонина, Минфину и заинтересованным ведомствам поручено проработать создание в России системы отслеживания этих напитков ("Известия" ознакомились с документом). Ее введение решит проблему с отчетностью производителей и продавцов пива. Потребители же получат гарантию того, что в магазинах будут продаваться только легальные напитки.

РБК RBCM daily

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- Вхождение в "Возрождение" - Акционером банка Дмитрия Ананьева станет фонд Bonum Capital - В капитал банка "Возрождение", владелец которого Дмитрий Ананьев обязан сократить долю до 10%, может войти фонд Bonum Capital. Эксперты полагают, что сделка может быть безденежной, но фонду придется выставить оферту миноритариям. Сделка по принудительной продаже банка "Возрождение", входящего в топ-50 российских банков по активам, вышла на финишную прямую. 7 марта, за десять дней до истечения срока, данного Центробанком нынешнему владельцу банка Дмитрию Ананьеву (владеет 52,7% акций банка через ряд кипрских офшоров) для сокращения его доли до 10%, определился новый акционер банка — фонд Bonum Capital. Игроки рынка связывают его с сенатором Сулейманом Керимовым.

- Груз двухлетней выдержки - С обвиняемым в контрабанде кокаина из Латинской Америки Андреем Ковальчуком поддерживал отношения секретарь посольства в Аргентине Олег Воробьев, следует из материалов дела. Поставка груза в Россию произошла с третьей попытки - Первый секретарь посольства России в Аргентине Олег Воробьев, отвечающий за безопасность диппредставительства, в течение двух лет созванивался и встречался с бизнесменом Андреем Ковальчуком, которого следователи считают организатором поставки почти 400 кг кокаина из Латинской Америки в Россию. Именно Воробьева, как следует из материалов уголовного дела о контрабанде наркотиков, с которыми ознакомился корреспондент РБК, первым насторожили чемоданы Ковальчука в подсобке посольской школы, и он предложил их вскрыть.

- Сельчан признали телезрителями - Mediascope начнет учитывать в измерениях аудиторию малых населенных пунктов - Mediascope начнет изучать телевизионные предпочтения всех жителей страны. Сейчас измерения, на базе которых продается реклама, ограничены жителями крупных городов. Бенефициарами расширения панели могут стать "Первый" и "Россия 1" - В этом году и начале 2019-го число домохозяйств, участвующих в проекте по измерению телевизионной аудитории, увеличится на 1 тыс. семей, рассказала директор по телевизионным измерениям компании Mediascope Ксения Ачкасова. К проекту впервые будут подключены проживающие в малых городах и сельской местности. Тестовые поставки данных, учитывающих телевизионные предпочтения жителей малых городов и сел, начнутся в 2019 году, обещает Ачкасова.

- Игра по-черному - Зачем главы внешнеполитических ведомств России и США одновременно посещали Африку - Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон одновременно посетили страны Африки. Их встреча не состоялась, а на переговорах с африканскими партнерами они обсуждали активизацию отношений в условиях растущего экономического доминирования Китая - В минувшую пятницу, 9 марта, визитом в Эфиопию министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил первое с 2014 года турне по странам Африки, начавшееся 5 марта. Пятидневный маршрут министра включал страны южнее Сахары — Анголу, Намибию, Мозамбик, Зимбабве и Эфиопию. В одно время с российским министром на континент приехал госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Его первое африканское турне на дипломатическом посту началось 6 марта в Эфиопии и завершится 13 марта. Он также посетит Джибути, Чад, Кению и Нигерию.?

- Запутавшиеся в ленте - Пять вопросов о смене сетью Facebook FB алгоритма выдачи постов - Facebook завершил эксперимент с двумя лентами новостей — признав, что пользователям достаточно одной. Это не первый случай, когда сеть меняет алгоритмы выдачи постов - Facebook продолжает активные эксперименты с контентом. За последний год социальная сеть несколько раз меняла правила выдачи постов в пользовательской ленте, а в начале марта объявила, что отказалась от идеи разделить новостную ленту на две — с постами друзей и членов семьи и с постами страниц и групп брендов, издателей и т.д., — поскольку для пользователей это оказалось неудобным.

- Бизнес без сучка и задоринки - Как бывший банкир стал краснодеревщиком - Андрей Мунтян всегда любил работать с деревом, а трудился в банках. Когда банковская карьера подошла к концу, он превратил хобби в бизнес — продвигает свои разделочные доски MTM wood на YouTube и продает их по всему миру.