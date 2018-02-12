Eni продает Mubadala Petroleum 10% в проекте Zohr, в котором участвуют "Роснефть" и BP

МОСКВА, 12 мар - ПРАЙМ. Итальянская Eni продает эмиратской Mubadala Petroleum 10% в концессионном соглашении Шорук (Shorouk) на разработку крупнейшего газового месторождения в Средиземном море Zohr, расположенного на шельфе Египта, говорится в сообщении Eni.

Стоимость сделки составляет 934 миллиона долларов. Ее закрытие ожидается после получения всех необходимых одобрений регуляторов.

"Для нас удовольствие работать с Mubadala, и мы приветствуем их в нашем партнерстве по участию в Шорук", - приводятся в сообщении слова главы Eni Клаудио Дескальци.

Eni открыла газовое месторождение Zohr на шельфе Египта в 2015 году. В разработке месторождения участвуют партнеры по концессионному соглашению Шорук, в котором 30% принадлежит "Роснефти" ROSN, 10% - британской BP и 60% до закрытия сделки с Mubadala Petroleum пока у IEOC ("дочка" Eni). Площадь Zohr составляет 231 квадратный километр, потенциальные запасы оцениваются в 850 миллиардов кубических метров.

В настоящий момент на месторождении Zohr добывают 400 миллионов кубических футов в день, сообщила Eni. При этом на полку добычи партнеры планируют выйти в 2019 году.

"Роснефть" и BP закрыли свои сделки по покупке долей в концессии Шорук в 2017 году. При этом Eni была готова продать компаниям в сумме еще 10%, предложив каждой из них опцион на покупку до конца 2017 года дополнительных 5% в концессии. Как сообщил 7 марта глава департамента по разведке Eni Лука Бертелли, "Роснефть" все еще может воспользоваться этим опционом, в то время как у BP этой возможности уже нет.